Reuters: Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ανακαλείται η απόφαση του 2020 για μποϊκοτάζ

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Reuters: Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε έγκριση της θαλάσσιας συμφωνίας με την Τουρκία προχώρησε την Τρίτη η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης (τουρκολιβυκό μνημόνιο), όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Παράλληλα, ανακλήθηκε η απόφαση για μποϊκοτάζ που είχε ληφθεί το 2020, μεταδίδει το πρακτορείο επικαλούμενο δύο βουλευτές.

Το Νοέμβριο του 2019, η Τουρκία είχε υπογράψει με την τότε κυβέρνηση της Τρίπολης (GNA) το αμφιλεγόμενο μνημόνιο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών.

Το Κοινοβούλιο της Λιβύης (που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, είναι υπό τον έλεγχο της Βεγγάζης υπό τον Χαλίφα Χαφτάρ και βρίσκεται σε χρόνια αντιπαράθεση με την Τρίπολη) δεν το είχε κυρώσει τότε· μάλιστα, το 2020 είχε κηρύξει άκυρο και είχε μποϊκοτάρει τη συμφωνία.

Ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, αναμενόταν στην Τρίπολη το πρωί της Τρίτης για συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο στρατηγικών αναλύσεων Geopolitical Desk, η απόφαση έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης πολιτικής αναδιάταξης στην ανατολική Λιβύη, όπου ο Σαντάμ Χάφταρ επιδιώκει να άρει τα εμπόδια που έχουν περιπλέξει τις προσπάθειες του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) για τη δημιουργία ενός ενιαίου λιβυκού κράτους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης και πινακίδες: Τι αλλάζει στην εξέταση υποψηφίων και στους αριθμούς κυκλοφορίας

14:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπλακ άουτ στο Google Cloud: Προβλήματα σε Revolut, τράπεζες και ψηφιακές υπηρεσίες

14:38LIFESTYLE

Οι κόρες της Αρετής - επόμενο επεισόδιο: Το σατανικό σχέδιο της Αρετής για τους Κεχαγιάδες

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΑΠΘ: Παγκόσμια πρωτιά για τους φοιτητές Κτηνιατρικής

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Κεφαλονιά: «Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία έχουν μια ανεξίτηλη σχέση»

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Δημοτική Αστυνομία: Συλλήψεις, αλεξίσφαιρα και 24ωρη λειτουργία - Τι αλλάζει στους δρόμους

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Οδηγός Tesla αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο περιπολικό - Σοβαρά τραυματίες δύο αστυνομικοί - Δείτε βίντεο

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύσκεψη συσπείρωσης στη Νέα Δημοκρατία - Το κόμμα σε τροχιά εκλογών

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται βροχές την Πέμπτη και την Παρασκευή -Σε ποιες περιοχές αναμένονται φαινόμενα

13:40ΚΟΣΜΟΣ

«Ποιος σκότωσε τον Κερτ Κομπέιν;» Τελικά αυτοκτόνησε ή δολοφονήθηκε ο τραγουδιστής των Nirvana;

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο μικρός Δημήτρης - Είχε υποστεί νευρολογικές βλάβες έπειτα από γρίπη

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τραυματίστηκε 60χρονος μετά από πτώση σε υπόγειο οικοδομής

13:21LIFESTYLE

Ιρίνα Σάικ: Φόρεσε το πιο διάφανο και χαμηλοκάβαλο παντελόνι στο after-party του Victoria’s Secret Show και έγινε viral

13:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα στο τέλος της εβδομάδας - Τι δείχνουν GFS, ECMWF και ICON-EU

13:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η φιλόδοξη αποστολή για την εξερεύνηση του Φόβου: Η Ιαπωνία εκτόξευσε με επιτυχία διαστημόπλοιο προς δορυφόρο του Άρη

13:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Πάρτι στα social media για την ποινή χάδι της ομοσπονδίας - Θα ξεχρεώσει σε 40 δευτερόλεπτα εργασίας

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ως Κρητικός σε τοιχογραφία στο κέντρο της πόλης - «Ανήκω σε εμένα και στα όνειρά μου»

12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Θα δούμε τη μεγαλύτερη αύξηση των αεροπορικών ναύλων στην ιστορία της Ευρώπης»: Ο CEO της Ryanair προειδοποιεί για τεράστιες ανατιμήσεις στα εισιτήρια

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο γηραιότερος άνδρας της Ουαλίας είναι 107 ετών και αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας του - «Ψάρι με πατάτες τηγανητές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:53ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται βροχές την Πέμπτη και την Παρασκευή -Σε ποιες περιοχές αναμένονται φαινόμενα

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο μικρός Δημήτρης - Είχε υποστεί νευρολογικές βλάβες έπειτα από γρίπη

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Δημοτική Αστυνομία: Συλλήψεις, αλεξίσφαιρα και 24ωρη λειτουργία - Τι αλλάζει στους δρόμους

22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Τιμάται με τον Αστυνομικό Σταυρό ο αρχιφύλακας που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό ταξί

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Οδηγός Tesla αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο περιπολικό - Σοβαρά τραυματίες δύο αστυνομικοί - Δείτε βίντεο

13:21LIFESTYLE

Ιρίνα Σάικ: Φόρεσε το πιο διάφανο και χαμηλοκάβαλο παντελόνι στο after-party του Victoria’s Secret Show και έγινε viral

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους γονείς και εκπαιδευτικοί μετά τον θάνατο της διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης - Ζητούν αντικεραυνική προστασία

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

12:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» η Revolut - Προβλήματα στην τραπεζική εφαρμογή

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Από το βράδυ στήνουν σκηνές οι φοιτητές στο Σύνταγμα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Θλίψη για τον χαμό του 4χρονου Μάριου-Νεκτάριου - Το σπαρακτικό «αντίο» των εκπαιδευτικών

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Βίντεο κατέγραψε αστυνομικούς που φέρονται να λεηλατούν καταστήματα

13:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα στο τέλος της εβδομάδας - Τι δείχνουν GFS, ECMWF και ICON-EU

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: «Εάν η ΝΔ δεν συγκεντρώσει 25%, δεν πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες ο πρωθυπουργός;»

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε - Η διαδικασία έκδοσης

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ως Κρητικός σε τοιχογραφία στο κέντρο της πόλης - «Ανήκω σε εμένα και στα όνειρά μου»

11:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλάτσι: Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο 17χρονος Γιώργος Λυμπέρης από ανακοπή καρδιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ