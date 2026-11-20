Snapshot Στη Σαμοθράκη βρέθηκε νεκρό άλογο με δεμένα πόδια σε κατάσταση προχωρημένου υποσιτισμού σε απόμερη περιοχή.

Ο κάτοικος που εντόπισε το ζώο κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και τον δήμο για έρευνα.

Οι αρχές εξετάζουν αν το ζώο εγκαταλείφθηκε ζωντανό ή αν το έσυραν νεκρό για να αποφύγουν την ταφή.

Παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί το 2017 με άλογο στην παραλία Δάφνες της Σαμοθράκης.

Παρά την αυστηροποίηση των νόμων, η τιμωρία για τέτοια εγκλήματα κατά ζώων παραμένει συχνά ανεπαρκής. Snapshot powered by AI

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί περιστατικό κακοποίησης και εγκατάλειψης ζώου στη Σαμοθράκη.

Το τετράποδο ζώο εντοπίστηκε νεκρό, σε κατάσταση προχωρημένου υποσιτισμού και με τα πόδια του δεμένα, σε απόμερη περιοχή μεταξύ Καρυωτών και Θερμών.

Όπως αναφέρει το e-evros.gr, το μακάβριο θέαμα αντίκρισε κάτοικος του νησιού, ο οποίος προχώρησε άμεσα σε επίσημη καταγγελία τόσο στο Αστυνομικό Τμήμα Σαμοθράκης όσο και στον Δήμο. Οι αρχές καλούνται πλέον να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτυχο ζώο κατέληξε σε αυτό το σημείο και να εντοπίσουν τους υπευθύνους.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Οι ενδείξεις από το σημείο οδηγούν σε δύο εξίσου ανατριχιαστικά σενάρια. Είτε κάποιος έδεσε το ήδη εξαντλημένο ζώο και το εγκατέλειψε στην ερημιά, καταδικάζοντάς το σε έναν αργό και βασανιστικό θάνατο, είτε το έσυρε νεκρό με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να το ξεφορτωθεί, να αποφύγει τον κόπο της ταφής και να συγκαλύψει την ευθύνη του για την άθλια κατάσταση στην οποία βρισκόταν το ζώο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν καθώς στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2017 ένα ακόμη άλογο είχε εντοπιστεί νεκρό σε παρόμοια κατάσταση στην παραλία στις Δάφνες της Σαμοθράκης.

Παρά την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου τα τελευταία χρόνια, η πραγματικότητα δείχνει πως στην πράξη σπάνια αποδίδεται αναλογική τιμωρία για τόσο ειδεχθή εγκλήματα κατά ανυπεράσπιστων πλασμάτων.

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