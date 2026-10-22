Κολωνός: Εκκενώθηκαν 4 σχολεία λόγω ζημιάς σε σωλήνα φυσικού αερίου

Snapshot Τέσσερα σχολεία στον Κολωνό εκκενώθηκαν προληπτικά λόγω ζημιάς σε σωλήνα φυσικού αερίου.

Η ζημιά προκλήθηκε κατά διάρκεια εργασιών αποκατάστασης βλάβης σε υπόγεια καλωδίωση από τον Δήμο Αθηναίων.

Η διαρροή φυσικού αερίου προκάλεσε έντονη οσμή στο σχολικό συγκρότημα.

Εκκενώθηκαν το 52ο Γυμνάσιο, το 52ο Λύκειο, το 61ο Δημοτικό και το 57ο Δημοτικό Σχολείο.

Έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς, χωρίς να είναι γνωστή η έκτασή της. Snapshot powered by AI

Τέσσερα σχολεία που ανήκουν σε σχολικό συγκρότημα της οδού Τριπόλεως στον Κολωνό εκκενώθηκαν προληπτικά σήμερα, λόγω ζημιάς σε σωλήνα φυσικού αερίου, κατά τη διάρκεια εργασιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην ευρύτερη περιοχή του σχολικού συγκροτήματος πραγματοποιούνταν εργασίες του Δήμου Αθηναίων, για την αποκατάσταση βλάβης σε υπόγεια καλωδίωση, στο πλαίσιο εργασιών ηλεκτροφωτισμού.

Κατά την εκσκαφή τρυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου, προκαλώντας διαρροή και έντονη οσμή στο σχολικό συγκρότημα.

Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε να απομακρυνθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί από το 52ο Γυμνάσιο, το 52ο Λύκειο, το 61ο Δημοτικό Σχολείο και το 57ο Δημοτικό Σχολείο.

Ωστόσο, έχουν ξεκινήσει ήδη εργασίες αποκατάστασης, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η έκταση της ζημιάς.

Διαβάστε επίσης