Κούβα: Κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι απειλούν χώρες που ψηφίζουν υπέρ της στον ΟΗΕ

Snapshot Ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι απειλούν κράτη-μέλη του ΟΗΕ με κυρώσεις για την ψήφο τους υπέρ της Κούβας.

Η κατηγορία αφορά την ετήσια ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τον τερματισμό του αμερικανικού εμπάργκο στην Κούβα.

Ο Ροδρίγκες δήλωσε ότι το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ασκεί πρωτοφανή πίεση, ακόμα και προσωπικά από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, για να αλλάξουν τα κράτη την ψήφο τους.

Η ψηφοφορία για το εμπάργκο θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Snapshot powered by AI

Συνέχεια στην κόντρα της χώρας του με τις ΗΠΑ, έδωσε ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες που κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι απειλούν τα κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με κυρώσεις, σε περίπτωση που ταχθούν με το μέρος της Κούβας στην ετήσια ψηφοφορία του ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα που αφορά απόφαση που ζητεί τον τερματισμό του αμερικανικού εμπάργκο στο νησί.

"Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ασκεί πρωτοφανή πίεση - μερικές φορές με προσωπικό και θρασύ τρόπο από τον ίδιο τον υπουργό Εξωτερικών - για να πείσει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να αλλάξουν την ψήφο τους", δήλωσε ο Ροδρίγκες.

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