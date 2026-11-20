Snapshot Τραγωδία σημειώθηκε στα Γουβιά της Κέρκυρας όταν 70χρονος παρασύρθηκε από μηχανή στην Εθνική Οδό Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας.

Ο 44χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Ο 70χρονος υπέκυψε παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στα Γουβιά, στην Εθνική Οδό Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας.

Όπως αναφέρει το corfutvnews.gr, 70χρονος άνδρας έχασε την ζωή του στην προσπάθειά του να διασχίσει τον δρόμο καθώς παρασύρθηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από μηχανή που οδηγούσε 44χρονος.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο 44χρονος ο οποίος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Πάρα τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να κρατήσουν στην ζωή τον 70χρονο δεν τα κατάφεραν και κατέληξε.

Τα αίτια για το δυστύχημα διερευνά το ΑΤ Κέρκυρας.

Διαβάστε επίσης