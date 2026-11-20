Snapshot Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού παρουσιάζει δυσχέρεια λόγω του περιστατικού.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Συνιστάται η χρήση εναλλακτικών διαδρομών μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όχημα στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Αντιγόνης, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για το περιστατικό, η κυκλοφορία επηρεάζεται στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού, με τους οδηγούς που κινούνται στο σημείο να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία, ενώ συνιστάται στους οδηγούς, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.