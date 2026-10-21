ΕΕ για κύρωση τουρκολιβυκού μνημονίου από Λιβύη: Άκυρο, ανυπόστατο, δεν επιφέρει έννομες συνέπειες

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την κύρωση του τουρκο-λιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ως άκυρη και ανυπόστατη.

Το μνημόνιο θεωρείται παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η ΕΕ επισημαίνει ότι το μνημόνιο δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.

Η ΕΕ ζητά τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η Αθήνα θεωρεί τη δήλωση της ΕΕ ως σημαντική εξέλιξη και όλα τα κράτη μέλη συμφώνησαν στη σχετική ανακοίνωση. Snapshot powered by AI

Οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζοντας την κύρωση τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του τουκολιβυκού μνημονίου.

Η Αθήνα εκτιμά πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, συμφώνησαν στη δήλωση όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ύπατη εκπρόσωπος τονίζει εμφατικά πως «η θέση της ΕΕ αναφορικά με το εν λόγω Μνημόνιο είναι σταθερή και σαφής. Όπως διατυπώθηκε στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και επιβεβαιώθηκε τον Ιούνιο του 2025, το Μνημόνιο Κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι άκυρο και ανυπόστατο, ενώ δεν δύναται να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη».

Η ανακοίνωση της ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ:

Η ΕΕ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την κύρωση, στις 20 Οκτωβρίου 2026, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του «Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα» του 2019.

Η θέση της ΕΕ αναφορικά με το εν λόγω Μνημόνιο είναι σταθερή και σαφής. Όπως διατυπώθηκε στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και επιβεβαιώθηκε τον Ιούνιο του 2025, το Μνημόνιο Κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι άκυρο και ανυπόστατο, ενώ δεν δύναται να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.

Η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί όλες τις χώρες να σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

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