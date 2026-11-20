Snapshot Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ πιστώνεται από το απόγευμα της Παρασκευής στους τραπεζικούς λογαριασμούς περίπου 2,2 εκατ. δικαιούχων συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ.

Το ποσό χορηγείται χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, με βασικό προαπαιτούμενο το ηλικιακό όριο των 65 ετών για συνταξιούχους γήρατος και των 60 ετών για δικαιούχους σύνταξης χηρείας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ενίσχυση καταβάλλεται χωρίς αίτηση, είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, ανεκχώρητη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Εκτός ενίσχυσης μένουν συνταξιούχοι που δεν πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια έως το τέλος του 2025, ακόμη και αν λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις.

Όσοι συμπληρώνουν τα ηλικιακά όρια μέσα στο 2026 θα μπορούν να λάβουν την ενίσχυση τον Νοέμβριο του 2027, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής η πίστωση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων συνταξιούχων. Το μέτρο αφορά συνολικά περίπου 2,2 εκατ. δικαιούχους.

Όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, η καταβολή της ενίσχυσης θα ξεκινούσε στις 18:00, με τα χρήματα να εμφανίζονται σταδιακά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων.

Το ποσό είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι και χορηγείται χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι πληρούν τα προβλεπόμενα ηλικιακά όρια.

Ποιοι δικαιούνται τα 400 ευρώ

Βασική προϋπόθεση για τους συνταξιούχους γήρατος είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, το ηλικιακό όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη, με την ίδια ημερομηνία αναφοράς.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης άτομα με αναπηρία, χωρίς ηλικιακό περιορισμό, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άλλες κατηγορίες πολιτών που λαμβάνουν προβλεπόμενες αναπηρικές παροχές.

Η ενίσχυση καταβάλλεται χωρίς αίτηση και είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη. Δεν υπόκειται σε κρατήσεις ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο ή τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός

Παρά τη διεύρυνση των δικαιούχων, το ηλικιακό κριτήριο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο τριβής.

Εκτός της ενίσχυσης μένουν οι συνταξιούχοι γήρατος που δεν είχαν συμπληρώσει τα 65 έτη έως το τέλος του 2025, ακόμη και αν λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις.

Αντίστοιχα, δεν εντάσσονται στην προβλεπόμενη κατηγορία οι δικαιούχοι αποκλειστικά σύνταξης χηρείας που δεν είχαν συμπληρώσει τα 60 έτη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όσοι συμπληρώνουν τα αντίστοιχα ηλικιακά όρια μέσα στο 2026 θα μπορούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση τον Νοέμβριο του 2027, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

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