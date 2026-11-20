Snapshot Ο Teahong Kim, Κορεάτης 39 ετών, έγινε viral ερμηνεύοντας ελληνικά τραγούδια της Κατερίνας Λιόλιου στο TikTok.

Αρχικά τραγούδησε την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» και στη συνέχεια τον «Λογαριασμό» της Λιόλιου, προκαλώντας έντονη αντίδραση στα social media.

Πρόσφατα επέκτεινε το ρεπερτόριό του και τραγούδησε το «Σαν ήμουν παιδί» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Teahong Kim συνεχίζει να εξερευνά και να προβάλλει το ελληνικό τραγούδι μέσα από τις διαδικτυακές του εμφανίσεις. Snapshot powered by AI

Ο 39χρονος Teahong Kim από τη Νότια Κορέα φαίνεται πως έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή σχέση με το ελληνικό τραγούδι, με τις αναρτήσεις του στο TikTok να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των Ελλήνων χρηστών. Αφού έγινε viral ερμηνεύοντας τραγούδια της Κατερίνας Λιόλιου, ο ίδιος επιστρέφει με μια νέα μουσική επιλογή, αυτή τη φορά από το ρεπερτόριο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αρχή έγινε με την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», την οποία τραγούδησε με τον δικό του τρόπο, προκαλώντας πλήθος σχολίων και αντιδράσεων στα social media. Η επιτυχία της πρώτης του απόπειρας τον οδήγησε σε μια δεύτερη μουσική περιπέτεια με τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, εμφανίζεται μέσα σε αυτοκίνητο, κρατώντας έναν λογαριασμό και συνοδεύοντας την ερμηνεία του με εκφράσεις έκπληξης. «Όταν ο λογαριασμός της Λιόλιου έφτασε στην Κορέα!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, δίνοντας στην ανάρτηση την απαραίτητη χιουμοριστική διάθεση.

Τώρα, ο Teahong Kim διευρύνει τις ελληνικές μουσικές του επιλογές και περνά στον Γιώργο Μαζωνάκη, επιλέγοντας το τραγούδι «Σαν ήμουν παιδί». Μάλιστα, συνόδευσε το βίντεό του με τη φράση «Στη μνήμη του παιδιού μου», αναφερόμενος στον δημοφιλή τραγουδιστή.

Διαβάστε επίσης