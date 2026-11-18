Snapshot Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χρησιμοποίησε χάρτινο κοράκι για να παρομοιάσει τα funds κατά τη συζήτηση για τα κόκκινα δάνεια και κατηγόρησε κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ για την απώλεια της πρώτης κατοικίας χιλιάδων πολιτών.

Πρότεινε την κατάργηση των funds και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, καθώς και νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας και διαγραφή χρεών που σχετίζονται με μνημόνια και πανδημία (σεισάχθεια).

Ζήτησε απαγόρευση συμμετοχής της αστυνομίας σε πλειστηριασμούς και εξώσεις, προστασία ευάλωτων ομάδων και μέτρα για κοινωνική κατοικία, επιδότηση ενοικίων και επανένταξη αστέγων.

Επανέφερε το πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, κατηγορώντας τις πολιτικές ηγεσίες ότι γνώριζαν τη μη βιωσιμότητα του χρέους και επέλεξαν να προστατεύσουν γαλλικές και γερμανικές τράπεζες.

Ασκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Νίκο Παππά για την διαχείριση της κρίσης, απαιτώντας γενναία αυτοκριτική και κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ως «καλύτερο φίλο του Μητσοτάκη». Snapshot powered by AI

Με ένα χάρτινο κοράκι, το οποίο κατασκεύασαν οργανώσεις δανειοληπτών για να συμβολίσουν τα funds, εμφανίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ, καταλογίζοντάς τους ευθύνες για την απώλεια της πρώτης κατοικίας χιλιάδων πολιτών.

«Μη μας σώζετε άλλο εσείς που χρεοκοπήσατε τα κόμματά σας, που δεν πληρώνετε τα δάνειά σας και είστε σε ευθεία επικοινωνία με τις τράπεζες», ανέφερε χαρακτηριστικά, στρέφοντας τα πυρά της εναντίον των κομμάτων που διαχειρίστηκαν την οικονομική κρίση.

Συνεδρίαση της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026, ώρα 10:00 Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 68 παρ. 2 εδάφια γ΄ και δ΄ του Συντάγματος και 144 παρ. 5 εδ. β' του Κανονισμού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ κυρία Ειρήνη Δούρου και εννέα (9) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση των κρατικών αποφάσεων, του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου, των τιτλοποιήσεων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος «Ηρακλής» και των συνεπειών τους για το Δημόσιο, τους οφειλέτες και την οικονομία». INTIME NEWS

Μάλιστα κλείνοντας την ομιλία της αναφέρθηκε και στη φράση «τι ζω» που είπε χθες στον Δημήτρη Καιρίδη, φέρνοντας αυτή τη φορά στη συζήτηση... «γαϊδούρια, μουλάρια, φίδια και ερπετά»

Οι προτάσεις για κατάργηση των funds και προστασία της πρώτης κατοικίας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρουσίασε τις προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και της στεγαστικής κρίσης, προτάσσοντας την κατάργηση των funds και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Μεταξύ άλλων, ζήτησε τη νομοθετική απαγόρευση της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της πρώτης κατοικίας, την προστασία των πολιτών από την εκτέλεση για χρέη που δημιουργήθηκαν κατά την οικονομική κρίση και έχουν ήδη αποσβεστεί, καθώς και την αποκατάσταση των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.

Συνεδρίαση της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026, ώρα 10:00 Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 68 παρ. 2 εδάφια γ΄ και δ΄ του Συντάγματος και 144 παρ. 5 εδ. β' του Κανονισμού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ κυρία Ειρήνη Δούρου και εννέα (9) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση των κρατικών αποφάσεων, του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου, των τιτλοποιήσεων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος «Ηρακλής» και των συνεπειών τους για το Δημόσιο, τους οφειλέτες και την οικονομία». INTIME NEWS

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη «σεισάχθεια», δηλαδή τη διαγραφή χρεών που συνδέονται με τα μνημόνια και την πανδημία. «Κανείς δεν τολμά να μιλήσει για αυτό», σχολίασε.

Παράλληλα, πρότεινε την απαγόρευση συμμετοχής της αστυνομίας σε πλειστηριασμούς και εξώσεις, την απαγόρευση εξώσεων από κατοικίες στις οποίες διαμένουν παιδιά, άτομα με αναπηρία, ασθενείς και άλλες ευάλωτες ομάδες, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής και εργατικής κατοικίας, τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, την επιδότηση ενοικίων και την επανένταξη των αστέγων.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε επίσης την ανάκτηση των χρημάτων που δόθηκαν στις τράπεζες μέσω των ανακεφαλαιοποιήσεων, τη φορολόγηση των τραπεζικών υπερκερδών και την κατάργηση των υπερχρεώσεων, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νομοσχεδίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την κατάργηση των funds.

Επανέφερε το πόρισμα για το δημόσιο χρέος

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέφερε το πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, την οποία είχε συστήσει κατά τη θητεία της στην προεδρία της Βουλής.

Υποστήριξε ότι από τα έγγραφα που εξετάστηκαν προέκυπτε πως η ελληνική πολιτική ηγεσία γνώριζε ήδη από την περίοδο που ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου χαρακτήριζε την οικονομία «Τιτανικό» ότι το δημόσιο χρέος δεν ήταν βιώσιμο.

Κατηγόρησε μάλιστα τις τότε πολιτικές ηγεσίες ότι επέλεξαν να μη διαγράψουν το μη βιώσιμο χρέος προκειμένου να προστατεύσουν τις γαλλικές και γερμανικές τράπεζες, συνδέοντας τις επιλογές αυτές με το PSI επί Ευάγγελου Βενιζέλου.

Συνεδρίαση της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026, ώρα 10:00 Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 68 παρ. 2 εδάφια γ΄ και δ΄ του Συντάγματος και 144 παρ. 5 εδ. β' του Κανονισμού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ κυρία Ειρήνη Δούρου και εννέα (9) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση των κρατικών αποφάσεων, του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου, των τιτλοποιήσεων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος «Ηρακλής» και των συνεπειών τους για το Δημόσιο, τους οφειλέτες και την οικονομία». INTIME NEWS

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι τα κόμματα απείχαν από την παρουσίαση του πορίσματος και ότι η Επιτροπή καταργήθηκε από τον επόμενο πρόεδρο της Βουλής.

Επίθεση στον Παππά: «Δεν αρκεί να πείτε ότι κάνατε και λάθη»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτησή της απέναντι στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, με αφορμή την αναφορά του ότι κατά τη διακυβέρνηση του κόμματός του την περίοδο 2015-2019 ενδέχεται να έγιναν λάθη.

«Δεν αρκεί το να πείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και λάθη. Αυτά να τα πείτε σε όσους έχασαν τα σπίτια τους. Να κάνετε γενναία αυτοκριτική. Δεν αρκεί το "συγγνώμη, λάθος"», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, κάλεσε τον Νίκο Παππά να εξηγήσει «τι σας είπε ο Τσίπρας και σας έπεισε να παίρνετε τα σπίτια του κόσμου», ενώ χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «καλύτερο φίλο του Μητσοτάκη».

«Σέβομαι τα ζώα»

Δεν έλειψαν, πάντως, και οι σκωπτικές αναφορές, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να διευκρινίζει σε άλλο σημείο της ομιλίας της ότι στη χθεσινή αντιπαράθεση με τον Δημήτρη Καιρίδη αναφώνησε «τι ζω!», και όχι «τι ζώον», όπως άκουσε ο βουλευτής της ΝΔ, επειδή όπως είπε σέβεται τα ζώα.

Μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπάνω, σχολιάζοντας ότι αποφεύγει τις συγκρίσεις με γαϊδούρια, μουλάρια, φίδια και ερπετά «λόγω της φιλοζωίας» της.

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