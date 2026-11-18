Snapshot Ο ρωσικός διπλωματικός μηχανισμός εργάζεται στην τελική μορφή του ανακοινωθέντος της τριμερούς συνάντησης Τμπ-Πούν-Σι.

Η συζήτηση των ηγετών θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και στην παγκόσμια κατάσταση.

Το ζήτημα της Ουκρανίας και οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό σημείο της ατζέντας.

Η Μόσχα δεν έχει διευκρινίσει πώς θα τεθεί το θέμα της αναδιοργάνωσης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, που θεωρείται προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Η εικόνα της θερμής χειραψίας Πούτιν-Τραμπ προβάλλεται έντονα στα ρωσικά μέσα ως σύμβολο ισότιμης παρουσίας της Ρωσίας στη διεθνή σκηνή. Snapshot powered by AI

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ έχει ήδη κινητοποιήσει ολόκληρο τον κόσμο. με το Κρεμλίνο να αναμένει ότι η συζήτηση των τριών ανδρών θα επικεντρωθεί στο πώς θα αναπτυχθούν περαιτέρω οι σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, ξεκαθάρισε πως οι ηγέτες θα εξετάσουν πώς η συνεργασία τους μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της παγκόσμιας κατάστασης στο σύνολό της. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απίθανο να αποφύγουν τη συζήτηση για το ζήτημα της Ουκρανίας. Όπως ανακοινώθηκε μέσω του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Tass, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις θα αποτελέσουν βασικό κομμάτι της ατζέντας.

Ο Ρώσος αξιωματούχος παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει πώς ή σε ποια μορφή θα τεθεί το θέμα της αναδιοργάνωσης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Πρόκειται για έναν όρο που η Μόσχα έχει θέσει επανειλημμένα ως απόλυτη προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη «εντατική δουλειά» για το τελικό ανακοινωθέν που θα δημοσιευτεί μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς.

Viral η φωτογραφία της χειραψίας

Πάντως, πέρα από τις κλειστές πόρτες των διαπραγματεύσεων, η εικόνα παίζει τον δικό της καθοριστικό ρόλο. Τα πλάνα που δείχνουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να ανταλλάσσει θερμή χειραψία με τον Ντόναλντ Τραμπ κυριαρχούν ήδη στο ρωσικό τηλεοπτικό και διαδικτυακό τοπίο. Αναλυτές περιγράφουν το στιγμιότυπο ως την απόλυτη εικόνα της ημέρας, εξηγώντας ακριβώς γιατί η ρωσική ηγεσία επιδίωξε τόσο έντονα αυτή τη σύνοδο.

Είτε προκύψουν άμεσα αποτελέσματα είτε όχι, ο συμβολισμός παραμένει το ζητούμενο. Η ρωσική πλευρά προβάλλει τον πρόεδρό της ως ισότιμο εταίρο της διεθνούς σκηνής και όχι ως απομονωμένο ηγέτη, στέλνοντας μήνυμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στη Δύση.

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