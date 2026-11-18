Snapshot Η Ρωσία προχώρησε στην πιο σημαντική ανάπτυξη στρατηγικών αεροσκαφών Tu-95 στην Ανατολική Ασία εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, προσγειώνοντάς τα στο Βιετνάμ.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε πριν από τη σύνοδο κορυφής APEC στη Σενζέν, στέλνοντας μήνυμα ισχύος προς ΗΠΑ και Κίνα.

Τα ρωσικά βομβαρδιστικά πετούσαν κοντά σε Ταϊβάν και Ιαπωνία, προκαλώντας συναγερμό στις αεροπορίες των χωρών αυτών.

Το Βιετνάμ διατηρεί στενές στρατιωτικές σχέσεις με τη Ρωσία, χρησιμοποιώντας αυτή τη συνεργασία ως αντίβαρο απέναντι στην Κίνα στην περιοχή της Νότιας Σινικής Θάλασσας.

Η Ρωσία εξέφρασε πρόθεση να αναβιώσει τη συμφωνία στρατιωτικής παρουσίας στο Βιετνάμ, παρά τις αρχικές διστακτικότητες του Ανόι. Snapshot powered by AI

Η Ρωσία προχώρησε αυτή την εβδομάδα, την ίδια εβδομάδα που Τραμπ, Σι και Πούτιν συναντώνται στην Σενζέν, στη σημαντικότερη ανάπτυξη στρατιωτικών της αεροσκαφών σε ολόκληρη την Ανατολική Ασία εδώ και πιθανότατα περισσότερο από μία δεκαετία. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει τη διαρκή στρατιωτική εμβέλεια της Μόσχας και λειτουργεί ως ηχηρό μήνυμα ακριβώς πριν από την κρίσιμη συνάντηση κορυφής μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας.

Δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά τύπου Tu-95, τα οποία είναι γνωστά στο ΝΑΤΟ με την κωδική ονομασία «Bears» και διαθέτουν ικανότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων, πλαισιωμένα από δύο αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού μεγάλου βεληνεκούς, παρέμειναν στον διάδρομο του αεροδρομίου Ντα Νανγκ του Βιετνάμ την Τετάρτη. Νωρίτερα, τα ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν προκαλέσει συναγερμό στις πολεμικές αεροπορίες τόσο της Ταϊβάν όσο και της Ιαπωνίας, καθώς την Τρίτη πετούσαν προς τα νότια προερχόμενα από τη ρωσική Άπω Ανατολή.

Το γεωπολιτικό σκηνικό και το μήνυμα Πούτιν

Οι συγκεκριμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από την άφιξη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη νότια κινεζική πόλη Σενζέν για τη φετινή σύνοδο κορυφής της APEC. Την ίδια ώρα, ηγέτες από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συγκεντρώνονταν στη Μανίλα για τη συνάντηση της ASEAN.

Σύμφωνα με τον Ίαν Στόρεϊ, μελετητή θεμάτων ασφαλείας στο ινστιτούτο ISEAS-Yusof Ishak της Σιγκαπούρης, η επιλογή του χρόνου δεν είναι τυχαία. «Η ανάπτυξη αποσκοπεί σαφώς στο να υπενθυμίσει στα κράτη της περιοχής ότι, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, η Μόσχα μπορεί ακόμη να προβάλει ισχύ στη Νοτιοανατολική Ασία», δήλωσε. Ο ίδιος εξήγησε ότι η τελευταία γνωστή ανάπτυξη ρωσικής στρατηγικής αεροπορικής ισχύος στο Βιετνάμ καταγράφηκε το 2014. Τότε το Ανόι είχε προσφέρει σε ρωσικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη προνομιακή πρόσβαση στη βάση του Κόλπου Καμ Ρανχ από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, αλλά και στο αεροδρόμιο του Ντα Νανγκ. Αμφότερες οι τοποθεσίες είχαν αναπτυχθεί αρχικά από τις αμερικανικές δυνάμεις στο απόγειο του πολέμου του Βιετνάμ.

Εκείνη την περίοδο η Ρωσία είχε αναπτύξει αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ντα Νανγκ για να υποστηρίξει τις πτήσεις των Tu-95 κοντά στις μεγάλες αεροπορικές και ναυτικές βάσεις των ΗΠΑ στο νησί Γκουάμ του Ειρηνικού. Κι όμως, οι αναπτύξεις αυτές ανεστάλησαν μετά τις έντονες διαμαρτυρίες που είχε εκφράσει τότε η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα προς το Ανόι. Στρατιωτικοί ακόλουθοι διευκρινίζουν ότι τα Tu-95 αναπτύσσονται ορισμένες φορές στοχευμένα για συγκέντρωση πληροφοριών και επιτήρηση.

Όπως ανακοινώθηκε από αναλυτές, η Μόσχα ζήτησε πέρυσι να αναβιώσει αυτή η συμφωνία, αν και το Ανόι εμφανίστηκε αρχικά διστακτικό. Ο Νγκουέν Θε Πουόνγκ, ειδικός σε θέματα ασφάλειας του Βιετνάμ στο αυστραλιανό Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, σημείωσε ότι η φετινή ανάπτυξη έγινε τυπικά για ανεφοδιασμό καυσίμων, αλλά σηματοδοτεί μια αλλαγή προσέγγισης που θα μπορούσε να προαναγγέλλει περαιτέρω ρωσικές κινήσεις. Το υπουργείο Εξωτερικών του Βιετνάμ, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας και η πρεσβεία της στο Ανόι αρνήθηκαν να απαντήσουν στα σχετικά ερωτήματα των μέσων ενημέρωσης. Το ίδιο έπραξε και το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών για την πτήση των αεροσκαφών κοντά στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν.

Η στιγμή που Τραμπ και Πούτιν δίνουν τα χέρια ενώπιον του Σι pool afp

Η οπτική της Ταϊβάν και ο ρόλος του Πεκίνου

Ο Τσιέχ Τσουνγκ, ερευνητής στη δεξαμενή σκέψης του υπουργείου Άμυνας της Ταϊβάν στο Ινστιτούτο Ερευνών Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας, ξεκαθάρισε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν κοντά στο νησί, υπενθυμίζοντας παλαιότερα περιστατικά το 1986 και το 2010 που περιελάμβαναν και πάλι Tu-95. «Η Ρωσία επέλεξε να πραγματοποιήσει αυτήν την πολιτικά φορτισμένη πτήση πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών ΗΠΑ-Κίνας-Ρωσίας της Πέμπτης», υπογράμμισε. Δεν απέκλεισε μάλιστα ο στόχος να ήταν η προβολή μιας εικόνας στενής σινορωσικής συνεργασίας.

Η Κίνα και η Ρωσία διατηρούν στενούς πολιτικούς και στρατιωτικούς δεσμούς, ενώ η Μόσχα έχει υποστηρίξει επανειλημμένα τις εδαφικές διεκδικήσεις του Πεκίνου επί της Ταϊβάν. Η πολεμική αεροπορία και το ναυτικό της Κίνας επιχειρούν άλλωστε ήδη καθημερινά γύρω από την Ταϊβάν. Ο Χουάνγκ Τσι-γουέι, αντιπρόεδρος του Γενικού Επιτελείου της Ταϊβάν, δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ταϊπέι την Τετάρτη ότι οι ρωσικές πτήσεις συνιστούν απειλή για το ειρηνικό και σταθερό status quo στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Οι στρατηγικές ισορροπίες στο Ανόι

Από την πλευρά του Βιετνάμ, το κίνητρο θα μπορούσε να σχετίζεται άμεσα με την προοπτική οφελών από στρατιωτικές προμήθειες. Η Ρωσία παραμένει μακράν ο κύριος προμηθευτής όπλων της χώρας. Το Ανόι προσπάθησε δημόσια να διαφοροποιήσει τους προμηθευτές του από το 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία. Το Βιετνάμ παραμένει απόλυτα εξαρτημένο από τα ρωσικά ανταλλακτικά και την τεχνική υποστήριξη, τη στιγμή που οι συνομιλίες για πρόσθετες προμήθειες συνεχίζονται αδιάλειπτα.

Επιτρέποντας τη νέα ρωσική ανάπτυξη, το Ανόι ενδέχεται να στέλνει ένα προειδοποιητικό σήμα στη γειτονική Κίνα, ειδικά μετά την ανακοίνωση του Πεκίνου στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι βοηθά στην κατασκευή ενός νέου στρατιωτικού αεροδρομίου στο Λάος για την εκπαίδευση της κινεζικής πολεμικής αεροπορίας. Το Βιετνάμ δεν έχει επικρίνει δημόσια την κίνηση της Κίνας, παρακολουθεί ωστόσο τη δραστηριότητα εκεί για να διασφαλίσει ότι η εκπαιδευτική εγκατάσταση δεν θα μετατραπεί σε κανονική στρατιωτική βάση. Το Ανόι και το Πεκίνο βρίσκονται επίσης σε διαρκή αντιπαράθεση για τις αμφισβητούμενες περιοχές της Νότιας Σινικής Θάλασσας. Υπό αυτό το πρίσμα, το Βιετνάμ αντιμετωπίζει συχνά τις ισχυρές του σχέσεις με τη Μόσχα ως απαραίτητο στρατηγικό αντίβαρο, ώστε να υπενθυμίζει στο Πεκίνο τον ρόλο του στην ευρύτερη περιοχή.

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