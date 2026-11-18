Snapshot Σοβαρά προβλήματα υγρασίας και επικίνδυνες συνθήκες ασφαλείας καταγγέλλονται στο 107ο Δημοτικό Σχολείο και το 20ό Νηπιαγωγείο Νέας Φιλοθέης, με σκουριασμένα σίδερα και γυμνά καλώδια να κρέμονται πάνω από τους μαθητές.

Οι εργασίες αποκατάστασης προχωρούν πολύ αργά και χωρίς σχεδιασμό, προκαλώντας προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και ταλαιπωρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τεχνικός σύμβουλος του Δήμου επιβεβαίωσε την επικινδυνότητα των χώρων, αλλά η Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών αρνείται την ύπαρξη κινδύνου και επιτρέπει τη λειτουργία του σχολείου.

Ο Σύλλογος Γονέων προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει την επιστροφή των παιδιών στις αίθουσες πριν διασφαλιστεί η ασφάλειά τους και προαναγγέλλει κλιμάκωση κινητοποιήσεων και προσφυγή σε αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Σοβαρό κίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού καταγγέλουν γονείς παιδιών σχολείου στην περιοχή της Νέας Φιλοθέης στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το Σύλλογο Γονέων του 107ου Δημοτικού Σχολείου και του 20ού Νηπιαγωγείου, εδώ και χρόνια υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγρασίας το οποίο ο Δήμος Αθηναίων αφήνει άλυτο, με συνέπεια σε πολλές αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και στους εξωτερικούς χώρους τα επιχρίσματα (σοβάδες) να είναι έτοιμα να καταρρεύσουν με ό,τι μπορεί να επιφέρει αυτό για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με την καταγγελία μάλιστα το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έγινε ακραία επικίνδυνη, ωστόσο η ανταπόκριση του Δήμου Αθηναίων είναι ανεπαρκής.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, έπειτα από έντονες πιέσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 107ου Δημοτικού Σχολείου και των Διευθύνσεων των δύο σχολείων, ξεκίνησαν εργασίες από συνεργεία εργολάβων. Ωστόσο, οι εργασίες προχωρούν με αργούς ρυθμούς και χωρίς σχεδιασμό, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και προκαλώντας προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μετά τον πρώτο κύκλο παρεμβάσεων, οι Διευθύνσεις ενημερώθηκαν ότι τα επικίνδυνα επιχρίσματα έχουν δήθεν αφαιρεθεί και ότι τα παιδιά μπορούν να επιστρέψουν στις τάξεις τους. Η πραγματικότητα,όμως, είναι διαφορετική με βάση τις αναφορές των γονέων: οι αίθουσες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότηταπαιδιών, εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού, καθώς —όπως αποδεικνύουν αδιάψευστα και οι φωτογραφίες από τη χθεσινή αυτοψία— σκουριασμένα σίδερα και γυμνά καλώδια ηλεκτρισμούκρέμονται πάνω από τα κεφάλια των παιδιών μας, ενώ καθημερινά «βρέχει» σκόνη, χαλίκια και κομμάτια σοβά πάνω στα θρανία.

Αναλυτικά η καταγγελία του Συλλόγου Γονέων:

Απαράδεκτος εμπαιγμός και εγκληματική υποβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών από τον Δήμο Αθηναίων στο 107ο Δημοτικό Σχολείο και το 20ό Νηπιαγωγείο.

Η κατάσταση στο 107ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας, καθώς και στο συστεγαζόμενο 20ό Νηπιαγωγείο, έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο ανοχής, λογικής και ασφαλούς φοίτησης.

Εδώ και χρόνια υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγρασίας, το οποίο η δημοτική αρχή αφήνει άλυτο, με αποτέλεσμα σε πολλές αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και στους εξωτερικούς χώρους έξω από τις τάξεις, τα επιχρίσματα (σοβάδες) να είναι έτοιμα να καταρρεύσουν πάνω στα κεφάλια των παιδιών μας.Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έγινε ακραία επικίνδυνη.

Μετά από έντονες πιέσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 107ου Δημοτικού Σχολείου και των Διευθύνσεων των δύο σχολείων, ξεκίνησαν εργασίες από συνεργεία εργολάβων. Ωστόσο, οι εργασίες προχωρούν με εξοργιστικά αργούς ρυθμούς και χωρίς κανέναν συστηματικό σχεδιασμό, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και τινάζοντας στον αέρα την εκπαιδευτική διαδικασία.

Μετά τον πρώτο κύκλο παρεμβάσεων, οι Διευθύνσεις ενημερώθηκαν ότι τα επικίνδυνα επιχρίσματα έχουν δήθεν αφαιρεθεί και ότι τα παιδιά μπορούν να επιστρέψουν στις τάξεις τους.

Η πραγματικότητα,όμως, είναι σοκαριστική: οι αίθουσες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα παιδιών, εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού, καθώς —όπως αποδεικνύουν αδιάψευστα και οι φωτογραφίες από τη χθεσινή αυτοψία— σκουριασμένα σίδερα και γυμνά καλώδια ηλεκτρισμού κρέμονται πάνω από τα κεφάλια των παιδιών μας, ενώ καθημερινά «βρέχει» σκόνη, χαλίκια καικομμάτια σοβά πάνω στα θρανία.

Μετά από καθημερινές πιέσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 107ου Δ.Σ. προς τη Δημοτική Αρχή και πλήθος εγγράφων από τους Διευθυντές των δύο σχολείων, τεχνικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων προσήλθε χθες (17/11/2026) στο σχολικό συγκρότημα και πραγματοποίησε αυτοψία, παρουσία πλήθους αγωνιούντων γονέων και των Διευθύνσεων του 107ου Δημοτικού Σχολείου και του 20ού Νηπιαγωγείου.

Ο εκπρόσωπος του Δήμου επιθεώρησε παρουσία μας μία προς μία τις αίθουσες διδασκαλίας και τους χώρους των προαυλίων και των δύο σχολείων, διαπιστώνοντας εκτεταμένα καισοβαρά προβλήματα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, απεφάνθη ρητά —ενώπιον όλων— ότι η κατάσταση είναι σοβαρή και επικίνδυνη, θέτοντας ευθέως ζήτημα ασφάλειας για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, ενώ δεσμεύτηκε για άμεση κατάθεση τεχνικής έκθεσης και ενημέρωση για το πλάνοτης επόμενης ημέρας.

Κι όμως! Παρά την αδιαμφισβήτητη και ρητή εκτίμηση του ίδιου του εκπροσώπου του Δήμου, σήμερα(18/11/2026) ενημερωθήκαμε με θράσος από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών ότι «η υπηρεσία κρίνει ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα» και ότι το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, παραπέμποντας τις εργασίες... κάθε Σάββατο!

Ας μας απαντήσουν ευθέως και δημόσια ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και οι υπηρεσιακοί παράγοντες που βάζουν την υπογραφή τους σε αυτή την εγκληματική απόφαση συγκάλυψης: θα έβαζαν το δικό τους παιδί επί 5 ώρες κάθε μέρα μέσα σε μια αίθουσα σαν αυτή που εικονίζεται στις φωτογραφίες;

Δηλώνουμε κατηγορηματικά και αμετάκλητα: Δεν επιστρέφουμε σε αυτές τις αίθουσες! Η υπομονή μας εξαντλήθηκε οριστικά. Τα παιδιά μας δεν είναι για πέταμα, ούτε τα μεγαλώνουμε μέσα σε χίλιες δυο δυσκολίες για να τα παραλάβουμε ένα μεσημέρι από το νοσοκομείο. Δεν πρόκειται να γίνουμε μάρτυρες μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας ούτε θα περιμένουμε να θρηνήσουμε θύματα για να κινητοποιηθούμε.

Η Δημοτική Αρχή και όσοι υπογράφουν τη «μη επικινδυνότητα» φέρουν πλέον ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη για ό,τι συμβεί από εδώ και πέρα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ:

• Την άμεση κοινοποίηση της επίσημης, έγγραφης και ενυπόγραφης τεχνικής έκθεσης της αυτοψίας,ώστε να γνωρίζουμε ποιος αναλαμβάνει ονομαστικά την ευθύνη.

• Την άμεση εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης με ενισχυμένα συνεργεία, ώστε να ολοκληρωθούντο συντομότερο δυνατόν, με συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που θα τηρηθείαπαρέγκλιτα.

• Γραπτή, ενυπόγραφη πιστοποίηση καταλληλότητας και ασφάλειας μετά την ολοκλήρωση τωνεργασιών, προκειμένου να επιστρέψουν τα παιδιά στις τάξεις τους.

• Ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο σε ολόκληρο το κτήριο και ρητή, γραπτή απάντηση για το αν υφίσταταισυνολικό ζήτημα στατικότητας.

• Άμεση έγκριση προϋπολογισμού για την οριστική επίλυση του προβλήματος της υγρασίας με νέα,ολοκληρωμένη μόνωση, καθώς και σαφείς αποφάσεις για το πού και υπό ποιες ασφαλείς συνθήκες θαγίνονται τα μαθήματα μέχρι την παράδοση των αιθουσών.

Τους το λέμε ξεκάθαρα και ας το ακούσουν καλά τόσο στον Δήμο Αθηναίων όσο και στο Υπουργείο Παιδείας: Τα σχολεία των παιδιών μας και η ασφάλειά τους είναι πάνω από ΟΛΑ. Να βρουν τώρα χρήματα να λύσουν το πρόβλημα οριστικά.Η ζωή και η ακεραιότητα των παιδιών μας είναι πάνω από τα «αναπτυξιακά» τους σχέδια, τις αναπλάσεις, τις φιέστες, τις εορταστικές εκδηλώσεις και τις διαφημιστικές καμπάνιες τους. Nα κόψουν κονδύλια από εκεί και να τα δώσουν τώρα στα σχολεία!

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 107ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας και το 20ο Νηπιαγωγείο προσφεύγει άμεσα σε κάθε αρμόδια αρχή, επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός του, και προχωρά σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών του.

Η ζωή και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

Το Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 107ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας 20ου Νηπιαγωγείου Αθηνών

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