Snapshot Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε «ταπεινωτική» την πτώση του ευρωπαϊκού βιοτικού επιπέδου μετά τη διακοπή προμήθειας ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου από την ΕΕ.

Ο Πούτιν τόνισε ότι οι φθηνές και σταθερές ρωσικές ενεργειακές προμήθειες διασφάλιζαν την ευημερία της ΕΕ για δεκαετίες.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η ΕΕ χάνει τη βιομηχανική της δυναμική και αντιμετωπίζει προβλήματα όπως δημοσιονομικά ελλείμματα, υψηλό χρέος και πληθωρισμό.

Στη σύνοδο APEC, ο Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις αμερικανικές κυρώσεις εναντίον των χωρών τους.

Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι η Κίνα θα μειώσει τους δασμούς και θα στηρίξει το πολυμερές εμπορικό σύστημα, αντιτιθέμενη στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Snapshot powered by AI

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη (18/11) ότι η απόφαση της ΕΕ να διακόψει την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου οδήγησε σε μια «ταπεινωτική» πτώση του ευρωπαϊκού βιοτικού επιπέδου.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σενζέν, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι φθηνές και σταθερές προμήθειες ρωσικών ενεργειακών πόρων είχαν διασφαλίσει την ευημερία της ΕΕ για δεκαετίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η ΕΕ χάνει πλέον τη βιομηχανική δυναμική της και την ανταγωνιστικότητά της, ενώ έκανε ειδική μνεία στα δημοσιονομικά ελλείμματα, το υψηλό χρέος και τον πληθωρισμό που αντιμετωπίζουν οι χώρες του μπλοκ.

«Όλα αυτά επιβαρύνουν σημαντικά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους πολίτες, των οποίων το βιοτικό επίπεδο μειώνεται σταθερά, με ταπεινωτικό τρόπο», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Σημειώνεται πως στο περιθώριο της APEC, ο Ρώσος πρόεδρος οποίος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αλλά και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στα πλαίσια τριμερούς συνάντησης.

Παράλληλα, προετοιμάζεται κατ' ιδίαν συνάντηση μεταξύ Τραμπ και του Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής.

Καταδίκασαν τις αμερικανικές κυρώσεις

Προηγουμένως, τόσο ο Σι Τζινπίνγκ όσο και Βλαντίμιρ Πούτιν καταδίκασαν τις αμερικανικές κυρώσεις εναντίον των χωρών τους.

Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι το Πεκίνο θα μειώσει τους δασμούς και θα προωθήσει το ελεύθερο εμπόριο, σε αντίθεση με τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που έχει κηρύξει ο Τραμπ - εξαιτίας του οποίου η Κίνα επλήγη και στις δύο θητείες του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

«Πρέπει να υπερασπιστούμε σθεναρά το πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες με πυρήνα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, να στηρίξουμε το ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο και τις επενδύσεις», είπε ο Σι μιλώντας στην APEC, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Σι-Πούτιν

Κατά τη σημερινή συνάντηση του Σι με τον Πούτιν, η οποία διήρκησε πάνω από δύο ώρες, υπήρξαν κάποια βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν.

Το Πεκίνο επιμένει ότι διατηρεί ουδέτερη στάση ως προς τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, έχει κατηγορηθεί ότι προμηθεύει την Μόσχα με στρατιωτικό εξοπλισμό και στηρίζει την οικονομία της χώρας αγοράζοντας πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Πρόκειται για μια λεπτή ισορροπία, σχολιάζει το BBC, καθώς ο Σι γνωρίζει ότι η σχέση του με τον Πούτιν ενδέχεται να βλάψει τις σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη, αλλά δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου υπό όρους που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν έναν βασικό σύμμαχο και γείτονα της χώρας.

Πιθανότατα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για ζητήματα ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς και για τον προτεινόμενο αγωγό φυσικού αερίου που θα διέρχεται από τη Μογγολία. Οι δυτικές κυρώσεις έχουν καταστήσει τη Ρωσία σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την Κίνα ως αγοραστή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της.

Ο Σι και ο Πούτιν ενδέχεται επίσης να συζήτησαν για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο χωρών με τις ΗΠΑ καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης του Τραμπ στην τριμερή συνάντηση.

Σύμφωνα με το BBC, κύριος στόχος του Σι σε αυτές τις συνομιλίες ήταν να διατηρήσει στενές σχέσεις με τον Πούτιν, χωρίς ωστόσο να επιτρέψει τα προβλήματα της Ρωσίας να μετατραπούν προβλήματα της Κίνας.

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