Snapshot Σε αστυνομική επιχείρηση στο Μονοφάτσι Ηρακλείου βρέθηκαν πολεμικά όπλα, χειροβομβίδες και φυσίγγια σε ποιμνιοστάσιο οικογένειας.

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, μεταξύ αυτών ένας 17χρονος, ο πατέρας του και η μητέρα του, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή.

Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά από περιστατικό πυροβολισμού σε αυτοκίνητο που φέρεται να προκάλεσε ο 17χρονος λόγω διαφωνίας για όρια χωραφιών.

Ο 17χρονος είχε διαφύγει της σύλληψης και αναζητούνταν από τις Αρχές μαζί με έναν ακόμη νεαρό που σχετίζεται με υποθέσεις ζωοκλοπής. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ο πατέρας και ο γιος που συνελήφθησαν εχθές στο Ηράκλειο Κρήτης, για πολεμικά όπλα και χειροβομβίδες που βρέθηκαν στον στάβλο τους.

Ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Μονοφάτσι του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου, εντοπίστηκαν από τις Αρχές σε παλιό χάλασμα που χρησιμοποιούνταν ως ποιμνιοστάσιο, όπλα, φυσίγγια και χειροβομβίδες, τα οποία φέρεται να ανήκουν σε μία οικογένεια.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν:

2 πολεμικά τυφέκια

3 χειροβομβίδες

590 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

1 ξιφολόγχη

2 μαχαίρια

1 ποιμενική ράβδος

1 κινητό τηλέφωνο

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα: ένας 17χρονος, ο 68χρονος πατέρας του και η 46χρονη μητέρα του, καθώς και ένας 18χρονος φίλος του, για κατοχή μαχαιριού.

Σημειώνεται ότι η μητέρα συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Πώς ξετυλίχθηκε η επίθεση

Η επιχείρηση της αστυνομίας ξεκίνησε μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ο 17χρονος φέρεται να είχε πυροβολήσει το παλιό αυτοκίνητο του νονού του, εξαιτίας διαφωνίας για τα όρια χωραφιού.

Τότε είχε διαφύγει της σύλληψης και αναζητούνταν από την Αστυνομία, μαζί με ακόμη έναν νεαρό, ο οποίος φέρεται να ελέγχεται και για υποθέσεις ζωοκλοπής στην περιοχή.

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