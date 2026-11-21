Snapshot Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει στον ρόλο του Συρανό στην παράσταση του Γιάννη Κακλέα στο Θέατρο Ακροπόλ με νέα διανομή και ζωντανή ορχήστρα.

Η Μαίρη Μηνά πρωταγωνιστεί στην παράσταση «People, Places & Things» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, που εξερευνά την εξάρτηση και την ανθρώπινη σύνδεση.

Το ΔΕΗ Christmas Factory επιστρέφει στην Τεχνόπολη με διαδραστικά εργαστήρια και θεματικές από διάφορες χώρες, προωθώντας το μήνυμα της αγάπης και της ενότητας.

Το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» καταγράφει τη ζωή της Ελίζαμπεθ Χολμς πριν τη φυλακή, αποκαλύπτοντας τις αντιφάσεις της υπόθεσης Theranos.

Η έκθεση «BELLE ÉPOQUE» στο Ίδρυμα Γουλανδρή παρουσιάζει 90 έργα που ζωντανεύουν το Παρίσι της περιόδου αυτής, αναδεικνύοντας την καλλιτεχνική και κοινωνική ζωή της εποχής. Snapshot powered by AI

Από την επιστροφή του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στον «Συρανό» και τη Μαίρη Μηνά στο «People, Places & Things» μέχρι το Christmas Factory και τις νέες κινηματογραφικές επιλογές, η Αθήνα γεμίζει προτάσεις για το Σαββατοκύριακο.

«Συρανό»: Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει σε έναν ρόλο-σταθμό

«Κάτω από ρόδινο ουρανό θα ’θελα να πεθάνω, με μια πληγή κατάκαρδα να την απολαμβάνω!». Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει στον ρόλο του Συρανό, στην ιστορική παράσταση του Γιάννη Κακλέα, η οποία ανεβαίνει ξανά στο Θέατρο Ακροπόλ με ανανεωμένη διανομή.

Στο πλευρό του βρίσκονται η Δανάη Παππά ως Ρωξάνη, ο Νίκος Μέλλος ως Κριστιάν και ο Λευτέρης Ζαμπετάκης ως κόμης Ντε Γκις. Τη μουσική υπογράφει η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ενώ στη σκηνή συμμετέχουν ακόμη 16 ηθοποιοί και χορευτές, μαζί με ζωντανή ορχήστρα.

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Το έργο του Εντμόν Ροστάν, γραμμένο το 1897, αφηγείται μια συγκινητική ιστορία ανεκπλήρωτου έρωτα, γενναιότητας και αυτοθυσίας. Ο Συρανό αγαπά τη Ρωξάνη, αλλά θεωρεί πως η εμφάνισή του δεν του επιτρέπει να διεκδικήσει την αγάπη της. Έτσι, γίνεται ο κρυφός δημιουργός των ερωτικών επιστολών που εκείνη πιστεύει πως γράφει ο Κριστιάν.

Πού: Θέατρο Ακροπόλ, Ιπποκράτους 9-11

Πότε: Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 18:00.

«People, Places & Things»: Η Μαίρη Μηνά σε μια δυνατή θεατρική επιστροφή

«Θέλω να ζήσω. Θέλω να ζήσω με όλο μου το είναι και να κάνω πελώρια, ηρωικά, φαντασμαγορικά λάθη». Με αυτή τη φράση της Έμμα ξεκινά ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα βρετανικά έργα, το «People, Places & Things» του Ντάνκαν ΜακΜίλαν.

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Η Έμμα είναι μια γυναίκα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει την εξάρτησή της και βρίσκεται σε ένα κέντρο απεξάρτησης. Εκεί καλείται να αναμετρηθεί με τον εαυτό της, τις επιλογές της και όσα την έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Η ίδια, ωστόσο, δυσκολεύεται να αποδεχτεί ότι το πρόβλημα βρίσκεται σε εκείνη και όχι στον κόσμο γύρω της.

Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί μια παράσταση που κινείται ανάμεσα στην πραγματικότητα, τις παραισθήσεις και το θέατρο, εξερευνώντας το τραύμα, την ανάγκη για συμπόνια και την ανθρώπινη σύνδεση. Η Μαίρη Μηνά επιστρέφει στον βραβευμένο ρόλο της Έμμα, έχοντας δίπλα της τη Μαρία Πρωτόπαππα.

Πού: Θέατρο Κνωσός

Πότε: Σάββατο 18:30 και στις 21:15 - Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 20:00.

ΔΕΗ Christmas Factory: Χριστούγεννα στην Τεχνόπολη

Η πιο γιορτινή περίοδος του χρόνου ξεκινά στην Αθήνα, με το ΔΕΗ Christmas Factory να επιστρέφει για 13η χρονιά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Φέτος, η «Φωτεινή Πολιτεία» ανακηρύσσεται Χριστουγεννιάτικη Πρωτεύουσα του Κόσμου και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι με σύνθημα «Χριστούγεννα χωρίς σύνορα».

https://www.instagram.com/reel/Df7hdNHx6Ss/

Με δέκα διαδραστικά εργαστήρια, κάθε στάση αποτελεί και μια διαφορετική χώρα, με τα παιδιά να ανακαλύπτουν παραμύθια, γεύσεις και παιχνίδια από όλο τον κόσμο. Με ένα διαβατήριο στο χέρι, καλούνται να συγκεντρώσουν σημαίες και να μεταφέρουν μαζί με τα ξωτικά ένα μήνυμα αγάπης, αποδοχής και ενότητας.

Πού: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Γκάζι

Πότε: Σάββατο 17:00-23:00, και Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 10:00-22:00

«You Can See Everything»: Η Ελίζαμπεθ Χολμς μπροστά στην κάμερα λίγο πριν από τη φυλακή

Τριάντα τέσσερις ημέρες πριν οδηγηθεί στη φυλακή, η διαβόητη ιδρύτρια της Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς, δέχεται να καταγράψει τη ζωή της μπροστά σε ένα κινηματογραφικό συνεργείο. Αυτό που αρχικά μοιάζει με ένα προσωπικό πορτρέτο εξελίσσεται σε ένα πολυετές ταξίδι, με την κάμερα να καταγράφει τις αντιφάσεις και τις σκοτεινές πλευρές μιας από τις πιο πολυσυζητημένες επιχειρηματικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Το «You Can See Everything», σε σκηνοθεσία των Νέιθαν Φίλντερ και Λανς Οπενχάιμ, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα κινηματογραφική πρόταση για όσους αγαπούν τα ντοκιμαντέρ που εξερευνούν πραγματικές ιστορίες και πρόσωπα.

«Μυστικά και Ψίθυροι»: Οικογενειακά μυστικά και μια αναζήτηση στην Τυνησία

Η Λέιλα Μπουζίντ επιστρέφει με την ταινία «Μυστικά και Ψίθυροι» (À Voix Basse), ένα οικογενειακό δράμα με στοιχεία μυστηρίου, που εξερευνά τις αντιφάσεις μιας κοινωνίας και τις δυσκολίες αποδοχής της διαφορετικότητας.

Μετά τον θάνατο του θείου της, η Λίλια επιστρέφει στην Τυνησία, αφήνοντας πίσω τη ζωή της στο Παρίσι. Εκεί, ανάμεσα σε συγγενείς που αγνοούν πολλά για την προσωπική της ζωή, προσπαθεί να ανακαλύψει τι πραγματικά συνέβη στον θείο της. Η αναζήτησή της, όμως, φέρνει στην επιφάνεια οικογενειακά μυστικά που παρέμεναν καλά κρυμμένα.

BELLE ÉPOQUE: Το Παρίσι της «Μπελ Επόκ» ζωντανεύει μέσα από 90 έργα στο Ίδρυμα Γουλανδρή

Μια εικαστική περιήγηση στο Παρίσι μιας από τις πιο γοητευτικές περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας προσφέρει η μεγάλη περιοδική έκθεση «BELLE ÉPOQUE» στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή.

Με επίκεντρο την καλλιτεχνική αφίσα, η έκθεση παρουσιάζει περίπου 90 έργα 15 σημαντικών δημιουργών, μεταξύ των οποίων οι Ανρί ντε Τουλούζ-Λωτρέκ, Αλφόνς Μούχα, Πιερ Μπονάρ και Βασίλι Καντίνσκι. Παράλληλα, περιλαμβάνει σχέδια, ελαιογραφίες και παστέλ, αναδεικνύοντας την καλλιτεχνική έκρηξη που χαρακτήρισε τις δεκαετίες 1880-1900.

Μέσα από τολμηρές συνθέσεις, έντονα χρώματα και πρωτοποριακές γραφιστικές τεχνικές, οι αφίσες αποτυπώνουν μια πόλη που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Τα μεγάλα βουλεβάρτα, τα καμπαρέ, τα θέατρα, τα καφέ-κονσέρ, τα πολυκαταστήματα και η νέα νυχτερινή ζωή του Παρισιού γίνονται πηγή έμπνευσης για τους καλλιτέχνες, ενώ ο δημόσιος χώρος μετατρέπεται σε μια μεγάλη υπαίθρια γκαλερί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σκηνογραφία της έκθεσης, η οποία ανασυνθέτει την ατμόσφαιρα της παρισινής μητρόπολης και προσκαλεί τους επισκέπτες σε μια περιπλάνηση στην «Πόλη του Φωτός». Η αφίσα παρουσιάζεται όχι απλώς ως μέσο διαφήμισης, αλλά ως μια αυτόνομη μορφή τέχνης και ένα πολύτιμο αποτύπωμα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της εποχής.

Πού: Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Αθήνα

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