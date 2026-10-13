Γκράβα: Από το 2003 είχαν να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις - Παραμένει η οσμή, κλειστά τα σχολεία

Ο έλεγχος της εταιρείας ICON Group δεν εντόπισε διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων, αλλά διαπίστωσε αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης εγκατάστασης και της αρχικής μελέτης

Μιχάλης Παπαδάκος

Γκράβα: Από το 2003 είχαν να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις - Παραμένει η οσμή, κλειστά τα σχολεία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί από το 2003 μέχρι πρόσφατα, αναδεικνύοντας σοβαρά κενά στην ασφάλεια των σχολικών κτιρίων.
  • Ο έλεγχος της εταιρείας ICON Group δεν εντόπισε διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων, αλλά διαπίστωσε αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης εγκατάστασης και της αρχικής μελέτης.
  • Οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί αφορούσαν μόνο τους καυστήρες και όχι τις σωληνώσεις του δικτύου φυσικού αερίου, που έχει περίπου 20 χρόνια λειτουργίας.
  • Απαιτούνται νέες τροποποιητικές μελέτες και τεχνικές παρεμβάσεις στις σωληνώσεις, καθώς και συνολικός τεχνικός έλεγχος λεβητοστασίων και εξοπλισμού για την έκδοση πιστοποιητικών αντοχής και στεγανότητας.
  • Οι εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο φυσικού αερίου της Γκράβας αναμένεται να διαρκέσουν περίπου έναν μήνα και θα γίνουν από την εταιρεία που πραγματοποίησε τον έλεγχο.
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Ένα σοβαρό κενό στην ασφάλεια των σχολικών κτηρίων έφερε στο φως η υπόθεση της Γκράβας, καθώς η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα φέρεται να μην είχε ελεγχθεί από το 2003 έως και την περασμένη Κυριακή. Την ίδια ώρα, σχεδόν έναν μήνα μετά τις πρώτες αναφορές για οσμή αερίου στους χώρους των σχολείων, η πηγή της, παραμένει άγνωστη.

Σήμερα αναμένεται να βρεθούν στο συγκρότημα εμπειρογνώμονας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και τέσσερις μηχανικοί της ΚΤΥΠ Α.Ε. (Κτιριακές Υποδομές), η οποία εποπτεύεται από το υπουργείο Υποδομών. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες, καθώς τα μαθήματα συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Από τη μία πλευρά, οι έλεγχοι για τον εντοπισμό της αιτίας της οσμής βρίσκονται σε εξέλιξη και, από την άλλη, απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, η οποία ελέγχθηκε συνολικά για πρώτη φορά από την τοποθέτησή της.

Τι έδειξε ο έλεγχος στην εγκατάσταση φυσικού αερίου

Σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας ICON Group, η οποία διενήργησε έλεγχο στο σχολικό συγκρότημα, δεν διαπιστώθηκε διαρροή στο «εσωτερικό ελεγχθέν δίκτυο σωληνώσεων φυσικού αερίου».

Ωστόσο, κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στην υφιστάμενη εσωτερική εγκατάσταση και στη μελέτη που παραδόθηκε στην εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο σωληνώσεων, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα στο εσωτερικό των σχολείων, δεν ταυτίζεται με εκείνο που αποτυπώνεται στη μελέτη βάσει της οποίας είχε δοθεί η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

Το πόρισμα δεν περιγράφει αναλυτικά τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο δίκτυο. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται νέες τροποποιητικές μελέτες και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τεχνικές εργασίες στις σωληνώσεις.

Παράλληλα, για την έκδοση των πιστοποιητικών αντοχής και στεγανότητας, παρά το γεγονός ότι οι δοκιμές δεν έδειξαν διαρροή, κρίνεται απαραίτητος ένας συνολικός τεχνικός έλεγχος στα λεβητοστάσια και στον εξοπλισμό τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες τροποποιητικές διατάξεις.

Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας περιλαμβάνει οκτώ σχολεία, στα οποία φοιτούν περισσότεροι από 3.500 μαθητές.

Οι έλεγχοι στους καυστήρες δεν κάλυπταν τις σωληνώσεις

Η ICON Group έχει σύμβαση με τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος είναι αρμόδιος για τα σχολικά κτήρια, για τη συντήρηση λεβήτων και καυστήρων κεντρικής θέρμανσης σε δημοτικά κτήρια και σχολεία. Η συνεργασία αυτή βρίσκεται σε ισχύ εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, από τότε που ο δήμος ανέλαβε τη σχετική αρμοδιότητα από τις σχολικές επιτροπές, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Περιουσίας, Πάρη Χαρλαύτη.

Στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων, η εταιρεία είχε εξετάσει και τον καυστήρα του σχολικού συγκροτήματος, εκδίδοντας το σχετικό φύλλο ελέγχου, η ισχύς του οποίου λήγει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι, ωστόσο, αφορούσαν τη λειτουργία του καυστήρα, κυρίως την απόδοσή του και τις εκπομπές καυσαερίων. Δεν περιλάμβαναν την εξέταση των σωληνώσεων της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, παρότι αυτή έχει ηλικία περίπου 20 ετών.

Το ζήτημα αναδεικνύει ευρύτερα ερωτήματα για το επίπεδο ελέγχου και συντήρησης των σχολικών υποδομών. Πρόκειται για δημόσια κτήρια με καθημερινή παρουσία μεγάλου αριθμού μαθητών και εκπαιδευτικών, στα οποία ενδέχεται να προκύπτουν φθορές ή βανδαλισμοί, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Όπως επισημαίνει στέλεχος της αυτοδιοίκησης, οι έλεγχοι στα σχολεία έχουν κυρίως στόχο τον εντοπισμό και την αποκατάσταση ζημιών, καθώς και την πραγματοποίηση αναγκαίων προσαρμογών, όπως η δημιουργία τουαλετών για άτομα με αναπηρία. Οι αυτοψίες είναι κατά βάση μακροσκοπικές, καθώς, όπως αναφέρει, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια για εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλα τα δίκτυα των σχολικών κτιρίων, ενώ δεν προβλέπονται αντίστοιχες πιστοποιήσεις για το σύνολο των εγκαταστάσεων.

Πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες

Τις παρεμβάσεις στο δίκτυο φυσικού αερίου της Γκράβας αναμένεται να αναλάβει η ίδια εταιρεία που πραγματοποίησε τον έλεγχο, μέσω επέκτασης της σύμβασής της με τον Δήμο Αθηναίων. Σύμφωνα με τον κ. Χαρλαύτη, οι εργασίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν περίπου έναν μήνα.

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