Ελλάδα - Αίγυπτος: Τρίτος Γύρος Συνομιλιών - Τι συζήτησαν για τη Λιβύη

Κατά τις διαβουλεύσεις επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία και ο τακτικός συντονισμός μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Ελλάδα - Αίγυπτος: Τρίτος Γύρος Συνομιλιών - Τι συζήτησαν για τη Λιβύη
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  • Ο τρίτος γύρος πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για τη Λιβύη πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με επικεφαλής τις διπλωματικές αποστολές των δύο χωρών.
  • Επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία και ο τακτικός συντονισμός σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στην κατάσταση ασφαλείας και τις πολιτικές εξελίξεις στη Λιβύη.
  • Οι πλευρές επανέλαβαν τη στήριξη στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης και την ανάγκη βιώσιμης πολιτικής λύσης με λιβυκή ιδιοκτησία.
  • Τονίστηκε ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS, και η αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως η παράτυπη μετανάστευση.
  • Επαναβεβαιώθηκε η δέσμευση για συνέχιση των τακτικών διαβουλεύσεων και ενίσχυση του συντονισμού για τις εξελίξεις στη Λιβύη.
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Ο Τρίτος Γύρος Πολιτικών Διαβουλεύσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για τη Λιβύη πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν η Πρέσβυς Σοφία Φιλιππίδου, Α΄ Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ επικεφαλής της αιγυπτιακής αντιπροσωπείας ήταν ο Πρέσβυς Bassel Salah, Boηθός Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Λιβύης.

Κατά τις διαβουλεύσεις επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία και ο τακτικός συντονισμός μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την κατάσταση ασφαλείας στη Λιβύη, καθώς και τις προοπτικές προώθησης της πολιτικής διαδικασίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβαν τη στήριξή τους στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια βιώσιμη πολιτική λύση με λιβυκή ιδιοκτησία, η οποία θα οδηγήσει σε ελεύθερες, δίκαιες και συμπεριληπτικές εθνικές εκλογές, καθώς και στην ενοποίηση των κρατικών θεσμών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, ιδίως της παράτυπης μετανάστευσης.

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση των τακτικών διαβουλεύσεων και για την περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού τους όσον αφορά τις εξελίξεις στη Λιβύη.

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