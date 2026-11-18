ΑΡΧΕΙΟ - Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στις 15 Αυγούστου 2025, στη Συγκεντρωτική Βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον, στην Αλάσκα

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν προγραμματίζουν κατ’ ιδίαν συνάντηση την Πέμπτη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του APEC στη Σενζέν.

Αυτή θα είναι η πρώτη τους συνάντηση από το 2025 στην Αλάσκα, όπου συζητήθηκε ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν αναμένει να συζητήσει πλήθος θεμάτων με τον Τραμπ, όπως δήλωσε ο σύμβουλός του για εξωτερική πολιτική, Γιούρι Ουσακόφ.

Πιθανές ευκαιρίες για συνομιλίες θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου και άλλων στιγμών της συνόδου.

Αναμένεται επίσης να πραγματοποιηθεί ξεχωριστή συνάντηση με μικρή ομάδα συμμετεχόντων. Snapshot powered by AI

Κατ' ιδίαν συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν προετοιμάζεται στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του APEC στη Σενζέν στην Κίνα.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, που επικαλείται το Associated Press ο Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί ξεχωριστά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη εκτός από την προγραμματισμένη τριμερή συνάντηση που θα έχουν οι δύο ηγέτες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο ηγέτες θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι από το 2025 στην Αλάσκα, όταν τέθηκε επί τάπητος ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία.

Η στιγμή που Τραμπ και Πούτιν δίνουν τα χέρια ενώπιον του Σι pool afp

Ταυτόχρονα σήμερα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος αναμένει να υπάρξει μια διμερής συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Σενζέν. Υπάρχει πλήθος θεμάτων να συζητηθούν, δήλωσε στην ρωσική κρατική τηλεόραση ο σύμβουλός επι θεμάτων εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Ουσακόφ ανέφερε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ θα μπορούσαν να συνομιλήσουν κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου της Τετάρτης το βράδυ και ότι θα έχουν αρκετές ευκαιρίες να συναντηθούν κατ’ ιδίαν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής. Τόνισε επίσης ότι αναμένει να πραγματοποιήσουν ξεχωριστή συνάντηση με μια μικρή ομάδα συμμετεχόντων.

«Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένω ότι ο πρόεδρος μας και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνομιλήσουν μεταξύ τους αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνόδου κορυφής της APEC», δήλωσε ο Ουσακόφ.

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