Γκράβα: Σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου δείχνει το πόρισμα του ΤΕΕ

«Μαθαίνουμε για το πόρισμα του ΤΕΕ για τα σχολεία της Γκράβας από την εφημερίδα Καθημερινή και ακούμε σε ζωντανή μετάδοση τον κ. Πορτοσάλτε να το σχολιάζει» ανέφερε ο Χάρης Δούκας

Μίλτος Τσεκούρας, Επιμέλεια

Γκράβα: Σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου δείχνει το πόρισμα του ΤΕΕ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το πόρισμα του ΤΕΕ εντοπίζει σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας και την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.
  • Σε ένα από τα λεβητοστάσια δεν λειτουργεί το σύστημα ανίχνευσης διαρροής αερίου και ο χειροκίνητος μηχανισμός διακοπής παροχής.
  • Υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των εγκεκριμένων μελετών και της υφιστάμενης εγκατάστασης, όπως αγωγοί τοποθετημένοι σε ανοιχτά φρεάτια χωρίς προστασία και έλλειψη πυράντοχων θυρών.
  • Κατά τους ελέγχους δεν βρέθηκε ενεργή διαρροή αερίου, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπήρξε παλαιότερη διαρροή.
  • Ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ότι ο Δήμος δεν έχει παραλάβει επίσημο έγγραφο του πορίσματος και κατηγόρησε τη δημοσιοποίηση για επικοινωνιακό σόου.
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Σημαντικές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας φέρεται να καταγράφει το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), το οποίο συντάχθηκε μετά τις καταγγελίες για οσμή αερίου που οδήγησαν στην αναστολή των διά ζώσης μαθημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», η τεχνική έκθεση εντοπίζει προβλήματα τόσο στα συστήματα ασφαλείας όσο και στην κατασκευή τμημάτων του δικτύου, τα οποία δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται στις εγκεκριμένες μελέτες.

Ειδικότερα, στο ένα από τα δύο λεβητοστάσια διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε το σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας φέρεται να ήταν και ο χειροκίνητος μηχανισμός διακοπής της παροχής, ο οποίος είναι απαραίτητος για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενης επικίνδυνης κατάστασης.

Αποκλίσεις από τις μελέτες και προβλήματα πυροπροστασίας

Στην έκθεση επισημαίνονται, επίσης, αποκλίσεις μεταξύ της προβλεπόμενης και της υφιστάμενης κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, τμήμα αγωγού που, βάσει της μελέτης, έπρεπε να είναι υπόγειο και να διαθέτει συγκολλητές συνδέσεις εντοπίστηκε μέσα σε ανοιχτό φρεάτιο, με συνδέσεις μέσω σπειρώματος και χωρίς την προβλεπόμενη αντιδιαβρωτική προστασία.

Αντίστοιχα, στο κεντρικό λεβητοστάσιο, αγωγός που είχε σχεδιαστεί να τοποθετηθεί υπόγεια και να είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο βρέθηκε εγκατεστημένος εξωτερικά, με χαλύβδινη κατασκευή.

Ζητήματα καταγράφονται και ως προς την πυροπροστασία. Σύμφωνα με το πόρισμα, στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν λέβητες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, χωρίς να υπάρχουν στεγανές πυράντοχες πόρτες.

Πάντως, κατά τη διάρκεια των ελέγχων δεν εντοπίστηκε ενεργή διαρροή φυσικού αερίου. Το ενδεχόμενο να είχε σημειωθεί διαρροή σε προγενέστερο χρόνο, ωστόσο, δεν αποκλείεται.

Δούκας: «Ο Δήμος δεν έχει παραλάβει επίσημο έγγραφο»

Την αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προκάλεσε η δημοσιοποίηση των ευρημάτων, καθώς, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, ο δήμος δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής επίσημα το πόρισμα του ΤΕΕ.

«Αδιανόητα πράγματα. Μαθαίνουμε για το πόρισμα του ΤΕΕ για τα σχολεία της Γκράβας από την εφημερίδα Καθημερινή και ακούμε σε ζωντανή μετάδοση τον κ. Πορτοσάλτε να το σχολιάζει», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της δημοτικής αρχής τις προηγούμενες ημέρες, δεν έχει παραδοθεί στον Δήμο Αθηναίων κανένα επίσημο έγγραφο.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, άσκησε έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η υπόθεση, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακό σόου στις πλάτες των παιδιών».

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