Snapshot Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του στο κοινό και σε μαθητές στις 20 και 21 Νοεμβρίου, στο Στρατόπεδο «Παπάγου», στο πλαίσιο της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση σε στατική έκθεση νέων οπλικών συστημάτων, στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης και στον ανακαινισμένο περιβάλλοντα χώρο του ΥΠΕΘΑ.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν σύγχρονα οπλικά συστήματα, όπως μη επανδρωμένα αεροχήματα, αντι-drone συστήματα, ναυτικά και υποβρύχια μέσα, καθώς και πύραυλοι και επίγεια συστήματα ελληνικής και διεθνούς σχεδίασης.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν βράβευση στελεχών για καινοτομία, μουσικό πρόγραμμα από τη Διακλαδική Μπάντα και επίσημες τελετές με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και άλλων αξιωματούχων.

Τα συστήματα και οι δράσεις εντάσσονται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Snapshot powered by AI

Τις πύλες του σε μαθητές και πολίτες ανοίγει για πρώτη φορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων (21 Νοεμβρίου), παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Ειδικότερα, το Στρατόπεδο «Παπάγου» θα υποδεχθεί μαθητές σχολείων την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ενώ το Σάββατο 21 Νοεμβρίου οι πύλες του υπουργείου θα είναι ανοιχτές για το ευρύ κοινό από τις 10:00 έως τις 17:00.

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Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στη στατική έκθεση Νέων Οπλικών Συστημάτων και Καινοτομίας στον περιβάλλοντα χώρο του ΥΠΕΘΑ, να επισκεφθούν την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης -αφιερωμένη στους πεσόντες υπέρ Πατρίδας- καθώς και να δουν από κοντά τη νέα βιοκλιματική όψη του κτιρίου και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, που διαμορφώνει έναν νέο «πνεύμονα» πρασίνου για την περιοχή.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ο Νίκος Δένδιας θα υποδεχθεί στο Στρατόπεδο «Παπάγου» μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 10 έως 12 ετών. Στις 10:00 π.μ., τα παιδιά θα ξεναγηθούν στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης από τον γλύπτη και Καθηγητή του ΑΠΘ, Κωνσταντίνο Βαρώτσο. Στις 12:00 μ.μ., ο υπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση του ΓΕΕΘΑ στο αμφιθέατρο «ΕΠΓΟΣ (Ι) Δ. ΚΑΜΠΕΡΟΣ», κατά την οποία θα βραβευτούν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διακρίθηκαν στον τομέα της Καινοτομίας.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό στην Πανηγυρική Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για να παραστεί στην κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κοινού στο ΥΠΕΘΑ (10:00 – 17:00), τμήμα της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων θα παρουσιάσει μουσικό πρόγραμμα.

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Τα οπλικά συστήματα που θα δει το κοινό

Στη στατική έκθεση θα παρουσιαστούν σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα που παρέλασαν την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσά τους και συστήματα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής. Συγκεκριμένα, θα εκτεθούν:

Μη επανδρωμένα αεροχήματα (ΜΕΑ) και anti-drone συστήματα: ΜΕΑ V-BAT, ΜΕΑ SPERWER, ΜΕΑ S-100, ΜΕΑ ΑΡΧΥΤΑΣ, ΜΕΑ A-900, αντι-drone συστήματα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» και «ΥΠΕΡΙΩΝ», σύστημα «ΜΕΤΟΙΚΟΣ», Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone και περιπλανώμενα πυρομαχικά «ΑΡΠΥΙΑ».

Ναυτικά και υποβρύχια συστήματα: Σκάφος Ειδικών Αποστολών VICTA, USV αυτοκαταστροφής «ΚΑΝΑΡΗΣ», USV «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ», USV «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ», υποβρύχιοι ελκυστήρες DIVE JET ROTINOR, συστοιχία KB EXOCET και τορπίλη SEAHAKE.

Πύραυλοι, βόμβες και επίγεια συστήματα: Πύραυλοι RAMPAGE, SCALP, METEOR, TGM-88 HARM και CATM-120 AMRAAM, βόμβα SPICE 1000, Όχημα Αναγνώρισης και εκτοξευτής SPIKE NLOS με αερόχημα ORBITTER, Μη Επανδρωμένα Επίγεια Συστήματα (UGV) «AGEMA» και «ANTEOS», M1117 ΜΗΕΠ, ΗΗΜWW M998, ΑΣΕΒ «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ» και ο Τακτικός Σταθμός Διοίκησης και Ελέγχου Αντιμετώπισης Καταστροφών «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΘΑ, τα συστήματα αυτά, σε συνδυασμό με τη Νέα Δομή Δυνάμεων, τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και την «Ασπίδα του Αχιλλέα», εντάσσονται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

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