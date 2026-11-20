Snapshot Η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, νοσηλεύεται με κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από σοβαρό τροχαίο.

Το ατύχημα συνέβη στη Βάρη, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ έκανε τζόγκινγκ.

Η 29χρονη τραυματίστηκε σοβαρά αλλά βρίσκεται εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το σώμα της εκτινάχθηκε περίπου 30 μέτρα από τη διάβαση πεζών.

Ο οδηγός που την παρέσυρε την εγκατέλειψε τραυματισμένη στο οδόστρωμα. Snapshot powered by AI

Με κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η Χριστίνα Βακάκη έπειτα από το χθεσινό σοβαρό ατύχημα, όταν αυτοκίνητο την παρέσυρε ενώ εκείνη έκανε τζόγκινγκ.

Σε κάθε περίπτωση η 29χρονη κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από το ΙΧ αυτοκίνητο το πρωί της Πέμπτης (19/11), στη Βάρη, βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Το Mega δημοσιοποίησε μια φωτογραφία από το σημείο του ατυχήματος με το σώμα της να βρίσκεται τριάντα μέτρα από τη διάβαση πεζών.

Η νεαρή γυναίκα υπέστη πολλαπλά τραύματα από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00, στη λεωφόρο Ευελπίδων, στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Καλύμνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 29χρονη επιχειρούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν από τη Βάρη προς το Κορωπί, φέρεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία της και την παρέσυρε.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εκτιναχθεί σε απόσταση περίπου 30 μέτρων, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο. Ο οδηγός του οχήματος την άφησε τραυματισμένη στο οδόστρωμα, ενώ η κατάστασή της κρίθηκε αρχικά σοβαρή λόγω των πολλαπλών τραυματισμών της.

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