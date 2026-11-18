Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στο Σενζέν της Κίνας

Snapshot Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ολοκλήρωσαν διμερείς συνομιλίες στο Σενζέν πριν από την τριμερή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην APEC.

Η τριμερής συνάντηση αναμένεται να καλύψει θέματα όπως ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν, το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και τα πυρηνικά όπλα.

Η Κίνα διατηρεί ουδέτερη στάση στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ υποστηρίζει οικονομικά και ενεργειακά τη Ρωσία, προσπαθώντας να διατηρήσει ισορροπία μεταξύ των σχέσεών της με τη Μόσχα και την Ευρώπη.

Ο Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκε κατά του εμπορικού προστατευτισμού και υπερασπίστηκε το πολυμερές εμπόριο, ενώ ο Πούτιν κατήγγειλε τις δυτικές κυρώσεις και προώθησε την οικονομική συνεργασία με χώρες της APEC. Snapshot powered by AI

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, ολοκλήρωσαν σήμερα, Τετάρτη, τις συνομιλίες τους στην πόλη Σενζέν, το τεχνολογικό και οικονομικό κέντρο της νότιας Κίνας, καθώς οι δύο ηγέτες προετοιμάζουν το έδαφος για μια τριμερής συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ, την οποία ο Ρώσος πρόεδρος χαρακατήρισε ως «ιδιαίτερα χρήσιμη».

Οι δύο ηγέτες εκφώνησαν τις ομιλίες τους στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), πριν από την άφιξη του Αμερικανού προέδρου από τη Μανίλα, όπου συναντήθηκε με βασικούς περιφερειακούς συμμάχους.

Ο Πούτιν ανέβηκε στο βήμα και εκφώνησε μια δυναμική ομιλία, κατά την οποία εξαπέλυσε αιχμές κατά όσων επικρίνουν τη Ρωσία, ενώ τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης της οικονομικής συνεργασίας με τις χώρες-μέλη της APEC.

Από την πλευρά του, ο Σι δεσμεύτηκε ότι θα αντιταχθεί στον εμπορικό προστατευτισμό, ενώ ο Ρώσος ομόλογός του επέκρινε τις δυτικές κυρώσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στο Σενζέν της Κίνας Pool Sputnik Kremlin

Οι τρεις ηγέτες αναμένεται να πραγματοποιήσουν μια άνευ προηγουμένη συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου την Πέμπτη και ενδεχομένως να συζητήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς και άλλα σημαντικά ζητήματα όπως το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και τα πυρηνικά όπλα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με αναλυτές, η συνάντηση αποτελεί ευκαιρία για τον Σι να προβάλει την ισχύ και το διεθνές κύρος της Κίνας, υποδεχόμενος δύο ηγέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με πολέμους τους οποίους δυσκολεύονται να τερματίσουν.

Πάντως, η συνάντηση έχει πυροδοτήσει συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, μεταξύ των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία θεσμοθέτησε σφαίρες επιρροής, έθεσε τις βάσεις για τη μεταπολεμική διεθνή τάξη και έγινε συνώνυμο των συμφωνιών των μεγάλων δυνάμεων που επιβάλλονται στις μικρότερες χώρες.

Επιπλέον, έχει προκαλέσει ανησυχία στους ηγέτες μικρότερων οικονομιών, ιδίως στην Ευρώπη και την Ασία, οι οποίοι φοβούνται ότι οι μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις του κόσμου ενδέχεται να αγνοήσουν τα συμφέροντά τους.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ Pool EPA

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Σι-Πούτιν

Κατά τη σημερινή συνάντηση του Σι με τον Πούτιν, η οποία διήρκησε πάνω από δύο ώρες, υπήρξαν κάποια βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν.

Το Πεκίνο επιμένει ότι διατηρεί ουδέτερη στάση ως προς τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, έχει κατηγορηθεί ότι προμηθεύει την Μόσχα με στρατιωτικό εξοπλισμό και στηρίζει την οικονομία της χώρας αγοράζοντας πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Πρόκειται για μια λεπτή ισορροπία, σχολιάζει το BBC, καθώς ο Σι γνωρίζει ότι η σχέση του με τον Πούτιν ενδέχεται να βλάψει τις σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη, αλλά δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου υπό όρους που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν έναν βασικό σύμμαχο και γείτονα της χώρας.

Πιθανότατα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για ζητήματα ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς και για τον προτεινόμενο αγωγό φυσικού αερίου που θα διέρχεται από τη Μογγολία. Οι δυτικές κυρώσεις έχουν καταστήσει τη Ρωσία σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την Κίνα ως αγοραστή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της.

Ο Σι και ο Πούτιν ενδέχεται επίσης να συζήτησαν για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο χωρών με τις ΗΠΑ καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης του Τραμπ στην τριμερή συνάντηση.

Σύμφωνα με το BBC, κύριος στόχος του Σι σε αυτές τις συνομιλίες ήταν να διατηρήσει στενές σχέσεις με τον Πούτιν, χωρίς ωστόσο να επιτρέψει τα προβλήματα της Ρωσίας να μετατραπούν προβλήματα της Κίνας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ Pool Sputnik Kremlin

Ένα μήνυμα που στοχεύει στον παγκόσμιο Νότο

Στην εναρκτήρια ομιλία του, στη σύνοδο της APEC, ο Σι κάλεσε σε στήριξη αυτού που χαρακτήρισε ως «ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο», προσπαθώντας να παρουσιάσει την Κίνα ως σταθερό εταίρο στη διεθνή σκηνή, σε αντίθεση με τον κύριο οικονομικό αντίπαλό της, τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αυξήσει τους δασμούς και έχουν υιοθετήσει μια πιο επιθετική εξωτερική πολιτική υπό την ηγεσία του Τραμπ.

«Παλαιέ μου φίλε, έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό το γεγονός ότι αυτή είναι η 50ή προσωπική μας συνάντηση», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος υποδεχόμενος τον Ρώσο ομόλογό του. «Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κίνας συμβάλλουν στην ενίσχυση της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας σε έναν ταραγμένο και χαοτικό κόσμο», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Σι έγιναν αφότου η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε περαιτέρω περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, από εταιρείες όπως η Nvidia, κάτι που θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω την εύθραυστη εμπορική εκεχειρία μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Η Κίνα έχει ήδη προαναγγείλει αντίποινα.

«Πρέπει να υποστηρίξουμε με αποφασιστικότητα το πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) στον πυρήνα του, να υποστηρίξουμε το ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο και τις επενδύσεις, και να διατηρήσουμε τη σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία των παγκόσμιων βιομηχανικών αλυσίδων και αλυσίδων εφοδιασμού», δήλωσε ο Σι ενώπιον ακροατηρίου αποτελούμενου από στελέχη επιχειρήσεων.

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ Pool AP

Οι Δυτικοί εμπορικοί εταίροι έχουν επικρίνει την Κίνα για τα ετήσια εμπορικά πλεονάσματα που υπερβαίνουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, τα οποία επιτυγχάνονται μέσω πολιτικών που ευνοούν τον μεταποιητικό της τομέα σε βάρος της εγχώριας κατανάλωσης.

Το Πεκίνο υποστηρίζει ότι το αναπτυξιακό του μοντέλο του είναι κατάλληλο για μια οικονομία που εξακολουθεί συγκλίνει με τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Ωστόσο, οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. εκφράζουν ανησυχίες ότι η κυριαρχία της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού παρέχει στη χώρα σημαντικά γεωπολιτικά πλεονεκτήματα και υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές της απειλούν τις βιομηχανίες και τις θέσεις εργασίας τους.

Ο Σι δήλωσε ότι η Κίνα θα συνεχίσει να επενδύει στον βιομηχανικό της τομέα και να αναπτύσσει νέες τεχνολογίες, από τις οποίες θα επωφεληθούν και άλλες χώρες. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου θα μειώσει τους δασμούς και θα ανοίξει περαιτέρω τις αγορές της, ενώ θα αντισταθεί στον προστατευτισμό και τον μονομερισμό.

«Το μήνυμά του είναι πιθανό να βρει απήχηση σε πολλές χώρες του Παγκόσμιου Νότου και ενισχύει την προσπάθεια του Πεκίνου να αντιπαραβάλει την τεχνολογική στρατηγική του με εκείνη της Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Τζορτζ Τσεν, εταίρος και επικεφαλής του τμήματος ψηφιακών υπηρεσιών στην εταιρεία The Asia Group.

Το ταξίδι του Τραμπ στην Ασία είναι το πρώτο του μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές. Επιπλέον, οι καταγγελίες που αφορούν τον ιδρυτή της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς και την υπόθεση της σχέσης του με φερόμενη κατάσκοπο της Κίνας, αυξάνουν την ένταση.

Ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο θα επιδιώξουν να διατηρήσουν τις σχέσεις τους σχετικά σταθερές, καθώς ο Τραμπ και ο Σι αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου τον Δεκέμβριο, στη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι. Θα πρόκειται για την τέταρτη συνάντησή τους μέσα στη χρονιά.

Οι προσδοκίες του Πούτιν

Ο Πούτιν ανέβηκε στο βήμα μία ημέρα αφότου η Ουκρανία κατέστρεψε την στρατηγικής σημασίας γέφυρας του Κερτς, που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία, ένα σοβαρό πλήγμα για την Μόσχα στον τετραετή πόλεμο που διεξάγει.

Κατά την ομιλία του, χαρακτήρισε τις δυτικές δυνάμεις ως «πρώην ηγεμόνες».

Υποστήριξε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε «ταπεινωτική παρακμή» και ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία είχαν αντίθετα αποτελέσματα, καθιστώντας τη χώρα του ακόμη ισχυρότερη.

«Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα παραδοσιακά εργαλεία οικονομικής κυριαρχίας και η άσκηση de facto εξαναγκασμού έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντλήσει τη δυναμική τους, έχοντας χάσει μεγάλο μέρος της εκφοβιστικής τους δύναμης», δήλωσε ο Πούτιν.

«Ενώ οι κυρώσεις, οι δασμοί και οι περιορισμοί στις εξαγωγές μπορεί να εξακολουθούν να έχουν κάποια αποτρεπτική επίδραση, δεν είναι σε θέση να ανακόψουν την ανάπτυξη — πόσο μάλλον να συντρίψουν τις οικονομίες των ανταγωνιστών», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απευθύνεται στους παρευρισκόμενους στη Σύνοδο Κορυφής της APEC 2026 Pool AP

Το Κρεμλίνο απέρριψε αυτή την εβδομάδα τις συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας ως «παιχνίδια πολιτικών επιστημόνων», υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι η συνάντηση θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις διεθνείς εξελίξεις. Από την πλευρά του, το Πεκίνο δήλωσε ότι η τριμερής συνάντηση θα προωθήσει την παγκόσμια ειρήνη.

Παράλληλα, ο Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής σχετική επιβεβαίωση.

Ο Πούτιν περιέγραψε τον κόσμο ως «ταραγμένο», ωστόσο, υποστήριξε ότι οι διαφωνίες μεταξύ των χωρών μπορούν να επιλυθούν μέσω του διαλόγου και της απευθείας διαπραγμάτευσης.

«Για τον λόγο αυτό, προσδοκώ σημαντικά οφέλη από την επικείμενη τριμερή συνάντηση των ηγετών της Ρωσίας, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών», κατέληξε.

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