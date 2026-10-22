ΟΗΕ: Με πρωτοβουλία της Ελλάδας εγκρίθηκε ψήφισμα για την προστασία ανηλίκων σε ένοπλες συγκρούσεις

Snapshot Με πρωτοβουλία της Ελλάδας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα για την προστασία των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις από ψηφιακές απειλές.

Το ψήφισμα καταδικάζει τη στρατολόγηση, τη βία και τις επιθέσεις κατά παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και ζητά την προστασία τους από παραβιάσεις μέσω ψηφιακών τεχνολογιών.

Καλούνται τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ψηφιακή παιδεία και ανθεκτικότητα των παιδιών που πλήττονται από συγκρούσεις και να υποστηρίξουν εκπαιδευτικούς με ψηφιακούς πόρους.

Η Ελλάδα τόνισε ότι η στρατολόγηση μέσω κοινωνικών δικτύων και ψηφιακών μέσων αποτελεί μορφή στρατολόγησης που πρέπει να αντιμετωπιστεί, χωρίς να περιορίζεται η ελευθερία της έκφρασης.

Το ψήφισμα σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην προστασία των παιδιών, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες τεχνολογικές αλλαγές και τις ψηφιακές προκλήσεις. Snapshot powered by AI

Με πρωτοβουλία της Ελλάδας, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισμα για την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων στις ψηφιακές τεχνολογίες που απειλούν τα παιδιά κατά τις ένοπλες συγκρούσεις.

Το ψήφισμα έγινε δεκτό στις 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ και υποστηρίχθηκε από 93 κράτη μέλη του ΟΗΕ.

Η ομόφωνη υιοθέτηση του Ψηφίσματος προωθεί μια βασική προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας, ενόψει της ανοικτής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα Παιδιά στις Ένοπλες Συγκρούσεις στις 26 Οκτωβρίου, υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Τι αφορά το Ψήφισμα

Το Συμβούλιο καταδίκασε όλες τις παραβιάσεις του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου που αφορούν τη στρατολόγηση και τη χρήση παιδιών από τα μέρη σε ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και την εκ νέου στρατολόγησή τους, τη δολοφονία και τον ακρωτηριασμό τους, τον βιασμό και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, τις απαγωγές και τις επιθέσεις εναντίον σχολείων και νοσοκομείων.

Το 15μελές όργανο κάλεσε επίσης τα κράτη μέλη «να προστατεύουν τα παιδιά σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων από παραβιάσεις και κακοποιήσεις που διαπράττονται, διευκολύνονται ή ενισχύονται μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών» και ενθάρρυνε να τεθεί ο αντίκτυπος στα παιδιά στο επίκεντρο της χάραξης ψηφιακής πολιτικής.

Σύμφωνα με τους όρους του, το κείμενο ενθάρρυνε επίσης τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευτικοί και οι παιδαγωγοί έχουν πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους και να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις θα αναπτύξουν ψηφιακή παιδεία και ανθεκτικότητα.

Ελλάδα: Η στρατολόγηση μέσω smartphone παραμένει στρατολόγηση

Η εκπρόσωπος της Ελλάδας, συντάκτης του σχεδίου, δήλωσε ότι η εντολή για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, η οποία θεσπίστηκε πριν από τρεις δεκαετίες, έχει εξελιχθεί παράλληλα με τη μεταβαλλόμενη φύση των συγκρούσεων. Η εντολή γίνεται «ισχυρότερη, πιο αξιόπιστη και πιο αποτελεσματική» κάθε φορά που το Συμβούλιο Ασφαλείας την ευθυγραμμίζει με τις πραγματικές συνθήκες επί τόπου.

Σήμερα, τα παιδιά στρατολογούνται μέσω των κοινωνικών δικτύων και των πλατφόρμων ανταλλαγής μηνυμάτων και εκμεταλλεύονται, εξαναγκάζονται και ριζοσπαστικοποιούνται στο διαδίκτυο, προειδοποίησε. «Η στρατολόγηση μέσω smartphone παραμένει στρατολόγηση», τόνισε, προσθέτοντας ότι «μια εντολή που δεν μπορεί να διακρίνει πού αρχίζουν οι παραβιάσεις είναι μια εντολή που μένει πίσω».

Διευκρίνισε ότι το σχέδιο δεν αποσκοπεί στη ρύθμιση των τεχνικών πτυχών του ψηφιακού περιεχομένου ούτε στην παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης, αλλά στην αντιμετώπιση της βίας που τροφοδοτείται από τέτοιο περιεχόμενο.

Το ψήφισμα «δεν κλείνει το κεφάλαιο αυτού του επείγοντος ζητήματος», αλλά «το ανοίγει», δήλωσε, τονίζοντας ότι η προστασία των παιδιών πρέπει να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές αλλαγές. «Πριν από τριάντα χρόνια, η διεθνής κοινότητα αποφάσισε ότι τα παιδιά που έχουν εμπλακεί σε πολέμους δεν θα είναι πλέον αόρατα», υπενθύμισε, αναφερόμενη στην εντολή του Ειδικού Εκπροσώπου για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, η οποία θεσπίστηκε από τη Γενική Συνέλευση το 1996. Στη συνέχεια, προέτρεψε να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά «δεν θα εξαφανίζονται» στον σημερινό ψηφιακό χώρο.

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