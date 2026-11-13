Πειραιάς: Έπεσε τμήμα από το ταβάνι σε αίθουσα Δημοτικού - Ανησυχία για τη συντήρηση του σχολείου

Snapshot Τμήμα της οροφής κατέρρευσε σε αίθουσα του Ράλλειου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά χωρίς να τραυματιστούν παιδιά, καθώς δεν βρίσκονταν εκεί τη στιγμή του συμβάντος.

Το κτίριο του σχολείου, που χρονολογείται από τη δεκαετία του '70, παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση και συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα.

Ο Σύλλογος Γονέων ζητά προσωρινό κλείσιμο του σχολείου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.

Η συγκεκριμένη αίθουσα δεν θα λειτουργήσει σήμερα και οι μαθητές θα μεταφερθούν σε άλλον χώρο του σχολείου για τα μαθήματά τους.

Παρά τις πρόσφατες εργασίες βαφής και ανακαίνισης, τα προβλήματα στο κτίριο επανεμφανίζονται, υποδεικνύοντας την ανάγκη για πιο ουσιαστική συντήρηση. Snapshot powered by AI

Ακόμα ένα περιστατικό που αναδεικνύει τις ελλείψεις στη συντήρηση των σχολικών κτιρίων σημειώθηκε, αυτή τη φορά στον Πειραιά και συγκεκριμένα στο Ράλλειο Πειραματικό Σχολείο.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι το μεγαλύτερο δημοτικό σχολείο του Πειραιά, φιλοξενώντας 354 παιδιά.

Ειδικότερα, τμήματα της οροφής έπεσε σε αίθουσα, με τους σοβάδες να προσγειώνονται πάνω στα θρανία και στις τσάντες των μαθητών. Ευτυχώς, την ώρα εκείνη τα παιδιά δεν βρίσκονταν στην αίθουσα και έτσι αποφεύχθησαν τα χειρότερα.

Μιλώντας στο Action24, ο Χριστόδουλος Μικούσης, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, ανέφερε ότι το κτίριο είναι ασυντήρητο, επισημαίνοντας ότι «πάμε να θεραπεύσουμε το πρόβλημα», αντί να το προβλέψουμε.

Πρόσθεσε δε, ότι το κτίριο είναι παλιό καθώς χρονολογείται από τη δεκαετία του '70 και «βγάζει συχνά προβλήματα», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «πέρυσι τα φώτα, αντί για φως έβγαζαν από τις οροφές νερό».

Για τους σοβάδες που κατέρρευσαν ο κ. Μικούσης υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για ψευδοροφή, αλλά είναι τμήματα του κανονικού ταβανιού, ενώ σημείωσε ότι παρόλο που πέρυσι το σχολείο είχε βαφτεί και είχαν ανακαινιστεί και οι τουαλέτες, δυστυχώς τα προβλήματα επανεμφανίζονται.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Σύλλογος ζητά να κλείσει το σχολείο για 2-3 ημέρες, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ωστόσο το σχολείο σήμερα θα λειτουργήσει κανονικά. Δεν θα λειτουργήσει βέβαια η αίθουσα στην οποία σημειώθηκε το ατύχημα και τα παιδιά αυτού του τμήματος θα μεταφερθούν σε άλλο χώρο του κτιρίου για την εκτέλεση των μαθημάτων.

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