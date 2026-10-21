Κύρωση τουρκολιβυκού μνημονίου: Η Ελλάδα ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Snapshot Η Ελλάδα ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Η ενημέρωση έγινε από την πρέσβη Αγλαΐα Μπαλτά, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Η ελληνική πλευρά τόνισε τους κινδύνους που δημιουργεί το μνημόνιο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε κλειστές διαβουλεύσεις υπό το λήμμα «Λοιπά Θέματα» (AOB) του Συμβουλίου Ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενημέρωσε η Ελλάδα για την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο κλειστών διαβουλεύσεων και υπό το λήμμα «Λοιπά Θέματα» (AOB), για την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, επισημαίνοντας τους κινδύνους που ενέχει για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

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