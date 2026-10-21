Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Η Αθήνα σηκώνει διπλωματική ασπίδα– Πώς θα μπλοκάρει τις τουρκικές επιδιώξεις

Snapshot Η Ελλάδα απορρίπτει την απόφαση της ανατολικής λιβυκής Βουλής που εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, τονίζοντας τον παράνομο χαρακτήρα του σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Η ελληνική διπλωματία επιδιώκει να διατηρήσει το ζήτημα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και να αποτρέψει την παγίωση της συμφωνίας μέσω παρεμβάσεων στον ΟΗΕ και ενίσχυσης της νομικής τεκμηρίωσης.

Η Αθήνα διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με τις δύο λιβυκές πλευρές και συντονίζεται με την Αίγυπτο για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιρροής και την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή.

Η Ελλάδα συνεχίζει ενεργειακές έρευνες νότια της Κρήτης, βασιζόμενη σε νομικές και διπλωματικές εγγυήσεις, παρά τις αμφισβητήσεις της Λιβύης και την τουρκολιβυκή συμφωνία.

Η στρατιωτική ετοιμότητα της Ελλάδας υποστηρίζει τη διπλωματική προσπάθεια, αποτρέποντας ανεξέλεγκτη κλιμάκωση και διασφαλίζοντας τη δυνατότητα πολιτικής λύσης και οριοθέτησης με τη Λιβύη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Snapshot powered by AI

Σε νέα δοκιμασία εισέρχονται οι ελληνολιβυκές σχέσεις μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια από τις σημαντικότερες εστίες έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κίνηση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Αθήνα, καθώς ενισχύει την προσπάθεια της Άγκυρας να προσδώσει πολιτικό και θεσμικό βάρος σε μια συμφωνία την οποία η Ελλάδα θεωρεί νομικά ανυπόστατη και αντίθετη στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Η πρώτη απάντηση της ελληνικής διπλωματίας ήταν σαφής και αυστηρή. Το υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την απόφαση της λιβυκής Βουλής, υπογραμμίζοντας ότι δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου. Παράλληλα, διαμήνυσε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και τους συμμάχους της και θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Το μήνυμα της Αθήνας είναι ότι η έγκριση από ένα λιβυκό κοινοβουλευτικό σώμα δεν αρκεί για να αλλάξει τη γεωγραφία, ούτε μπορεί να παρακάμψει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι τι ακολουθεί και με ποια εργαλεία η Ελλάδα μπορεί να εμποδίσει την παγίωση των τουρκικών διεκδικήσεων.

Το μήνυμα του ΥΠΕΞ και η νομική γραμμή της Αθήνας

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε ότι η συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης του 2019 αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει κυριαρχικά δικαιώματα κρατών της περιοχής.

Η ελληνική θέση στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη οριοθέτηση αγνοεί την επίδραση της Κρήτης και άλλων ελληνικών νησιών στη χάραξη των θαλάσσιων ζωνών. Η Αθήνα αμφισβητεί τη δυνατότητα Τουρκίας και Λιβύης να χαράξουν μεταξύ τους μια θαλάσσια οριοθέτηση με τρόπο που παρακάμπτει τα δικαιώματα της Ελλάδας.

Η ελληνική διπλωματία επιχειρεί να διατηρήσει το ζήτημα στη βάση του διεθνούς δικαίου και να αποτρέψει τη μετατροπή μιας αμφισβητούμενης συμφωνίας σε δεδομένο που θα χρησιμοποιείται διαρκώς στις περιφερειακές διαπραγματεύσεις.

Η έγκριση από τη Βουλή της ανατολικής Λιβύης προσθέτει μια νέα πολιτική διάσταση στην υπόθεση, καθώς αίρει ένα από τα προηγούμενα εμπόδια που επικαλούνταν οι αντίπαλοι της συμφωνίας στο εσωτερικό της χώρας. Δεν συνιστά, όμως, δικαστική κρίση για τη διεθνή νομιμότητά της ούτε επιλύει τη διαφωνία με την Ελλάδα.

Η επόμενη μέρα στον ΟΗΕ

Ένα από τα βασικά πεδία στα οποία μπορεί να κινηθεί η Αθήνα είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Η ελληνική πλευρά έχει ήδη χρησιμοποιήσει τη διπλωματική οδό για να καταγράψει τις αντιρρήσεις της στις λιβυκές αξιώσεις για τις θαλάσσιες ζώνες.

Η επόμενη κίνηση μπορεί να περιλαμβάνει επικαιροποίηση της νομικής τεκμηρίωσης, νέες παρεμβάσεις και σαφή καταγραφή της ελληνικής θέσης απέναντι σε κάθε προσπάθεια αξιοποίησης του μνημονίου εις βάρος ελληνικών δικαιωμάτων.

Στόχος είναι να μην αποκτήσει η τουρκική επιχειρηματολογία χαρακτήρα αποδεκτού διεθνούς δεδομένου εξαιτίας της επανάληψης των διεκδικήσεων ή της απουσίας ελληνικής αντίδρασης. Η Αθήνα επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη οριοθέτηση και ότι επιφυλάσσεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων της.

Η διπλωματική καταγραφή, βέβαια, δεν ακυρώνει από μόνη της το μνημόνιο. Αποτελεί όμως σημαντικό εργαλείο για τη διατήρηση των ελληνικών θέσεων και την αποτροπή δημιουργίας εντυπώσεων περί σιωπηρής αποδοχής.

Το δύσκολο μέτωπο της Λιβύης: Τρίπολη και Βεγγάζη

Η ελληνική στρατηγική δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια αντιπαράθεση με την Άγκυρα. Η ίδια η πολιτική πραγματικότητα της Λιβύης επιβάλλει στην Αθήνα να διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας τόσο με τη δυτική πλευρά, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, όσο και με την ανατολική πλευρά, όπου βρίσκεται η Βουλή που ενέκρινε το μνημόνιο.

Η Ελλάδα έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην επαναπροσέγγιση με τη Λιβύη, επιδιώκοντας να προχωρήσουν οι συζητήσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Η πρόσφατη απόφαση δημιουργεί νέα δεδομένα σε αυτή την προσπάθεια και καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.

Η Αθήνα καλείται να αξιοποιήσει τις επαφές της για να εξηγήσει ότι η συμφωνία με την Τουρκία δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια νόμιμη οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να διατηρήσει τη δυνατότητα διαλόγου, ώστε η διμερής σχέση να μη μετατραπεί σε μια διαρκή αντιπαράθεση χωρίς περιθώρια συνεννόησης.

Το ζητούμενο είναι να μη μείνει η Ελλάδα εκτός των εξελίξεων στη Λιβύη και να μην επιτρέψει στην Τουρκία να εμφανίζεται ως ο μοναδικός εξωτερικός συνομιλητής με επιρροή στις διαφορετικές λιβυκές πλευρές.

Η Αίγυπτος και οι περιφερειακές συμμαχίες

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο συντονισμός με την Αίγυπτο, η οποία έχει δικούς της λόγους να παρακολουθεί με ανησυχία την επέκταση της τουρκικής επιρροής στη Λιβύη.

Στις 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ο τρίτος γύρος πολιτικών διαβουλεύσεων Ελλάδας – Αιγύπτου για τη Λιβύη. Οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, και συμφώνησαν να συνεχίσουν τον τακτικό συντονισμό τους.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά πρόσθετη βαρύτητα μετά την απόφαση της ανατολικής Βουλής. Η Αθήνα μπορεί να ενισχύσει τις επαφές με το Κάιρο και να επιδιώξει ευρύτερη διπλωματική στήριξη από ευρωπαϊκούς και άλλους εταίρους.

Στόχος δεν είναι να δημιουργηθεί ένα μέτωπο στρατιωτικής αντιπαράθεσης, αλλά να καταστεί σαφές ότι οι θαλάσσιες οριοθετήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο μονομερούς ανατροπής δικαιωμάτων τρίτων κρατών.

Νότια της Κρήτης: Το ενεργειακό στοίχημα

Το δεύτερο μεγάλο πεδίο της αντιπαράθεσης βρίσκεται στην πράξη. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε ενεργειακές πρωτοβουλίες και έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, ενώ οι σχεδιασμοί για την αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων έχουν αποκτήσει αυξημένο ενδιαφέρον λόγω της συμμετοχής μεγάλων ενεργειακών εταιρειών.

Η Λιβύη έχει αμφισβητήσει ελληνικές κινήσεις στην περιοχή και έχει συνδέσει τις διαφωνίες με την πορεία των συνομιλιών για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν αποτελεί μόνο ένα ζήτημα διπλωματικών εγγράφων, αλλά συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή δραστηριότητα και τις μελλοντικές οικονομικές δυνατότητες της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Αθήνα μπορεί να συνεχίσει τις νόμιμες διαδικασίες για την ανάπτυξη των ενεργειακών της σχεδίων, διασφαλίζοντας ότι κάθε δραστηριότητα στηρίζεται σε σαφή νομική βάση και συνοδεύεται από την απαραίτητη διπλωματική και επιχειρησιακή προετοιμασία.

Η συνέχιση των έργων δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αντιδράσεων. Σημαίνει, όμως, ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει την αμφισβήτηση ως λόγο αυτόματης αναστολής των σχεδιασμών της.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου και η δοκιμασία στην πράξη

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, το έργο Great Sea Interconnector, το οποίο έχει αντιμετωπίσει καθυστερήσεις λόγω των διαφωνιών για τις θαλάσσιες περιοχές όπου απαιτούνται έρευνες.

Στις 15 Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι είχε υποβληθεί αίτημα για την επανέναρξη ερευνών στον βυθό, με την ελληνική πλευρά να επισημαίνει ότι οι σχετικές διαδικασίες θα προχωρήσουν μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Το έργο έχει ευρωπαϊκή διάσταση και υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, καθώς συνδέεται με την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Η πρόοδος των ερευνών θα αποτελέσει μια ακόμη δοκιμασία για το κατά πόσο οι περιφερειακές διαφωνίες μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς να παγώνουν κρίσιμες υποδομές.

Για την Αθήνα, το ζητούμενο είναι να προστατευθεί η δυνατότητα υλοποίησης του έργου μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, χωρίς να δημιουργούνται τετελεσμένα μέσω απειλών ή μονομερών διεκδικήσεων.

Αποτροπή χωρίς ανεξέλεγκτη κλιμάκωση

Η διπλωματική κινητικότητα χρειάζεται να συνοδεύεται από επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, η προστασία νόμιμων ερευνητικών δραστηριοτήτων και η διατήρηση αξιόπιστης αποτρεπτικής δυνατότητας αποτελούν μέρος της συνολικής εικόνας.

Η στρατιωτική ετοιμότητα, ωστόσο, δεν υποκαθιστά τη νομική και διπλωματική προσπάθεια. Αντίθετα, πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά, ώστε να περιορίζονται τα περιθώρια δημιουργίας τετελεσμένων και να διατηρούνται οι συνθήκες για πολιτική λύση.

Η Ελλάδα καλείται να κινηθεί με προσοχή, καθώς μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση θα μπορούσε να δυσκολέψει περαιτέρω τις συνομιλίες με τη Λιβύη και να δημιουργήσει νέα προβλήματα σε ενεργειακά και περιφερειακά σχέδια.

Η απόφαση της ανατολικής Βουλής της Λιβύης δεν αλλάζει αυτομάτως το διεθνές νομικό καθεστώς, αλλά αυξάνει το πολιτικό βάρος της τουρκολιβυκής συμφωνίας και δυσκολεύει τις προσπάθειες της Ελλάδας για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με τη Λιβύη.

Η Αθήνα έχει μπροστά της μια σύνθετη εξίσωση: να ενισχύσει τη νομική τεκμηρίωση των θέσεών της, να κινητοποιήσει τους εταίρους της, να διατηρήσει ανοικτούς τους διαύλους με τις λιβυκές πλευρές και να συνεχίσει τις νόμιμες ενεργειακές πρωτοβουλίες της.

Η σημαντικότερη μακροπρόθεσμη επιδίωξη είναι η επίτευξη συμφωνίας οριοθέτησης με τη Λιβύη, στη βάση του διεθνούς δικαίου, εφόσον υπάρξουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις και η πολιτική βούληση. Μια τέτοια συμφωνία δεν θα εξαφάνιζε αυτομάτως κάθε διαφωνία με την Τουρκία, θα μπορούσε όμως να ενισχύσει τη νομική σαφήνεια και τη θέση της Ελλάδας.

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