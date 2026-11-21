Snapshot Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιείται 24ωρη πανελλαδική απεργία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με αιτήματα αυξήσεις μισθών, αντιμετώπιση ακρίβειας και βελτίωση εργασιακών δικαιωμάτων.

Η ΑΔΕΔΥ και 28 Εργατικά Κέντρα μαζί με 13 Ομοσπονδίες καλούν σε συμμετοχή, επηρεάζοντας δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία και μέσα μεταφοράς.

Στο Μετρό Αθήνας προγραμματίζονται δύο στάσεις εργασίας, ενώ ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία με πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων σε ακτοπλοΐα.

Εκπαιδευτικοί, νοσοκομειακοί και εργαζόμενοι στους δήμους συμμετέχουν με αιτήματα για αυξήσεις, προσλήψεις και βελτίωση συνθηκών, ενώ η λειτουργία σχολείων και υπηρεσιών ενδέχεται να επηρεαστεί.

Στην απεργία συμμετέχει και η ΟΣΥΠΑ στον χώρο της Πολιτικής Αεροπορίας με προσωπικό ασφαλείας, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ακύρωση πτήσεων. Snapshot powered by AI

Σε απεργιακό κλοιό αναμένεται να βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, καθώς εργαζόμενοι από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα προετοιμάζονται για 24ωρη πανελλαδική κινητοποίηση, με συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η ενίσχυση των εισοδημάτων, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία, καλώντας σε συμμετοχή τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία του ιδιωτικού τομέα έχουν λάβει αντίστοιχες αποφάσεις, διευρύνοντας το μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, τουλάχιστον 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες έχουν γνωστοποιήσει τη συμμετοχή τους, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων από επιμέρους σωματεία.

Η κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών, σχολικών μονάδων, νοσοκομείων και μέσων μεταφοράς, με την πλήρη εικόνα να διαμορφώνεται τις επόμενες ημέρες.

Ποιοι συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία

Η απεργία της 25ης Νοεμβρίου περιλαμβάνει εργαζόμενους από πολλούς επαγγελματικούς κλάδους, με διαφορετικές αποφάσεις ανά συνδικαλιστική οργάνωση.

Στο Δημόσιο, η ΑΔΕΔΥ καλεί σε καθολική συμμετοχή, ενώ την απόφαση στηρίζουν Ομοσπονδίες και σωματεία από τον χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων υπηρεσιών.

Στον ιδιωτικό τομέα συμμετοχή έχουν ανακοινώσει συνδικαλιστικές οργανώσεις από τους κλάδους των οικοδόμων, των ιδιωτικών υπαλλήλων, των τροφίμων και ποτών, των λογιστών, του φαρμάκου, του θεάματος και άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επίσης ναυτεργατικά σωματεία, ενώ αποφάσεις για στάσεις εργασίας έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στον χώρο των αστικών συγκοινωνιών.

Η συμμετοχή κάθε κλάδου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων ή υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτόν, καθώς η έκταση των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τις απεργιακές αποφάσεις και τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Μετρό: Στάσεις εργασίας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Αλλαγές αναμένονται στις μετακινήσεις με το Μετρό της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα ανακοινώσεις, το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) έχει αποφασίσει να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις με δύο στάσεις εργασίας.

Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και η δεύτερη από τις 18:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Με βάση την απόφαση του συγκεκριμένου σωματείου, οι εργαζόμενοι θα απέχουν από τα καθήκοντά τους τις παραπάνω ώρες.

Ωστόσο, το τελικό πρόγραμμα λειτουργίας του Μετρό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη ΣΤΑΣΥ, καθώς μπορεί να επηρεαστεί και από αποφάσεις άλλων σωματείων.

Για τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, τον Ηλεκτρικό και το τραμ δεν είχαν ανακοινωθεί έως το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου οριστικές αποφάσεις από όλα τα αρμόδια σωματεία.

Επομένως, οι επιβάτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες ενημερώσεις των συγκοινωνιακών φορέων πριν προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους.

Πλοία: Ποια ναυτεργατικά σωματεία απεργούν

Σημαντικές επιπτώσεις αναμένονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και το ναυτεργατικό σωματείο «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχουν αποφασίσει απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, από τις 00:01 έως τις 24:00.

Αντίστοιχα, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για τα μέλη της στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής που καλύπτει η απόφασή της.

Οι ναυτεργάτες διεκδικούν μισθολογικές αυξήσεις, υπογραφή και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων, επαρκή στελέχωση των πλοίων και βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας.

Η συμμετοχή των συγκεκριμένων σωματείων δημιουργεί προϋποθέσεις για ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει ενιαία απόφαση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για καθολική ακινητοποίηση όλων των πλοίων.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία για την επιβεβαίωση των δρομολογίων τους.

Σχολεία: Συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί – Τι θα γίνει με τα μαθήματα

Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, με τα σωματεία τους να θέτουν στο επίκεντρο τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Βασικές διεκδικήσεις αποτελούν η αύξηση των αποδοχών, οι μόνιμοι διορισμοί, η κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και η βελτίωση των σχολικών υποδομών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε ζητήματα ασφάλειας των σχολικών κτιρίων, με αφορμή περιστατικά που έχουν καταγγελθεί σε σχολικές μονάδες, καθώς και στις συγχωνεύσεις τμημάτων και στις μετακινήσεις εκπαιδευτικών.

Το κατά πόσο θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα μαθήματα την Τετάρτη θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των δασκάλων και των καθηγητών σε κάθε σχολείο.

Η απεργία των εκπαιδευτικών δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία της χώρας.

Παράλληλα, μαθητές έχουν ανακοινώσει κινητοποιήσεις, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν τις σχολικές εγκαταστάσεις, τα εκπαιδευτικά κενά και τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο Εθνικό Απολυτήριο.

Νοσοκομεία και δημόσια Υγεία: 24ωρη απεργία της ΠΟΕΔΗΝ

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Η Ομοσπονδία αναδεικνύει τις ελλείψεις προσωπικού, την επιβάρυνση των εργαζομένων και τα προβλήματα χρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Στα αιτήματά της περιλαμβάνονται η πραγματοποίηση μόνιμων προσλήψεων, οι μισθολογικές αυξήσεις, η μονιμοποίηση συμβασιούχων και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά επίσης αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης της Υγείας, επισημαίνοντας ότι η υποστελέχωση δυσχεραίνει τη λειτουργία νοσοκομείων και άλλων δημόσιων δομών.

Κατά την ημέρα της απεργίας αναμένεται να επηρεαστούν προγραμματισμένες υπηρεσίες, ανάλογα με τη συμμετοχή των εργαζομένων και τη λειτουργία του προσωπικού ασφαλείας.

Οι επείγουσες ανάγκες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι πολίτες που έχουν προγραμματισμένα ραντεβού καλό είναι να επιβεβαιώνουν εκ των προτέρων εάν θα πραγματοποιηθούν.

Δήμοι και δημόσιες υπηρεσίες

Στην απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ έχει καλέσει σε συμμετοχή στην πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση, θέτοντας ζητήματα μισθών, εργασιακών συνθηκών και στελέχωσης των υπηρεσιών.

Η συμμετοχή των δημοτικών υπαλλήλων ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των δήμων, καθώς και δραστηριότητες όπως η καθαριότητα, ανάλογα με τις αποφάσεις και τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Αντίστοιχα, στις δημόσιες υπηρεσίες πιθανόν να υπάρξουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα σε υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν ήδη ελλείψεις προσωπικού.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επίσης οι μηχανικοί του Δημοσίου, οι οποίοι βρίσκονται σε περίοδο απεργιακών δράσεων από τις 17 έως τις 27 Νοεμβρίου.

Οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου κλάδου διεκδικούν, μεταξύ άλλων, καλύτερες αποδοχές, αναγνώριση της εξειδικευμένης εργασίας τους και επαρκή στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών.

Αεροδρόμια: Συμμετοχή της ΟΣΥΠΑ

Στην απεργία συμμετέχει και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ), έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η Ομοσπονδία έχει ανακοινώσει συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, αναδεικνύοντας πρόσθετα εργασιακά ζητήματα που αφορούν την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, καθυστερήσεις στην καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών για απογευματινή εργασία, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Η ΟΣΥΠΑ επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της απεργίας προβλέπεται προσωπικό ασφαλείας και ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας.

Η συμμετοχή της, πάντως, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ακύρωση όλων των πτήσεων, καθώς για το πρόγραμμα των αερομεταφορών απαιτείται ενημέρωση από τις αεροπορικές εταιρείες και τους αρμόδιους φορείς.

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις σε Αθήνα και περιφέρεια

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα, η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους να συγκεντρωθούν στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Την ίδια ώρα, εργατικά σωματεία του ιδιωτικού τομέα έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στα Προπύλαια.

Στην περιφέρεια, οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε σημεία που καθορίζουν τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα, τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ και οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Οι αστυνομικές αρχές αναμένεται να ανακοινώσουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν πορείες.

Τα βασικά αιτήματα της απεργίας

Κοινός παρονομαστής των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων είναι η ενίσχυση των μισθών και η αντιμετώπιση της πίεσης που ασκεί το κόστος ζωής στους εργαζόμενους.

Η ΑΔΕΔΥ ζητά ουσιαστικές αυξήσεις που θα αντισταθμίσουν τις απώλειες αγοραστικής δύναμης, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τη δημόσια Υγεία και Παιδεία.

Στο πλαίσιο των αιτημάτων περιλαμβάνονται επίσης φορολογικές ελαφρύνσεις, μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, προστασία της πρώτης κατοικίας και βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Από την πλευρά τους, συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα διεκδικούν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις αποδοχών, συλλογικές συμβάσεις και μείωση του χρόνου εργασίας.

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