Snapshot Στις 25 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική απεργία με συμμετοχή εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που διεκδικούν αυξήσεις μισθών, συλλογικές συμβάσεις και βελτιώσεις εργασιακών συνθηκών.

Στο Μετρό θα γίνουν δύο στάσεις εργασίας, από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις για λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ.

Τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, αλλά η λειτουργία τους μπορεί να επηρεαστεί από εκπαιδευτικούς που θα απεργήσουν, με τις απουσίες να μετρούν κανονικά.

Τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια λόγω απεργίας των ναυτεργατικών σωματείων «ΠΕΜΕΝ», «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και «ΠΕΝΕΝ». Snapshot powered by AI

Ρολά κατεβάζουν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας την προσεχή Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης με τη συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ, εκπαιδευτικών και εργαζομένων διαφόρων κλάδων.

Η απεργιακή κινητοποίηση καλύπτει ευρύτερα αιτήματα από εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ άλλων διεκδικούν: - ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς - υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας - καθιέρωση 7ωρου, 5ήμερου και 35ωρου - μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Απεργία 25/11: Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 25/11 θα υπάρχει και στάση εργασίας στο μετρό και τον ΗΣΑΠ.

Οι εργαζόμενοι στο Μετρό θα συμμετάσχουν με δύο στάσεις εργασίας, από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένονται οι οριστικές ανακοινώσεις από τα σωματεία σε λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ.

Απεργία 25/11: Τι ισχύει για τα σχολεία

Τα σχολεία δεν προβλέπεται να κλείσουν γενικά λόγω της απεργίας. Η λειτουργία τους θα γίνει κανονικά, αλλά το γενικότερο πλαίσιο σε κάθε ένα θα καθοριστεί από τους εκπαιδευτικούς που θα απεργήσουν.

Οι απουσίες των μαθητών θα μετρήσουν κανονικά.

Απεργία 25/11: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια αναμένεται να μείνει η χώρα στις 25 Νοέμβρη, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία «ΠΕΜΕΝ», «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και «ΠΕΝΕΝ» έχουν ανακοινώσει απεργία, κρατώντας τα πλοία δεμένα στα λιμάνια.