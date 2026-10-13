Απάντηση ΤΕΕ σε Δούκα για Γκράβα: Ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο

«Καλύτερα να ασχολείται ο καθένας με αυτά που ξέρει και μπορεί», αναφέρει δηκτικά ο Πρόεδρος του ΤΕΕ

Ζωή Μακρυγιάννη

Απάντηση ΤΕΕ σε Δούκα για Γκράβα: Ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το ΤΕΕ διενεργεί πραγματογνωμοσύνη στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και όχι του Δήμου Αθηναίων.
  • Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, επισημαίνει ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει υποβάλει επίσημο αίτημα για έλεγχο ή πιστοποίηση από το ΤΕΕ.
  • Η πραγματογνωμοσύνη περιλαμβάνει πλήρη έλεγχο των δικτύων φυσικού αερίου, τεχνική έκθεση και εκτίμηση επικινδυνότητας με τη χρήση εξειδικευμένου προσωπικού και εξοπλισμού.
  • Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατήγγειλε καθυστέρηση στην πιστοποίηση των ελέγχων που έκανε ο Δήμος στο σχολείο, ζητώντας άμεση αντίδραση από το ΤΕΕ.
  • Το ΤΕΕ δηλώνει ότι θα συνεχίσει την επιστημονική του εργασία χωρίς να εμπλακεί σε αντιπαραθέσεις ή δημόσιες διαμάχες.
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Διευκρινίσεις σχετικά με τους ελέγχους που διενήργησε το ΤΕΕ στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά την οσμή αερίου, εξέδωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιώργος Στασινός, με αφορμή και την οργισμένη ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Ο κ. Στασινός, μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του υποστηρίζει πως «ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ», ενώ αναφέρει δηκτικά πως «καλύτερα να ασχολείται ο καθένας με αυτά που ξέρει και μπορεί».

Η δήλωση του προέδρου του ΤΕΕ

«Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε τα εξής:

Σχετικά με τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το ΤΕΕ διευκρινίζει τα εξής:

  1. Μας ζητήθηκε, μόλις την Παρασκευή 9/10, από το Υπουργείο Παιδείας (Γενική Γραμματεία) να γίνει πραγματογνωμοσύνη στο σχολικό συγκρότημα στη Γκράβα. Το ΤΕΕ ανταποκρίθηκε άμεσα και όρισε το Σάββατο 10/10 ειδικό, εξειδικευμένο μηχανικό πραγματογνώμονα προκειμένου να ελεγχθούν όσα μας ζητήθηκαν: πλήρη έλεγχο της κατάστασης κλπ των δικτύων και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, σύνταξη αναλυτικής τεχνικής έκθεσης και εκτίμησης επικινδυνότητας, υπόδειξη τεχνικών διορθωτικών ενεργειών.
  2. Οι εργασίες της πραγματογνωμοσύνης έχουν ξεκινήσει και ήδη έχουν γίνει αυτοψίες. Οι εργασίες θα συνεχισθούν, από εξειδικευμένο προσωπικό και με τον κατάλληλο πιστοποιημένο εξοπλισμό, έως ότου είναι δυνατή η ασφαλής εξαγωγή των ζητούμενων επιστημονικών συμπερασμάτων.

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ.

Ζητούμενο για το ΤΕΕ είναι η ασφάλεια και η επιστημονικά ορθή προσέγγιση. Το ΤΕΕ θα κάνει τη δουλειά του, με τη συμβολή των μηχανικών μελών του, καθώς μας ζητήθηκε να βοηθήσουμε σε ένα σημαντικό θέμα που αγγίζει την ασφάλεια των πολιτών και των παιδιών στο μεγαλύτερο, ίσως, σχολικό συγκρότημα της χώρας, το οποίο έχει και σοβαρά θέματα σχεδιασμού, συντήρησης και παλαιότητας.

Όπως όλοι γνωρίζουν, η αρμοδιότητα συντήρησης των σχολικών κτιρίων είναι συγκεκριμένη, όπως και το ποιος και πως λαμβάνει αποφάσεις λειτουργίας τους – ή παύσης. Καλύτερα να ασχολείται ο καθένας με αυτά που ξέρει και μπορεί. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει. Εμείς δεν θα πράξουμε κάτι τέτοιο, το ΤΕΕ θα κάνει την επιστημονική δουλειά του, καθώς έχουμε αποδείξει ότι πάντα το ΤΕΕ αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί.

Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν σε αυτόν τον δρόμο, δεν θα μπούμε σε διαδικασία δηλώσεων, διαλόγου ή αντιπαράθεσης με κανέναν».

Η ανάρτηση Δούκα

Σφοδρή επίθεση κατά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εξαπέλυσε νωρίτερα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με αφορμή την καθυστέρηση της πιστοποίησης των ελέγχων που διενήργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, έπειτα από τις αναφορές για οσμή αερίου.

«Δεν είναι δυνατόν να έχει ζητηθεί εδώ και μια εβδομάδα να γίνει έλεγχος από το ΤΕΕ στην Γκράβα, προκειμένου να πιστοποιήσει τους δικούς μας ελέγχους και ακόμη να περιμένουμε. Μάλιστα να μας λένε το Σάββατο και βλέπουμε…», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Δούκας.

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