Snapshot Η Όλγα Γεροβασίλη υπερψήφισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής επιτροπής για τα funds, παρά τη διαφωνία της με τον συμψηφισμό που περιλαμβάνει την περίοδο της κυβέρνησης Τσίπρα.

Η Γεροβασίλη κατηγορεί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για επικοινωνιακή εκμετάλλευση, επισημαίνοντας ότι ο συμψηφισμός εξυπηρετεί τον Μητσοτάκη.

Υπογραμμίζει ότι η πρόταση στοχεύει στην ανάδειξη των διαφορών μεταξύ της κυβέρνησης Τσίπρα και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ειδικά σε θέματα προστασίας πρώτης κατοικίας και διαχείρισης κόκκινων δανείων.

Επισημαίνει την αποτυχία του εξωδικαστικού μηχανισμού και τη στεγαστική κρίση που ακολούθησε μετά την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας από τη ΝΔ το 2021.

Η Γεροβασίλη εκφράζει δυσφορία για την αφιέρωση της πρότασης στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη, θεωρώντας την προσβλητική. Snapshot powered by AI

Σε πολύ επιθετικό ύφος κινείται η δήλωση της ανεξάρτητης βουλευτή Όλγας Γεροβασίλη που έχει εκφράσει την ταύτισή της με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αμέσως μετά τη θετική ψήφο που παρείχε στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής επιτροπής για τα funds.

Στην ανακοίνωσή της η κ. Γεροβασίλη εξηγεί τους λόγους για τους οποίους υπερψήφισε την πρόταση του «εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ», όπως τον χαρακτηρίζει, ενώ ευθύς εξ' αρχής ξεκαθαρίζει ότι αυτή «βάζει συμψηφιστικά στο κάδρο την περίοδο της Κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα».

Μάλιστα επικρίνει ακόμη και το γεγονός ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αφιέρωσαν την πρόταση στη μνήμη του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο.

Η κ. Γεροβασίλη ξεκαθαρίζει ότι υπερψηφίζει την πρόταση προκειμένου «να αναδειχθούν οι διαφορές της Κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα με τη Κυβέρνηση Μητσοτάκη». Σημειώνεται ωστόσο ότι όλοι οι βουλευτές που πρόσκεινται στην ΕΛΑΣ είτε έχουν ήδη παραιτηθεί, είτε πρόκειται να παραιτηθούν κατ' εντολήν του Αλέξη Τσίπρα, κάτι που εκ των πραγμάτων αφήνει την υπεράσπιση των πολιτικών επιλογών του πρώην πρωθυπουργού στην ευχέρεια των υφιστάμενων κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Οι μπηχτές πάντως δεν σταματάνε εκεί. Η κ. Γεροβασίλη απευθύνεται σχεδόν ευθέως προς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και πιο συγκεκριμένα στους «συντάκτες της πρότασης» φωτογραφίζοντας τον Νίκο Παππά, τονίζοντας ότι «ποιος δεν καταλαβαίνει ότι οι συμψηφισμοί οδηγούν σε επικοινωνιακή εκμετάλευση, που έχει ήδη ξεκινήσει από όσους φαντασιώνονται ένα νέο αντι-Τσίπρα μέτωπο, με μοναδικό ωφελημένο τον Μητσοτάκη; Η απάντηση είναι απλή: «Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις».

Ολόκληρη η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη:

Υπερψήφισα την Πρόταση του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική για τα funds, παρότι βάζει συμψηφιστικά στο κάδρο την περίοδο της Κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, μια περίοδο δηλαδή που παρά τις αφόρητες πιέσεις των δανειστών, υπήρχε προστασία της α' κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών.

Κι αυτός ο συμψηφισμός επιχειρείται, ανήμερα της απώλειας του Αλέκου Φλαμπουράρη, με τους συντάκτες της Πρότασης, μάλιστα, να του την αφιερώνουν!

Αλλά την υπερψηφίζω ακριβώς γι' αυτό: για να αναδειχθούν οι διαφορές της Κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα με τη Κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Για να αναδειχθεί γιατί οι τράπεζες επέλεξαν να τιτλοποιούν τα κόκκινα δάνεια με το νόμο του 2003 κι όχι με το νόμο του 2015, για να αναδειχθεί γιατί επί Τσίπρα δεν έγινε κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας, να αναδειχθεί γιατί καταψηφίσαμε το 2019 το σχέδιο "ΗΡΑΚΛΗΣ" που είχε έρθει χωρίς καμία πρόβλεψη για πρώτη κατοικία ή πρόνοια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για να αναδειχθεί η σημερινή λεηλασία σε βάρος της κοινωνίας, για να αναδειχθεί ότι το πάρτυ των πλειστηριασμών ξεκίνησε μετά την ψήφιση του ΗΡΑΚΛΗ, για να αναδειχθεί ότι η ΝΔ κατήργησε το 2021 με τον πτωχευτικό την προστασία της α' κατοικίας.

Για να αναδειχθεί η παταγώδης αποτυχία του εξωδικαστικού μηχανισμού -που βαφτίστηκε από τη σημερινή Κυβέρνηση ως πανάκεια- αλλά και το πού οφείλεται η σημερινή στεγαστική κρίση.

Κι όσο για τους συντάκτες της Πρότασης, ποιος δεν καταλαβαίνει ότι οι συμψηφισμοί οδηγούν σε επικοινωνιακή εκμετάλευση, που έχει ήδη ξεκινήσει από όσους φαντασιώνονται ένα νέο αντι-Τσίπρα μέτωπο, με μοναδικό ωφελημένο τον Μητσοτάκη;

Η απάντηση είναι απλή: «Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις.

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