Snapshot Εντός των επόμενων δύο ετών θα προστεθούν 500 νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο δίκτυο συγκοινωνιών της Αττικής.

Στη σχολή της ΟΣΥ εκπαιδεύονται 167 νέοι οδηγοί που θα αυξήσουν τα δρομολόγια έως το τέλος του έτους.

Προγραμματίζεται η ένταξη τριών επιπλέον 24ωρων λεωφορειακών δρομολογίων τα Σάββατα, με το τελικό σχέδιο να ανακοινώνεται σύντομα.

Ο στόχος είναι η προσθήκη πέντε ακόμη πρότυπων λεωφορειακών γραμμών έως το πρώτο τετράμηνο του 2027 για τη βελτίωση της συχνότητας και τη μείωση των χρόνων αναμονής.

Στο πρώτο δεκάμηνο του 2026 αυξήθηκαν τα δρομολόγια λεωφορείων κατά 170.000 και του μετρό κατά 5.000, με συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών και μείωσης των χρόνων αναμονής. Snapshot powered by AI

Επιπλέον 500 νέα λεωφορεία αναμένεται να ενταχθούν στο δημόσιο δίκτυο συγκοινωνίας τα επόμενα δύο χρόνια, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Πρόσθεσε επίσης, ότι 167 νέοι οδηγοί εκπαιδεύονται στη σχολή της ΟΣΥ, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν τα επιπλέον δρομολόγια μέχρι το τέλος του έτους. Ο Γιώργος Κώτσηρας υπογράμμισε την προσπάθεια που γίνεται από το υπουργείο προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς και να διευκολυνθούν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Σχετικά με την 24ωρη λειτουργία ορισμένων λεωφορειακών γραμμών τα Σάββατα, ο κ. Κώτσηρας δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και η ένταξη τριών επιπλέον δρομολογίων. Χωρίς να διευκρινίζει ποιες περιοχές της Αθήνας θα εξυπηρετούν, δήλωσε ότι αναμένεται το τελικό σχέδιο του ΟΑΣΑ προκειμένου να εγκριθεί και να ανακοινωθεί.

Στόχος να ενταχθούν πέντε ακόμη πρότυπες λεωφορειακές γραμμές

Σημαντική πρωτοβουλία είναι και η δημιουργία πρότυπων λεωφορειακών γραμμών, οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση συχνότητας δρομολογίων και στην αποσυμφόρηση της κίνησης ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής στην Αττική.

Διευκρίνισε ότι πρόκειται για γραμμές που εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό επιβατών και διασχίζουν εκτεταμένες περιοχές του λεκανοπεδίου, όπως η 608 και η Α10. Ανέφερε πως ήδη οι γραμμές έχουν αυξηθεί από 15 σε 20, ενώ ο στόχος είναι να προστεθούν επιπλέον 5. «Τώρα έχουμε 20 τέτοιες γραμμές και ο στόχος μας είναι το πρώτο τετράμηνο του 2027 να προσθέσουμε άλλες πέντε», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ευρύτερος σχεδιασμός προβλέπει τη σταδιακή ένταξη νέων πρότυπων γραμμών περίπου ανά τρίμηνο, με στόχο περισσότερο από το 50% του επιβατικού κοινού να εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο δίκτυο. Όπως επισήμανε, στις συγκεκριμένες γραμμές ο μέσος χρόνος αναμονής έχει περιοριστεί σε λιγότερο από 12 λεπτά, ενώ επιδίωξη είναι η περαιτέρω μείωσή του.

«Υπάρχουν γραμμές που η αναμονή είναι κάτω από 10 λεπτά. Υπάρχουν κάποιες που είναι στα 12 λεπτά. Ο στόχος μας είναι τον μέσο όρο των 12 λεπτών να τον κατεβάσουμε κι άλλο», τόνισε.

Προσπάθεια ενίσχυσης των δρομολογίων

Σχετικά με την ενίσχυση των δρομολογίων σε λεωφορειακές γραμμές και μετρό, ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι γίνεται συνεχής προσπάθεια να αυξάνονται, ενώ παρουσίασε τα στοιχεία του πρώτου δεκάμηνου του 2026. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, στα λεωφορεία πραγματοποιήθηκαν περίπου 170.000 περισσότερα δρομολόγια, ενώ στο μετρό καταγράφηκαν περίπου 5.000 επιπλέον δρομολόγια.

Αντίστοιχη προσπάθεια, πρόσθεσε, βρίσκεται σε εξέλιξη και στο μετρό, με παρεμβάσεις που αφορούν τις γραμμές 1, 2 και 3, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και τη μείωση των χρόνων αναμονής.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η προσθήκη επιπλέον 500 σύγχρονων λεωφορείων το επόμενο διάστημα, τα οποία θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Ο κ. Κώτσηρας εξήγησε ότι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται παρακολουθούνται από το υπουργείο Μεταφορών σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ και την ΟΣΥ, προκειμένου να διαπιστψθεί η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και να καταγραφούν οι παρατηρήσεις των επιβατών.

«Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, με πολλή προσπάθεια, και ακούμε τους πολίτες σε αυτή μας την προσπάθεια, είναι να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες, μικρότερους χρόνους, καλύτερα λεωφορεία, ποιοτικότερες υπηρεσίες, καλύτερους συρμούς», ανέφερε.

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