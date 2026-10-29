GENICA: Η παράσταση που μάγεψε το κοινό της Νέας Υόρκης επιστρέφει στην Αθήνα

Από τις 14 Δεκεμβρίου και μόνο για 10 βράδια

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GENICA: Η παράσταση που μάγεψε το κοινό της Νέας Υόρκης επιστρέφει στην Αθήνα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η παράσταση GENICA, που παρουσιάστηκετυχημένα τον Απρίλιο στο Μανχάταν, επιστρέφει στην Αθήνα από τις 14 Δεκεμβρίου για 10 βράδια στο Θέατρο Σημείο.
  • Το έργο αφηγείται τον θυελλώδη έρωτα του Αντονέν Αρτώ με τη μούσα του, σταρ του βωβού σινεμά Γενίκα Αθανασίου, μέσα από τα γράμματα και το θεατρικό έργο «Ο πίδακας του αίματος».
  • Η παράσταση δημιουργήθηκε από την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη, βασισμένη σε 10 χρόνια έρευνας για τον Αντονέν Αρτώ και αποτελεί θεατρικό επίλογο της προσωπικής τους τετραλογίας.
  • Στους ρόλους της Γενίκα Αθανασίου και του Αντονέν Αρτώ είναι η Βανέσα Αδαμοπούλου και ο Γεράσιμος Γεννατάς αντίστοιχα, με μουσική επιμέλεια από τον Γιώργο Παλαμιώτη.
  • Η παράσταση προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00, με δυνατότητα παρακολούθησης και μετά την παράσταση «Κόκκαλο» στον ίδιο χώρο.
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Μετά την πολύ επιτυχημένη παρουσίασή της GENICA τον περασμένο Απρίλιο στο κορυφαίο off-off Broadway θέατρο του Μανχάταν THE TANK, η παράσταση της Ιόλης Ανδρεάδη για τον θυελλώδη έρωτα του Αντονέν Αρτώ με τη στάρ του βωβού σινεμά Γενίκα Αθανασίου επιστρέφει στο Θέατρο Σημείο.

1919. Μια όμορφη νεαρή μετανάστρια από τη Ρουμανία φτάνει μόνη της στο Παρίσι, εγκαταλείποντας την οικογένειά της, που ήθελε πάση θυσία να την παντρέψει. Παρά τα 24 χρόνια της και τα σπαστά της γαλλικά, εντάσσεται γρήγορα στην γαλλική αβάντ-γκαρντ σπουδάζοντας ηθοποιός, στην περίφημη κλειστή ομάδα του Ζαν Κοκτώ.

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Εκεί θα γνωρίσει έναν παράξενο και σαγηνευτικό νεαρό ποιητή από τη Μασσαλία. Ένας αδιανόητος και θυελλώδης έρωτας θα γεννηθεί ανάμεσά τους. Ένας έρωτας που άνθισε μέσα από 17 χρόνια ασταμάτητης αλληλογραφίας, όσο εκείνη μεσουρανούσε στο σανίδι και αυτός βασανιζόταν, απομονωμένος, στα άσυλα. Είναι ο έρωτας του ρηξικέλευθου διανοητή Αντονέν Αρτώ, με τη μούσα του. Τη διάσημη σταρ του βωβού σινεμά Genica Athanasiou.

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Η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης, εμπνέονται από τα σπαρακτικά γράμματα του Αντονέν Αρτώ προς τη Γενίκα Αθανασίου και από το σουρεαλιστικό τετρασέλιδο θεατρικό του έργο «Ο πίδακας του αίματος», που έγραψε μέσα σε ένα απόγευμα στις 17 Ιανουαρίου του 1925, και δημιουργούν το πρωτότυπο θεατρικό έργο «GENICA: ο πίδακας του αίματος μου».

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Ένας θεατρικός επίλογος πάνω στην προσωπική τους τετραλογία έργων με αφορμή τον Αντονέν Αρτώ («Αρτώ / Βαν Γκογκ», «Οικογένεια Τσέντσι», «Κόκκαλο»), συμπληρώνοντας 10 χρόνια (2015-2025) έρευνας και δημιουργίας παραστάσεων εντός και εκτός συνόρων, με θέμα τον καθοριστικότερο καλλιτέχνη του σύγχρονου θεάτρου.

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Στο σκηνικό σύμπαν που υπογράφει η Ιόλη Ανδρεάδη με τη σκηνοθεσία της παρακολουθούμε την πορεία αυτού του συγκλονιστικού έρωτα. Από τη γοητεία και τον θαυμασμό ως τη φρίκη και τον θυμό και από την βαθιά απογοήτευση ως τη μεγάλη λύτρωση, ο Αντονέν Αρτώ ανακαλείται από τη Γενίκα Αθανασίου άλλοτε ως μνήμη, άλλοτε ως όραμα και άλλοτε ως επιθυμία, πότε πολύ σκοτεινός και πότε πολύ φωτεινός, μα πάντα παθιασμένος, ανυπότακτος και ερωτικός. Η «GENICA» είναι μία κραυγή αγάπης, ένα σκηνικό ποίημα, ένας τελετουργικός αποχαιρετισμός στον έρωτα που αποζητά την αποδοχή χωρίς προϋποθέσεις.

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Γενίκα Αθανασίου η Βανέσα Αδαμοπούλου. Στον ρόλο του Αντονέν Αρτώ ο Γεράσιμος Γεννατάς.

Επί σκηνής μαζί τους ο ιδιοφυής μουσικός περφόρμερ Γιώργος Παλαμιώτης ως απόλυτος καταλυτικός παράγοντας δημιουργίας ενός απόκοσμου αισθητηριακού σκηνικού σύμπαντος.

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Η παράσταση παρουσιάζεται στο Θέατρο Σημείο αποκλειστικά για 10 βράδια, από τις 14 Δεκεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10μμ. Παρακολουθείται είτε αυτόνομα, είτε ως το φινάλε μιας συνολικής θεατρικής εμπειρίας μετά την παράσταση «Κόκκαλο» που αρχίζει στις 8.30μμ, τις ίδιες ημέρες στον ίδιο χώρο.

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