Η Φλόριντα ζητά τη σύλληψη του πρώην ηγέτης της Κούβας, Ραούλ Κάστρο για την υπόθεση του 1996

Snapshot Η πολιτεία της Φλόριντα εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Ραούλ Κάστρο για συνωμοσία δολοφονίας τεσσάρων αμάχων το 1996.

Η επίθεση αφορούσε την κατάρριψη δύο αεροπλάνων μη κερδοσκοπικού οργανισμού από κουβανικά μαχητικά πάνω από ουδέτερα ύδατα.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Ραούλ Κάστρο έδωσε την άμεση εντολή για την επίθεση ως ηγέτης των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κούβας και Πρώτος Αντιπρόεδρος.

Ένα δίκτυο πρακτόρων στην κουβανική διασπορά παρείχε πληροφορίες που οδήγησαν στον εντοπισμό και την κατάρριψη των αεροσκαφών.

Η Φλόριντα δηλώνει αποφασισμένη να φέρει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη, ενώ η Αβάνα δεν έχει ακόμη απαντήσει δημόσια στο ένταλμα. Snapshot powered by AI

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην πολιτεία της Φλόριντα εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον πρώην ηγέτη της Κούβας Ραούλ Κάστρο.

Η αμερικανική πλευρά τον κατηγορεί επίσημα για συνωμοσία για τη δολοφονία τεσσάρων αμάχων, το 1996, όταν κουβανικά μαχητικά αεροσκάφη κατέστρεψαν στον αέρα δύο αεροπλάνα μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα το Μαϊάμι. Αυτό ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Φλόριντα Τζέιμς Ουθμάιερ.

Η έρευνα αποκατέστησε την αλυσίδα των στρατιωτικών εντολών που οδήγησαν στην τραγωδία. Το 1996, ο Ραούλ Κάστρο ηγήθηκε των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κούβας και ταυτόχρονα υπηρέτησε ως Πρώτος Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας.

Τα έγγραφα της εισαγγελίας δείχνουν ότι ήταν αυτός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαταγή της επίθεσης. Οι ανακριτικές αρχές τονίζουν ότι οι ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματικοί έλαβαν άμεση εντολή να καταστρέψουν τα σκάφη πάνω από τα ύδατα χωρίς περαιτέρω συνεννόηση.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κυκλοφόρησαν, στην επιχείρηση συμμετείχε ένα δίκτυο πρακτόρων ενσωματωμένων στην κουβανική διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφοριοδότες μετέδωσαν πληροφορίες για τα δρομολόγια των ανθρωπιστικών πτήσεων απευθείας στην Αβάνα.

Τα δεδομένα αναγνώρισης που ελήφθησαν επέτρεψαν στους αναχαιτιστές MiG να εντοπίσουν με ακρίβεια δύο ελαφρά αεροσκάφη και να τα χτυπήσουν πάνω από ουδέτερα ύδατα. Η συντριβή σκότωσε τους Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña και Armando Alejandra Jr.

Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Τζέιμς Ουθμάιερ, τόνισε την αδιαλλαξία της αμερικανικής πλευράς. Υποστήριξε ότι η Φλόριντα παραμένει προσηλωμένη στην προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη, παρά τις δεκαετίες που έχουν περάσει. Το τμήμα χαρακτηρίζει το περιστατικό ως σκόπιμη και εν ψυχρώ ενέργεια κατά κατοίκων της πολιτείας, η οποία δεν έχει παραγραφεί.

Οι αξιωματούχοι της Αβάνας δεν έχουν ακόμη εκδώσει δημόσια απάντηση στο ένταλμα των ΗΠΑ.