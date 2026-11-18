Snapshot Ο ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός αναμένεται να παραιτηθεί από τη Βουλή εντός των επόμενων ημερών.

Ο πρώτος επιλαχών Γιώργος Δέδες, που έχει προσχωρήσει στην ΕΛΑΣ, πιθανόν δεν θα αποδεχτεί την κενή έδρα.

Η δεύτερη επιλαχούσα Ελένη Κονομόδη δεν έχει αποφασίσει αν θα αναλάβει την έδρα.

Η έδρα της Κορινθίας βρίσκεται σε διαμάχη μεταξύ των τριών κομμάτων της κεντροαριστεράς: ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

Η επαγγελματική ιστοσελίδα της κ. Κονομόδη έχει διαγράψει την αναφορά στη θέση της ως αναπληρώτρια τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτή εμφανίζεται σε άλλες επίσημες πηγές. Snapshot powered by AI

Την παραίτησή του αναμένεται να υποβάλλει εντός των επόμενων ημερών ο ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας (εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ) Γιώργος Ψυχογιός, ο οποίος έχει εκφράσει τη στήριξή του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ωστόσο, το τι θα γίνει με την έδρα που αφήνει κενή, αποτελεί μεγάλο ερώτημα, καθώς ο πρώτος επιλαχών Γιώργος Δέδες έχει επίσης προσχωρήσει στην ΕΛΑΣ, καθιστώντας σχεδόν βέβαιο το ενδεχόμενο να μην αποδεχτεί την έδρα.

Έτσι η έδρα θα φτάσει στην δεύτερη επιλαχούσα, τη δικηγόρο Ελένη Κονομόδη, η οποία όμως στο μεταξύ έχει προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ και έχει αναλάβει τη θέση της αναπληρώτριας τομεάρχη Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών. Η κ. Κονομόδη, σε επικοινωνία που είχε μαζί της το Newsbomb, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα κρατήσει την έδρα καθώς και το τι στάση θα τηρήσει σε περίπτωση που την αποδεχτεί, τονίζοντας ότι θα λάβει τις αποφάσεις της όταν έρθει η ώρα.

Σε κάθε περίπτωση αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ στην επαγγελματική της ιστοσελίδα έχει διαγραφεί η αναφορά ότι αποτελεί αναπληρώτρια τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, η ιδιότητά της αυτή εμφανίζεται κανονικά στα αποτελέσματα της Goolge, αλλά και στην ιστοσελίδα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η έδρα της Κορινθίας λοιπόν πλέον βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ τριών κομμάτων της κεντροαριστεράς.

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