Snapshot Ο Πάρις Κουκουλόπουλος κατηγόρησε τις τράπεζες ότι προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2011.

Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου είχε προστατεύσει την πρώτη κατοικία και θέσει δικλείδες ασφαλείας για να περιορίσει την ασυδοσία των τραπεζών.

Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το 2011 έγινε με στόχο τη μακροπρόθεσμη ανάκτηση του κόστους από το κράτος.

Οι τραπεζίτες της εποχής εκείνης δεν διατηρούν πλέον τη θέση τους στις τράπεζες, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει ενεργό πολιτικό κόμμα.

Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει έτοιμο να συζητήσει θέματα ανακεφαλαιοποίησης και αποεπένδυσης των τραπεζών. Snapshot powered by AI

Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση για τον ρόλο των τραπεζών στην πτώση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ προχώρησε από το βήμα της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος, κατά τη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds, υποστηρίζοντας ότι οι τράπεζες ήταν εκείνες που έδωσαν το έναυσμα για την ανατροπή της κυβέρνησης το 2011.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε αρχικά στις συνθήκες που κατέστησαν αναγκαία την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, επισημαίνοντας ότι το μεγάλο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων και ο κίνδυνος απώλειας των καταθέσεων ήταν οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ξεκίνησε η σχετική διαδικασία το καλοκαίρι του 2011. Όπως είπε, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου είχε φροντίσει να εξασφαλίσει την προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ είχε θέσει δικλείδες ασφαλείας για πολλές κατηγορίες πολιτών, παρεμποδίζοντας έτσι την ασυδοσία των τραπεζών. Μάλιστα για την ανακεφαλαιοποίηση εξήγησε ότι στόχος του ανταλλάγματος των μετοχών που πήρε το κράτος ήταν μακροπρόθεσμα να μπορέσει να επαναντλήσει το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης, το οποίο είχε πληρωθεί από τα χρήματα του ελληνικού λαού.

«Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πάρις Κουκουλόπουλος συνέδεσε αυτή τη στάση του ΠΑΣΟΚ με τη μετέπειτα κυβερνητική πορεία του ΠΑΣΟΚ.

«Μη με ρωτάτε γιατί δεν έγινε το ίδιο και με τις ιδιωτικές τράπεζες, το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω: Οι τράπεζες έριξαν το ΠΑΣΟΚ. Αυτές έδωσαν το έναυσμα το 2011 όταν επιχειρήσαμε μόνοι μας σε αυτή την αίθουσα την ανακεφαλαιοποίησή τους με κοινές μετοχές. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αντιπαρέβαλε την τύχη των τραπεζιτών εκείνης της περιόδου με τη σημερινή παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην πολιτική ζωή.

«Θυμίζω όμως ότι οι τραπεζίτες της τότε εποχής είναι έξω από τις τράπεζές τους, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ και είναι όρθιο για να υπερασπίζεται την αλήθεια και το δημόσιο συμφέρον», υπογράμμισε με νόημα.

Καταλήγοντας, δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να συζητήσει τόσο για τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών όσο και για τη διαδικασία αποεπένδυσης.