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Μια ιδιαίτερη προσωπική διαδρομή, από την Αλβανία στον Βόλο και από εκεί στη Βρετανία, βρίσκεται πίσω από την υποψηφιότητα του Ρίντβαλντ Δήμο, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ο πρώτος υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Εξωτερικού.

Γεννημένος στην Αλβανία και μεγαλωμένος στον Βόλο, ο Ρίντβαλντ Δήμο σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποφοιτώντας με εξαιρετικές επιδόσεις. Ωστόσο, όπως εξήγησε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η έλλειψη ελληνικής ιθαγένειας αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο στην ακαδημαϊκή του πορεία.

«Όλοι οι συμφοιτητές μου πήγαιναν στο εξωτερικό. Εγώ δεν μπορούσα επειδή δεν είχα την ελληνική ιθαγένεια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 άλλαξε τη ζωή μου με τον νόμο για την ιθαγένεια».

Στη συνέχεια μετέβη στη Βρετανία, όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Cranfield, με αντικείμενο την παραγωγή θερμικής ενέργειας. Σήμερα εργάζεται στο Λονδίνο ως επικεφαλής ανάπτυξης έργων απανθρακοποίησης στην ενεργειακή εταιρεία E.ON UK, έχοντας προηγουμένως εργαστεί σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Mitsubishi Power, η Toshiba και η Nationwide Building Society.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει συνδικαλιστική δράση στη Βρετανία και συμμετέχει στο οικονομικό συμβούλιο του βρετανικού Institution of Mechanical Engineers. Είναι επίσης μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, ενώ το 2025 κυκλοφόρησε το μυθιστόρημά του «Μετέωρος» από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Διατηρεί ακόμη δραστηριότητα στον χώρο των podcasts.

«Δεν μπορώ να φανταστώ τη Βουλή χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ»

Η πολιτική του ένταξη στον ΣΥΡΙΖΑ ήρθε μετά την εκλογική ήττα του 2023. Απαντώντας σε όσους θεωρούν ότι το κόμμα έχει απαξιωθεί, υποστήριξε ότι «πρόσωπα απαξιώνονται», διερωτώμενος γιατί πρέπει να επωμίζεται αυτή την απαξίωση ένας ολόκληρος πολιτικός χώρος.

«Δεν μπορώ να φανταστώ την ελληνική Βουλή χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος θα υπερασπιστεί αυτούς που δεν έχουν φωνή;», αναρωτήθηκε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «τεράστια τιμή» την υποψηφιότητά του, εξηγώντας ότι η απόφαση να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική συνδέεται και με ένα βιβλίο που διάβασε το 2016, το οποίο τον προέτρεπε να μη διαμαρτύρεται απλώς για όσα συμβαίνουν, αλλά να αναλαμβάνει δράση.

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