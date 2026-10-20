Reuters: Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Σε έγκριση της θαλάσσιας συμφωνίας με την Τουρκία προχώρησε την Τρίτη η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης (τουρκολιβυκό μνημόνιο), όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Παράλληλα, ανακλήθηκε η απόφαση για μποϊκοτάζ που είχε ληφθεί το 2020, μεταδίδει το πρακτορείο επικαλούμενο δύο βουλευτές.

Το Νοέμβριο του 2019, η Τουρκία είχε υπογράψει με την τότε κυβέρνηση της Τρίπολης (GNA) το αμφιλεγόμενο μνημόνιο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών.

Το Κοινοβούλιο της Λιβύης (που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, είναι υπό τον έλεγχο της Βεγγάζης υπό τον Χαλίφα Χαφτάρ και βρίσκεται σε χρόνια αντιπαράθεση με την Τρίπολη) δεν το είχε κυρώσει τότε· μάλιστα, το 2020 είχε κηρύξει άκυρο και είχε μποϊκοτάρει τη συμφωνία.

Ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, αναμενόταν στην Τρίπολη το πρωί της Τρίτης για συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο στρατηγικών αναλύσεων Geopolitical Desk, η απόφαση έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης πολιτικής αναδιάταξης στην ανατολική Λιβύη, όπου ο Σαντάμ Χάφταρ επιδιώκει να άρει τα εμπόδια που έχουν περιπλέξει τις προσπάθειες του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) για τη δημιουργία ενός ενιαίου λιβυκού κράτους.

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