Snapshot Ο Αλέξανδρος Κετίκογλου, νεαρός καταδρομέας των ΟΥΚ, έχασε τη ζωή του σε εκπαιδευτική άσκηση σε πισίνα, προκαλώντας πόνο και αγώνα για δικαίωση από τους γονείς του.

Οι γονείς ζητούν ενδελεχή διερεύνηση των συνθηκών θανάτου και καταγγέλλουν δόλο και ευθύνες του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Η μητέρα αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή θανάτου από καρδιακό πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι ο γιος της δεν είχε ποτέ καρδιολογικά θέματα.

Ο πατέρας εκφράζει απογοήτευση για την αντιμετώπιση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη και ζητά αυστηρότερα κριτήρια στην επιλογή εκπαιδευτών.

Το Πολεμικό Ναυτικό τίμησε τον Αλέξανδρο αποδίδοντάς του τον βαθμό του πλοιάρχου, χωρίς όμως να απαλύνει τον πόνο ή να δώσει απαντήσεις στους γονείς. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζουν οι γονείς του Αλέξανδρου Κετίκογλου, του νεαρού καταδρομέα των ΟΥΚ που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης σε πισίνα.

Με λόγια που ξεχειλίζουν από πόνο, αλλά και αποφασιστικότητα, περιγράφουν τις συνθήκες του τραγικού θανάτου του παιδιού τους, μιλούν για τις ευθύνες που ζητούν να διερευνηθούν και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για δικαίωση.

Η μητέρα και ο πατέρας του Αλέξανδρου αδυνατούν να αποδεχθούν την απώλειά του. Αναζητούν απαντήσεις για όσα εκτυλίχθηκαν εκείνη την ημέρα στην πισίνα και επιμένουν πως οι συνθήκες του θανάτου του πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος, χωρίς να μείνει κανένα ερώτημα αναπάντητο.

Μέσα, όμως, στον ανείπωτο πόνο τους, η μητέρα του ξεκαθαρίζει πως η τραγωδία που βίωσε η οικογένειά της δεν έχει κλονίσει την περηφάνεια της για τα ΟΥΚ, ούτε την πίστη της στην επιλογή των νέων ανθρώπων να ακολουθήσουν αυτόν τον απαιτητικό δρόμο.

«Εμείς ήμασταν πολύ περήφανοι και είμαστε περήφανοι για τα ΟΥΚ. Ξέρουμε ότι είναι ακριβώς αυτό που λέει και η ίδια η λέξη: επίλεκτη ομάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όταν ερωτάται αν θα παρότρυνε και άλλους γονείς να στηρίξουν τα παιδιά τους στην απόφαση να ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή, η απάντησή της είναι αφοπλιστική:

«Φυσικά. Για μένα η περίπτωση του παιδιού μου είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Βρέθηκε κάποιος που του έκοψε το νήμα της ζωής. Δεν θέλω να υπάρξουν άλλοι. Γι’ αυτό φωνάζουμε».

«Καμία μάνα δεν πρέπει να βλέπει το παιδί της νεκρό»

Η μητέρα του Αλέξανδρου θυμάται με κάθε λεπτομέρεια τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι ο γιος της είχε υποστεί σοβαρό ατύχημα. Είχε ταξιδέψει για να τον συναντήσει, χωρίς να μπορεί να φανταστεί την τραγική εξέλιξη. Ένα τηλεφώνημα, Παρασκευή μεσημέρι, από τον διοικητή της σχολής, έμελλε να ανατρέψει μέσα σε λίγα λεπτά τη ζωή της.

Η ενημέρωση ήταν πως ο Αλέξανδρος είχε υποστεί σοβαρό ατύχημα στην πισίνα και πως έπρεπε να μεταβεί άμεσα στο Αττικό Νοσοκομείο.

«Σοβαρό ατύχημα… Το πρώτο που σκέφτεσαι είναι: χτύπησε κάπου στο κεφάλι; Χτύπησε κανένα πόδι; Έσπασε κανένα χέρι; Όταν έφτασα στο νοσοκομείο, χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια μου. Δεν το περίμενα με τίποτα. Ούτε καν το φανταζόμουν. Καμία μάνα δεν πρέπει να βλέπει το παιδί της έτσι. Καμία μάνα δεν μπορεί να βλέπει το παιδί της έτσι, νεκρό».

«Για μένα είναι δολοφόνος»

Από την πλευρά του, ο πατέρας του Αλέξανδρου περιγράφει τον αγώνα που δίνει η οικογένεια, προκειμένου να αναδειχθούν οι ευθύνες για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

«Εμείς κάναμε όλες τις κινήσεις που μπορούσαμε σε νόμιμο πλαίσιο να κάνουμε. Το φωνάξαμε με όλους τους τρόπους που μπορούσαμε και σε όλους τους τόνους, χωρίς να χάνουμε όμως την αξιοπρέπειά μας», τονίζει.

Αναφερόμενος στη συμπεριφορά του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της άσκησης, διατυπώνει ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας πως υπήρχαν άνθρωποι που παρακολουθούσαν και άκουγαν όσα εκτυλίσσονταν.

«Όλες οι κινήσεις που έκανε ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής είχαν δόλο», υποστηρίζει. Όπως εξηγεί, κατά την εκτίμησή του, ο εκπαιδευτής γνώριζε τις συνέπειες των ενεργειών του και, παρ’ όλα αυτά, συνέχισε.

«Για μένα είναι δολοφόνος», δηλώνει, μην κρύβοντας την οργή και τον πόνο του.

Η μητέρα του νεαρού στρατιωτικού αμφισβητεί, από την πλευρά της, την εκδοχή του θανάτου από παθολογικά αίτια και ειδικότερα από καρδιακό πρόβλημα. Επιμένει πως ο γιος της δεν είχε παρουσιάσει ποτέ κάποια ένδειξη καρδιολογικής πάθησης.

«Είπαν από παθολογικά αίτια, από καρδιά. Κάτι που γκρεμίστηκε… Ο Αλέξανδρος ποτέ δεν είχε θέματα με την καρδιά. Ποτέ. Όσες εξετάσεις κι αν είχε κάνει, πάντα ήταν καθαρές. Δεν είχε βρεθεί ποτέ το παραμικρό. Πώς ξαφνικά τώρα έγινε αυτό; Το παιδί μας δολοφονήθηκε. Εμείς θέλουμε να γίνει, έστω και τώρα, αναβάθμιση της κατηγορίας».

«Είναι ένα μήνυμα δικό μου ως προς αυτούς που ορίζουν τους εκπαιδευτές: Να προσέχουν ποιους ορίζουν»

Ο πατέρας του, κύριος Θεόφιλος, εκφράζει την απογοήτευσή του για την πορεία της υπόθεσης και τη δικαστική αντιμετώπισή της, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίστηκε η οικογένειά του στην προσπάθεια να δικαιωθεί.

«Η δικαιοσύνη πιστεύω ότι δεν τα έλαβε σοβαρά υπόψη της. Το τελευταίο καιρό καταλάβαμε ότι είμαστε δύο ταχυτήτων. Εμείς είμαστε μια οικογένεια εργαζόμενοι. Δεν είμαστε διάσημοι και πάμε κάπου αλλού. Άλλες ταχύτητες δικαιοσύνης».

Το Πολεμικό Ναυτικό τίμησε τον Αλέξανδρο μετά τον θάνατό του, αποδίδοντάς του τον βαθμό του πλοιάρχου. Μια αναγνώριση της προσφοράς του, που ωστόσο δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των γονιών του ούτε να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που εξακολουθούν να τους βασανίζουν.

Ο πατέρας του απευθύνει, τέλος, ένα μήνυμα προς όσους έχουν την ευθύνη επιλογής και ορισμού των εκπαιδευτών, ζητώντας μεγαλύτερη προσοχή και αυστηρότερα κριτήρια.

«Είναι ένα μήνυμα δικό μου ως προς αυτούς που ορίζουν τους εκπαιδευτές: να προσέχουν ποιους ορίζουν, με τι κριτήρια ορίζονται. Και οι εκπαιδευτές να έχουν στο μυαλό τους όχι πώς θα σε ταπεινώσουν ή πώς θα σε διώξουν, αλλά το πώς θα σε κάνουν καλύτερο», καταλήγει.

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