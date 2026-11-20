Snapshot Από το απόγευμα της Κυριακής προβλέπεται σταδιακή αύξηση των νεφώσεων και τοπικές βροχές, αρχικά στα δυτικά της Ελλάδας.

Το Σαββατοκύριακο θα έχει κυρίως διαστήματα ηλιοφάνειας με αυξομειώσεις νεφώσεων και χωρίς γενικευμένη κακοκαιρία.

Την επόμενη εβδομάδα οι άστατες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν, κυρίως στο Ιόνιο και τη δυτική ηπειρωτική χώρα.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και τη βόρεια Ελλάδα, με πιο χαμηλές τιμές τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

Τα ορεινά θα παρουσιάσουν πιο χειμωνιάτικες συνθήκες λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας. Snapshot powered by AI

Διαφοροποίηση παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα των ευρωπαϊκών μοντέλων ECMWF IFS, ECMWF ENS και DWD ICON-EU.

Η τάση δείχνει αρχικά διατήρηση σχετικά ήπιων συνθηκών, με διαστήματα ηλιοφάνειας, πριν από την αύξηση των νεφώσεων και την επιστροφή τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στα δυτικά.

Ειδικότερα, το ECMWF IFS, το βασικό επιχειρησιακό προγνωστικό μοντέλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού, αποτυπώνει την εξέλιξη των ατμοσφαιρικών συστημάτων και τη σταδιακή μεταβολή των συνθηκών πάνω από την περιοχή της Μεσογείου. Η συμπληρωματική εικόνα του ECMWF ENS, που αποτελείται από 51 διαφορετικά προγνωστικά σενάρια, επιτρέπει την αξιολόγηση της αβεβαιότητας ως προς την ένταση, τη χρονική εξέλιξη και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων.

Στο ίδιο πλαίσιο, το γερμανικό μοντέλο DWD ICON-EU, καθώς και το αντίστοιχο ensemble σύστημα ICON-EU EPS με 40 μέλη, παρέχουν επιπλέον στοιχεία για την εξέλιξη του καιρού στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, με ιδιαίτερη χρησιμότητα για την εκτίμηση των φαινομένων μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η σύγκριση των διαθέσιμων προγνωστικών δεδομένων δείχνει ότι το Σαββατοκύριακο δεν αναμένεται να χαρακτηρίζεται από γενικευμένη κακοκαιρία. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα διατηρηθούν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ οι νεφώσεις θα παρουσιάζουν αυξομειώσεις. Ωστόσο, προς το δεύτερο μισό της Κυριακής αναμένεται σταδιακή μεταβολή της εικόνας, με περισσότερη συννεφιά και αυξημένη πιθανότητα τοπικών βροχών, αρχικά στα δυτικά.

Η τάση για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας είναι να διατηρηθούν οι άστατες συνθήκες, με τοπικές βροχοπτώσεις και διαστήματα βελτίωσης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στο Ιόνιο και τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα, όπου η πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων εμφανίζεται αυξημένη. Η ακριβής έκταση και έντασή τους θα εξαρτηθούν από την πορεία των βαρομετρικών διαταραχών.

Παράλληλα, η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή υποχώρηση, περισσότερο αισθητή στα ηπειρωτικά και κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Οι χαμηλότερες τιμές θα καταγράφονται κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρωινές ώρες, ενώ στα ορεινά θα επικρατούν περισσότερο χειμωνιάτικες συνθήκες.

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