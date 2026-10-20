ΥΠΕΞ για κύρωση τουρκολιβυκού μνημονίου: Άκυρη η απόφαση, θα προβούμε σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια

Snapshot Η Ελλάδα απορρίπτει την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ως παράνομη και άκυρη.

Το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι το μνημόνιο παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και αγνοεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Η γεωγραφία και το διεθνές δίκαιο δεν αλλάζουν με μονομερείς αποφάσεις που δεν έχουν νομική βάση.

Η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει εταίρους και συμμάχους και θα λάβει κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Η χώρα έχει συνάψει νόμιμες συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με Αίγυπτο και Ιταλία, καλώντας τη Λιβύη να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τη σταθερότητα στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Σκληρή απάντηση στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, νωρίτερα σήμερα, έδωσε το υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του.

Το ΥΠΕΞ, σημειώνει πως η χώρα μας απορρίπτει την απόφαση, η οποία «μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου», και διαμηνύει σε σκληρό τόνο ότι «η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της και θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».

Όπως σημειώνει το ΥΠΕΞ, «η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις», και προσθέτει:

«Η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Το μνημόνιο παραγνωρίζει, εξάλλου, τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση την UNCLOS και το διεθνές εθιμικό δίκαιο».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Η Ελλάδα απορρίπτει την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του ψευδεπίγραφου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Η απόφαση αυτή δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου, το οποίο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της περιοχής.

Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Το μνημόνιο παραγνωρίζει, εξάλλου, τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση την UNCLOS και το διεθνές εθιμικό δίκαιο.

Έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα έχει αποδείξει τον σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών κρατών. Καλούμε τη λιβυκή πλευρά να απόσχει από κάθε ενέργεια που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της και θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».

Διαβάστε επίσης