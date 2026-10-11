Γκράβα: Η Ζαχαράκη καλεί στο υπουργείο αντιπροσωπεία μαθητών και προεδρείο 15μελούς

Snapshot Η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα γίνει μόνο μετά από σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Το υπουργείο Παιδείας αυξάνει τη φοιτητική στέγαση με στόχο τη δημιουργία 10.000 νέων κλινών και την ανακαίνιση υφιστάμενων εστιών μέσα στην επόμενη πενταετία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται εθνικός διάλογος για την αναμόρφωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού ρόλου του Λυκείου, χωρίς να υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένο νέο σύστημα.

Το υπουργείο Παιδείας ενισχύει τις προσλήψεις εκπαιδευτικών με περίπου 37.000 διορισμούς μέχρι σήμερα και σχεδιάζει την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε ειδικότητες όπως σχολικοί νοσηλευτές και ψυχολόγοι.

Έχει ξεκινήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση για εκπαιδευτικό που φέρεται να απευθύνθηκε με ρατσιστικό τρόπο σε μαθητή, ενώ έχει αλλάξει το σχολικό περιβάλλον της εκπαιδευτικού. Snapshot powered by AI

Στα βασικά ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα, με αιχμή την υπόθεση της Γκράβας, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τη λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews και τον Δημήτρη Κοτταρίδη.

Γκράβα: Προτεραιότητα η ασφάλεια και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης

Για την υπόθεση της Γκράβας, όπου το σχολικό συγκρότημα παραμένει στο επίκεντρο των ελέγχων μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου, η υπουργός τόνισε ότι η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες θα πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρξουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

«Πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι για την ασφάλεια των παιδιών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αναμένονται οι τελικές διαβεβαιώσεις των ειδικών. Όπως ανέφερε, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η κ. Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι η έντονη οσμή που έγινε αντιληπτή έχει προκαλέσει δυσπιστία στη σχολική κοινότητα, επισημαίνοντας ότι δεν αρκεί μόνο να διαπιστωθεί τεχνικά πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά πρέπει να αποκατασταθεί και το αίσθημα ασφάλειας των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, γνωστοποίησε την πρόθεσή της να καλέσει στο υπουργείο εκπροσώπους των μαθητών και την πρόεδρο του δεκαπενταμελούς, προκειμένου να συζητήσουν τόσο το ζήτημα της Γκράβας όσο και άλλα θέματα που απασχολούν τη μαθητική κοινότητα.

Δημόσια πανεπιστήμια: Ενίσχυση των φοιτητικών εστιών

Αναφερόμενη στους επιτυχόντες που τελικά δεν ολοκληρώνουν την εγγραφή τους στα πανεπιστήμια, η υπουργός ανέφερε ότι το ποσοστό παραμένει διαχρονικά περίπου στο 5% με 6%, με μικρές διαφοροποιήσεις από χρονιά σε χρονιά.

Όπως εξήγησε, οι λόγοι μπορεί να σχετίζονται με την επιλογή σπουδών στο εξωτερικό, τη στρατιωτική θητεία ή οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες δεν επιτρέπουν σε ορισμένους νέους να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης, σημειώνοντας ότι το κονδύλι για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αυξήθηκε από 41 εκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 90 εκατομμύρια ευρώ φέτος.

Παράλληλα, στόχος είναι να δημιουργηθούν 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες μέσα στην επόμενη πενταετία, μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αλλά και να ανακαινιστούν υφιστάμενες εστίες.

Η υπουργός αναφέρθηκε ειδικότερα στην έναρξη εργασιών για νέες φοιτητικές εστίες στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, καθώς και στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε υφιστάμενα κτίρια, μεταξύ άλλων στην εστία της Πατησίων και στις εγκαταστάσεις της Καβάλας. Όπως υπογράμμισε, προτεραιότητα αποτελεί τόσο η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών όσο και η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών.

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Εθνικός διάλογος για ένα νέο σύστημα

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφορούσε τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την πίεση που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους κατά την προετοιμασία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι το ενδεχόμενο να κρίνεται η πορεία ενός νέου ανθρώπου από την επίδοσή του σε μία συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται σοβαρή εξέταση.

Όπως διευκρίνισε, το υπουργείο επεξεργάζεται εναλλακτικές προσεγγίσεις, χωρίς ωστόσο να έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής ένα ολοκληρωμένο και εξίσου αξιόπιστο σύστημα που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις Πανελλαδικές.

Στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία, εξετάζονται ευρύτερες αλλαγές στη λειτουργία του Λυκείου, ώστε να αποκτήσει ουσιαστικότερο εκπαιδευτικό ρόλο και να μην περιορίζεται στην προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την υπουργό, στη συζήτηση περιλαμβάνονται η καθιέρωση εθνικού απολυτηρίου, η αναμόρφωση των μαθημάτων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας για κάθε μαθητή, πέρα από τις επιδόσεις του στις τελικές εξετάσεις.

Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στην Τράπεζα Θεμάτων, την προετοιμασία νέων αναλυτικών προγραμμάτων και την ανάπτυξη νέων σχολικών βιβλίων.

Η κ. Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια μακρά διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να έχει ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2027, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευρύτερη συναίνεση και ουσιαστικό διάλογο.

Αγγλόφωνα προγράμματα και εξωστρέφεια των πανεπιστημίων

Την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών πανεπιστημίων μέσω της ανάπτυξης αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων ανέδειξε επίσης η υπουργός Παιδείας.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, για το οποίο, σύμφωνα με όσα δήλωσε, υποβλήθηκαν 168 αιτήσεις. Παράλληλα, 50 φοιτητές από 23 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στην τελετή υποδοχής του προγράμματος.

Όπως υποστήριξε, η προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό μπορεί να ενισχύσει τα ελληνικά πανεπιστήμια, να αναβαθμίσει τη διεθνή παρουσία τους και να δημιουργήσει νέες εκπαιδευτικές προοπτικές.

Κενά στα σχολεία και λειτουργία ολοήμερων τμημάτων

Στη συνέντευξη τέθηκε και το ζήτημα της μη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.

Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι το υπουργείο θα εξετάσει την περίπτωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των αναγκών από εκπαιδευτικούς που ενδεχομένως δεν έχουν ακόμη αναλάβει υπηρεσία.

Απαντώντας, παράλληλα, σε ερώτηση για τις τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μακριά από τις οικογένειές τους, σημείωσε ότι κατά κανόνα ισχύει η υποχρέωση παραμονής στην οργανική θέση για δύο χρόνια, ενώ προβλέπονται εξαιρέσεις σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις.

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, η υπουργός υποστήριξε ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών έχουν κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, κάνοντας λόγο για περίπου 37.000 προσλήψεις μέχρι το συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι και φέτος ο συνολικός αριθμός θα φτάσει περίπου τις 45.000.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παράλληλη στήριξη, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί οι σχετικές γνωματεύσεις για μαθητές.

Όπως τόνισε, το υπουργείο θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την ταχύτερη κάλυψη των αναγκών, οι οποίες αφορούν πλέον όχι μόνο εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης, αλλά και ειδικότητες όπως σχολικούς νοσηλευτές και ψυχολόγους.

Ψηφιακό φροντιστήριο για τους μαθητές

Η Σοφία Ζαχαράκη κάλεσε τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του ψηφιακού φροντιστηρίου.

Όπως ανέφερε, παρέχονται ζωντανά μαθήματα για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα αντικείμενα, καθώς και για ειδικά μαθήματα και μαθητές των ΕΠΑΛ, ενώ διαθέσιμο είναι και ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό.

Στόχος είναι, σύμφωνα με την ίδια, να επεκταθούν οι ζωντανές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και στην Α΄ και Β΄ Λυκείου. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανάπτυξη ψηφιακού βοηθού, ο οποίος θα προσφέρει πιο εξατομικευμένη υποστήριξη στους μαθητές.

ΕΔΕ για εκπαιδευτικό που φέρεται να απευθύνθηκε με ρατσιστικό τρόπο σε μαθητή

Τέλος, ερωτηθείσα για την υπόθεση εκπαιδευτικού που φέρεται να είπε σε μαθητή να επιστρέψει στη χώρα του, η υπουργός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά μη αποδεκτή.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ενώ έχει υπάρξει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για την εκπαιδευτικό.

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το σχολείο οφείλει να αποτελεί έναν χώρο για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως καταγωγής, επισημαίνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση του ρόλου τους στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος αποδοχής και σεβασμού.

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