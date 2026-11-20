Snapshot Ανακοινώθηκαν τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών του Nations League 2026/27 μετά την κλήρωση στα γραφεία της UEFA στη Νιόν.

Στην προημιτελική φάση προκρίθηκαν οι ομάδες Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Πορτογαλία (πρώτες στα γκρουπ) και Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία, Νορβηγία (δεύτερες στα γκρουπ).

Τα προημιτελικά ζευγάρια είναι: Ισπανία-Γαλλία, Νορβηγία-Αγγλία, Ολλανδία-Πορτογαλία και Βέλγιο-Γερμανία.

Η τελική φάση για την ανάδειξη του πρωταθλητή Nations League προγραμματίζεται από 9 έως 13 Ιουνίου 2027. Snapshot powered by AI

Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του Nations League έγιναν γνωστά την Παρασκευή (20/11), έπειτα από την κλήρωση που φιλοξενήθηκε στα κεντρικά γραφεία της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Στη διαδικασία συμμετείχαν οι οκτώ ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά της League A. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία και η Πορτογαλία πήραν την πρώτη θέση στους ομίλους τους, ενώ το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Νορβηγία συμπλήρωσαν την οκτάδα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση.

Η κλήρωση ανέδειξε τις τέσσερις μονομαχίες που θα καθορίσουν τις ομάδες οι οποίες θα συνεχίσουν στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η προημιτελική φάση θα διεξαχθεί σε δύο αγώνες, με τα πρώτα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για το διάστημα 25-27 Μαρτίου 2027 και τις ρεβάνς από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Ισπανία – Γαλλία Νορβηγία – Αγγλία Ολλανδία – Πορτογαλία Βέλγιο – Γερμανία

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