Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026: Το «Τζόνι Μπλε» και ο «Οιδίποδας» στην κορυφή - Όλοι οι νικητές

Snapshot Το «Τζόνι Μπλε» του Γιωργή Τσουρή αναδείχθηκε καλύτερη παράσταση της χρονιάς και κέρδισε συνολικά πέντε βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων καλύτερης παράστασης και σκηνοθεσίας.

Η διασκευή του «Οιδίποδα» από τον Ρόμπερτ Άικ κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία καλύτερης παράστασης και απέσπασε τα πρώτα βραβεία ανδρικού και γυναικείου ρόλου.

Το «Cleansed» της Σάρα Κέιν τιμήθηκε με το τρίτο βραβείο καλύτερης παράστασης και απέσπασε βραβεία σκηνοθεσίας και γυναικείου ρόλου.

Εισήχθη νέα κατηγορία για την καλύτερη παιδική παράσταση, με νικήτρια την παράσταση «Ο Ραφτάκος των Λέξεων».

Τιμητικά βραβεία απονεμήθηκαν στην Ξένια Καλογεροπούλου για την προσφορά της στο παιδικό θέατρο και στον Σταμάτη Κραουνάκη για την μακρόχρονη καριέρα του στη μουσική και το θέατρο. Snapshot powered by AI

Με το «Τζόνι Μπλε» του Γιωργή Τσουρή να αναδεικνύεται καλύτερη παράσταση της χρονιάς και τον «Οιδίποδα» του Ρόμπερτ Άικ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση, πραγματοποιήθηκε η 28η τελετή απονομής των Θεατρικών Βραβείων Κοινού του «Αθηνοράματος».

Η φετινή διοργάνωση είχε ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του περιοδικού, ενώ επιφύλασσε διακρίσεις για σημαντικές παραστάσεις, ηθοποιούς και δημιουργούς της ελληνικής θεατρικής σκηνής.

Το «Τζόνι Μπλε», σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιωργή Τσουρή, που συνεχίζεται και φέτος στο θέατρο Άνεσις, απέσπασε συνολικά πέντε βραβεία. Ανάμεσά τους βρίσκονται το 1ο Βραβείο Παράστασης, το 1ο Βραβείο Σκηνοθεσίας για τον Γιωργή Τσουρή και το 2ο Βραβείο Ανδρικού Ρόλου για τον Ιωσήφ Ιωσηφίδη.

Στη δεύτερη θέση της κατηγορίας καλύτερης παράστασης βρέθηκε η διασκευή του «Οιδίποδα» από τον Ρόμπερτ Άικ, η οποία επιστρέφει και φέτος στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση με ανανεωμένο καστ. Η παραγωγή απέσπασε επίσης το 1ο Βραβείο Ανδρικού Ρόλου για τον Νίκο Κουρή και το 1ο Βραβείο Γυναικείου Ρόλου για την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

«Οιδίποδας» του Ρόμπερτ Άικ στη Στέγη - Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Νίκος Κουρής

Οι παραστάσεις και οι ηθοποιοί που διακρίθηκαν

Το 3ο Βραβείο Παράστασης απονεμήθηκε στο «Cleansed» της Σάρα Κέιν, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, που συνεχίζεται στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης». Η παράσταση απέσπασε ακόμη το 2ο Βραβείο Σκηνοθεσίας για τον Δημήτρη Καραντζά και το 3ο Βραβείο Γυναικείου Ρόλου για τη Μαίρη Μηνά.

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Στις παραστάσεις που ξεχώρισαν ήταν επίσης το «Τρίτο Στεφάνι», με τον Στάθη Λιβαθινό να κατακτά το 3ο Βραβείο Σκηνοθεσίας και τη Μαρία Σαββίδου το 2ο Βραβείο Γυναικείου Ρόλου,

Το «Τρίτο Στεφάνι»

καθώς και η «Δίκη» σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, για την οποία ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος απέσπασε το 3ο Βραβείο Ανδρικού Ρόλου.

https://www.instagram.com/p/DXgjKMxkZQb/

Νέα κατηγορία για την καλύτερη παιδική παράσταση

Μία νέα διάκριση προστέθηκε από φέτος στον θεσμό των Θεατρικών Βραβείων Κοινού: το βραβείο καλύτερης Παιδικής Παράστασης.

O «Ραφτάκος των Λέξεων»

Πρώτος νικητής της κατηγορίας για το 2026 αναδείχθηκε ο «Ραφτάκος των Λέξεων», σε διασκευή της Τίνας Γιωτοπούλου, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, και σκηνοθεσία του Γιώργου Τζαβάρα.

Οι τιμητικές διακρίσεις

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν, επίσης, τιμητικά βραβεία συνολικής προσφοράς σε δύο δημιουργούς που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη της θεατρικής τέχνης στην Ελλάδα.

Η Ξένια Καλογεροπούλου τιμήθηκε για την ανεκτίμητη προσφορά της στο θέατρο για παιδιά. Με το έργο της άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται το παιδικό θέατρο στη χώρα μας, ενώ συνέβαλε στην εισαγωγή του στην εκπαίδευση.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης βραβεύτηκε για την 50χρονη πορεία του στην τραγουδοποιία, τις μουσικές συνθέσεις που έχει προσφέρει στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και τη δημιουργική του αφοσίωση στο αριστοφανικό σύμπαν.

Η φετινή τελετή, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη και παρουσίαση Αλέξανδρου Μπουρδούμη, ήταν αφιερωμένη στην επέτειο των 50 χρόνων από τη «γέννηση» του «αθηνοράματος», στις 16 Οκτωβρίου 1976.

Ο παρουσιαστής έδωσε από την αρχή τον τόνο της βραδιάς, περιγράφοντάς την ως «το πάρτι γενεθλίων ενός καλού φίλου».

Το ζωντανό μουσικό μέρος της τελετής επιμελήθηκε ο Θοδωρής Οικονόμου, μαζί με την πενταμελή μπάντα του. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τραγούδια «της Αθήνας πριν το αθηνόραμα», ενώ στο φινάλε οι καλεσμένοι και το κοινό τραγούδησαν και χειροκρότησαν τους νικητές, τους υποψήφιους, το ελληνικό θέατρο και το «αθηνόραμα».

Τα βραβεία παρέδωσαν, συμμετέχοντας ενεργά στη γιορτή με τραγούδι και θεατρικές στιγμές, οι Γρηγόρης Βαλτινός, Νίκος Κουρής, Ελένη Ουζουνίδου, Δημήτρης Πιατάς, Χρήστος Στέργιογλου και Γιάννης Στάνκογλου.

Στην απονομή συμμετείχαν ακόμη ο Κωνσταντίνος Ζώμπος, εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, εκπροσωπώντας τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, η Έλενα Χριστοπούλου, διευθύντρια Χορηγιών και Συνεργασιών της ΔΕΗ, ο Φώτης Κωνσταντόπουλος, Chief Commercial Officer της more.gr, η Άννη Ηλιοπούλου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δέσμης Εκδοτικής Α.Ε., και η Δέσποινα Ζευκιλή, διευθύντρια του «αθηνοράματος».

Αναλυτικά όλα τα βραβεία

Καλύτερη Παράσταση

1ο Βραβείο: «Τζόνι Μπλε»

2ο Βραβείο: «Οιδίποδας»

3ο Βραβείο: «Cleansed»

Σκηνοθεσία

1ο Βραβείο: Γιωργής Τσουρής («Τζόνι Μπλε»)

2ο Βραβείο: Δημήτρης Καραντζάς («Cleansed»)

3ο Βραβείο: Στάθης Λιβαθινός («Το Τρίτο Στεφάνι»)

Ανδρικός Ρόλος

1ο Βραβείο: Νίκος Κουρής («Οιδίποδας»)

2ο Βραβείο: Ιωσήφ Ιωσηφίδης («Τζόνι Μπλε»)

3ο Βραβείο: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος («Η Δίκη»)

Γυναικείος Ρόλος

1ο Βραβείο: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη («Οιδίποδας»)

2ο Βραβείο: Μαρία Σαββίδου («Το Τρίτο Στεφάνι»)

3ο Βραβείο: Μαίρη Μηνά («Cleansed»)

Μουσική

1ο Βραβείο: Ευανθία Ρεμπούτσικα («Αλεξάνδρεια»)

2ο Βραβείο: Θοδωρής Οικονόμου («Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας - το Μιούζικαλ»)

3ο Βραβείο: Φώτης Σιώτας («Ο Φονιάς, Έγκλημα και Αθώωση»)

Σκηνογραφία

1ο Βραβείο: Μανόλης Παντελιδάκης («Αλεξάνδρεια»)

2ο Βραβείο: Hildegard Bechtler («Οιδίποδας»)

3ο Βραβείο: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη («Τζόνι Μπλε»)

Ενδυματολογία

1ο Βραβείο: Αλεξία Θεοδωράκη («Astoria»)

2ο Βραβείο: Ελένη Μανωλοπούλου («Το Τρίτο Στεφάνι»)

3ο Βραβείο: Ηλένια Δουλαδίρη («Η Δίκη»)

Σχεδιασμός Φωτισμού

1ο Βραβείο: Στέλλα Κάλτσου («Astoria»)

2ο Βραβείο: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου («Τζόνι Μπλε»)

3ο Βραβείο: Στέφανος Δρουσιώτης («Η Δίκη»)

Σχεδιασμός Ήχου

1ο Βραβείο: Κώστας Μπώκος («Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας - το Μιούζικαλ»)

Παιδική Παράσταση

1ο Βραβείο: «Ο Ραφτάκος των Λέξεων»

Τιμητικά Βραβεία

Ξένια Καλογεροπούλου

Σταμάτης Κραουνάκης

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