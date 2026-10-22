Σέρρες: Σοβάδες έπεσαν στην είσοδο σχολικού συγκροτήματος Δημοτικών - Κλειστό μέχρι τη Δευτέρα

Από τύχη δεν σημειώθηκε τραυματισμός καθώς το περιστατικό έγινε λίγο πριν τη λήξη των μαθημάτων

Ελένη Ευστρατίου

Σέρρες: Σοβάδες έπεσαν στην είσοδο σχολικού συγκροτήματος Δημοτικών - Κλειστό μέχρι τη Δευτέρα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σοβάδες αποκολλήθηκαν στην είσοδο του 10ου και 24ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών, προκαλώντας προσωρινό κλείσιμο του σχολικού συγκροτήματος μέχρι τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.
  • Δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς το περιστατικό συνέβη λίγο πριν το σχόλασμα και κανείς δεν βρισκόταν στην είσοδο.
  • Θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής έλεγχος του κτηρίου από ειδικό εργολάβο για την ανίχνευση επικίνδυνων σημείων, με άμεσες επισκευές αν εντοπιστούν σοβαρά προβλήματα.
  • Η λειτουργία των σχολείων θα συνεχιστεί μέσω τηλεκπαίδευσης κατά την περίοδο της αναστολής.
  • Φθορές που δεν αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια θα επισκευαστούν μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.
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Κλειστό θα παραμείνει μέχρι τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου το σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το 10ο και το 24ο Δημοτικό Σχολείο στις Σέρρες, αφού έπεσε κομμάτι σοβά στην κεντρική είσοδο.

Όπως αναφέρει το lionnnews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 22/10 λίγο πριν από το σχόλασμα των μαθημάτων. Τμήμα σοβά αποκολλήθηκε και έπεσε δίπλα στην κεντρική πόρτα στο εσωτερικό του σχολείου, ενώ από τύχη δεν έβγαιναν εκείνη την ώρα οι μαθητές ή οι εκπαιδευτικοί.

Για το συμβάν ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παιδείας, Παναγιώτης Κεΐσογλου, ο οποίος ανακοίνωσε την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και την ερχόμενη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Ωστόσο, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σημείο της εισόδου δεν υπήρχε καμία απολύτως ένδειξη φθοράς ή υγρασίας, ούτε είχαν προηγηθεί εργασίες στο σημείο αυτό, καθώς οι πρόσφατες παρεμβάσεις αφορούσαν αποκλειστικά τους χώρους των τουαλετών. Το γεγονός ότι το τμήμα του σοβά αποκολλήθηκε εντελώς απρόβλεπτα καθιστά τον επανέλεγχο άμεση προτεραιότητα.

Σύμφωνα με τον κ. Κεΐσογλου, από το πρωί της Παρασκευής, ειδικός εργολάβος εγκαθίσταται στο σχολείο με σκαλωσιά, προκειμένου να «χτυπήσει» και να ελέγξει σπιθαμή προς σπιθαμή ολόκληρο το κτήριο για την ανίχνευση τυχόν άλλων επικίνδυνων ή σαθρών σημείων. Στην περίπτωση που εντοπιστεί οποιοδήποτε άμεσο πρόβλημα, οι απαραίτητες επισκευές θα πραγματοποιηθούν αμέσως.

Αντιθέτως, εάν διαπιστωθούν φθορές ή ανάγκες συντήρησης που δεν εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών, οι εργασίες θα προγραμματιστούν για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, όταν το σχολικό συγκρότημα θα είναι κλειστό.

Η ανακοίνωση του δήμου Σερρών

Σε αναστολή λειτουργίας τίθεται από την Παρασκευή 23 έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, με απόφαση του Δήμου Σερρών, το 10ο & 24ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, μετά την αποκόλληση τμήματος επιχρίσματος από την οροφή του εσωτερικού χώρου της εισόδου του σχολικού κτηρίου, η οποία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Δήμου Σερρών, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να διερευνήσει τις αιτίες που προκάλεσαν την αποκόλληση. Το κλιμάκιο αποτελούνταν από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Παναγιώτη Κεΐσογλου και από μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποκόλληση του τμήματος επιχρίσματος σημειώθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί εμφανής ένδειξη υγρασίας ή άλλης φθοράς στο συγκεκριμένο σημείο.

Κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας, προκειμένου να διερευνηθεί η έκταση του προβλήματος και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες άρσης της επικινδυνότητας.

Η αναστολή λειτουργίας κρίνεται αναγκαία, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος του κτηρίου, να προσδιοριστούν και να υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις και να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας για τις μαθήτριες τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό.

Προτεραιότητα του Δήμου Σερρών είναι η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας και η διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των σχολείων.

Tα μαθήματα θα διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

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