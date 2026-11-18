Snapshot Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο της Σενζέν, σπάζοντας το συνηθισμένο διπλωματικό πρωτόκολλο της Κίνας.

Η υποδοχή του Τραμπ από τον Σι υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η Κίνα στις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Στη σύνοδο APEC, ο Σι δεσμεύτηκε κατά του εμπορικού προστατευτισμού, ενώ ο Πούτιν επέκρινε τις δυτικές κυρώσεις και υποστήριξε την οικονομική συνεργασία.

Αναμένεται άνευ προηγουμένου τριμερής συνάντηση μεταξύ Σι, Τραμπ και Πούτιν για την συζήτηση σημαντικών διεθνών ζητημάτων, όπως οι πόλεμοι, το εμπόριο και τα πυρηνικά όπλα. Snapshot powered by AI

Στη Σενζέν έφτασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ιστορική συνάντηση με τους ηγέτες της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, στο περιθώριο της Συνόδου κορυφής των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Μάλιστα, ο Σι, σε μια πρωτοφανή κίνηση υποδέχθηκε τον Τραμπ στο αεροδρόμιο, κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ στο παρελθόν.

Όπως παρατηρεί το CNN, στην Κίνα, όπου το πρωτόκολλο έχει μεγάλη σημασία, η παρουσία του Σι στο κόκκινο χαλί στη Σενζέν υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει ο ασιατικός γίγαντας στις διμερείς σχέσεις του με τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ υποδέχτηκε προσωπικά τον Σι όταν αυτός έφτασε με αεροπλάνο στη βάση Άντριους.

Σύμφωνα με το διπλωματικό πρωτόκολλο της Κίνας τα τελευταία χρόνια, ο αρχηγός του κράτους γενικά δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο για να υποδεχτεί επισκέπτες.

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στη Σενζέν της Κίνας AP

Τον Πούτιν υποδέχθηκε ο προσωπάρχης του Σι

Όταν ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στο Σενζέν νωρίτερα σήμερα, τον υποδέχθηκε ο ισχυρός επικεφαλής του προσωπικού του Σι, Κάι Τσι – κάτι που αποτελεί από μόνο του ένα ασυνήθιστα υψηλό επίπεδο πρωτοκόλλου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ AP

Η τελευταία φορά που ο Σι εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο ήταν όταν, ως αντιπρόεδρος της χώρας, υποδέχθηκε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ομπάμα.

Η συνάντηση του Σι με τον Πούτιν

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε κοινή παρουσία του Σι με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες εκφώνησαν τις ομιλίες τους στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), πριν από την άφιξη του Αμερικανού προέδρου από τη Μανίλα, όπου συναντήθηκε με βασικούς περιφερειακούς συμμάχους.

Ο Πούτιν ανέβηκε στο βήμα και εκφώνησε μια δυναμική ομιλία, κατά την οποία εξαπέλυσε αιχμές κατά όσων επικρίνουν τη Ρωσία, ενώ τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης της οικονομικής συνεργασίας με τις χώρες-μέλη της APEC.

Από την πλευρά του, ο Σι δεσμεύτηκε ότι θα αντιταχθεί στον εμπορικό προστατευτισμό, ενώ ο Ρώσος ομόλογός του επέκρινε τις δυτικές κυρώσεις.

Γιάλτα 2.0;

Ο Σι, ο Τραμπ, και ο Πούτιν, αναμένεται να πραγματοποιήσουν μια άνευ προηγουμένη συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου την Πέμπτη και ενδεχομένως να συζητήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς και άλλα σημαντικά ζητήματα όπως το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και τα πυρηνικά όπλα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με αναλυτές, η συνάντηση αποτελεί ευκαιρία για τον Σι να προβάλει την ισχύ και το διεθνές κύρος της Κίνας, υποδεχόμενος δύο ηγέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με πολέμους τους οποίους δυσκολεύονται να τερματίσουν.

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