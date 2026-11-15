Γεωργιάδης: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τσακώνεται με τους πάντες, έχει μανία καταδίωξης»

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατήγγειλε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας και προκάλεσε τη σύλληψη πρώτου επιθεωρητή με μήνυση.

Η προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από έντονη αντιπαράθεση με την Κωνσταντοπούλου κατά την εξέταση καταγγελίας πρώην εργαζόμενης της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο υπουργός αμφισβήτησε τις καταγγελίες της Κωνσταντοπούλου για οργανωμένη στοχοποίηση και χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της ως «μανία καταδίωξης».

Καταγγελίες από το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ αναφέρουν ότι η Κωνσταντοπούλου τσακώνεται με τους διασώστες κατά τη μεταφορά της προϊσταμένης.

Ο Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προκαλεί αντιδράσεις ακόμα και σε βουλευτές άλλων κομμάτων λόγω της συμπεριφοράς της. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή το επεισόδιο στην Επιθεώρηση Εργασίας και τη μεταφορά της προϊσταμένης της υπηρεσίας στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» μετά την έντονη αντιπαράθεσή της με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, ο υπουργός εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αμφισβήτησε τις καταγγελίες της περί οργανωμένης στοχοποίησης και αναφέρθηκε τόσο στις συγκρούσεις της στην Επιθεώρηση Εργασίας όσο και στις καταγγελίες των εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

Ο Άδωνις. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας, κατά τη διερεύνηση καταγγελίας πρώην εργαζομένης του κόμματός της. «Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει οκτώ φορές, εννέα, στην Επιθεώρηση Εργασίας. Έχει πλακωθεί με όλους, με όποιον βρήκε μπροστά της», είπε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας την εξέλιξη της υπόθεσης, ο υπουργός ανέφερε ότι ο πρώτος επιθεωρητής που ασχολήθηκε με την καταγγελία βρέθηκε αντιμέτωπος με μήνυση της κ. Κωνσταντοπούλου και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

«Τον πρώτο επιθεωρητή τον έστειλε στο τμήμα, κάνοντάς του μήνυση, και έμεινε ένα βράδυ στο τμήμα. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ασυλία και πήγε και του έκανε μήνυση. Τον συνέλαβαν τον πρώτο επιθεωρητή με το αυτόφωρο», ανέφερε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρέμεινε έξω από το αστυνομικό τμήμα, διαμαρτυρόμενη έντονα για την εξέλιξη της υπόθεσης. «Έμεινε όλο το βράδυ στο τμήμα και εκείνη ήταν απ' έξω και ούρλιαζε στους αστυνομικούς», υποστήριξε.

Όπως πρόσθεσε, στη συνέχεια την υπόθεση ανέλαβε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο του πρόσφατου επεισοδίου. «Δεν συνέχισε την υπόθεση, την πήρε η προϊσταμένη, η κυρία για την οποία μιλάμε τώρα», σημείωσε.

Η μεταφορά της προϊσταμένης στο νοσοκομείο και οι καταγγελίες για το ΕΚΑΒ

Εκτενή αναφορά έκανε ο υπουργός και στο περιστατικό της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, όταν η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Όπως υποστήριξε, είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της καταγγελίας πρώην εργαζομένης της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Η κυρία προϊσταμένη βρέθηκε στο Γεννηματάς με σοβαρό επεισόδιο. Χρειάστηκε σοβαρή προσπάθεια για να επανέλθει σε μια ήρεμη κατάσταση», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αποδίδοντας την κατάσταση της επιθεωρήτριας στην ένταση που προηγήθηκε.

Παράλληλα, σχολίασε με ειρωνικό τρόπο τις αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας περί οργανωμένης επίθεσης εναντίον της. «Δηλαδή όλος ο πλανήτης συνωμοτεί κατά της Κωνσταντοπούλου; Οι πάντες;», διερωτήθηκε.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου αποδίδει τις αντιδράσεις που δέχεται σε συντονισμένες ενέργειες εναντίον της, κάνοντας λόγο για «μανία καταδίωξης» και χρησιμοποιώντας παράλληλα ψυχιατρικούς όρους για να σχολιάσει τη συμπεριφορά της.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ για τη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας απέναντι στο πλήρωμα του ασθενοφόρου που παρέλαβε την επιθεωρήτρια.

«Έχει πλακωθεί με τους διασώστες, τσακώνεται με τους διασώστες του ΕΚΑΒ», υποστήριξε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, η κ. Κωνσταντοπούλου φέρεται να απευθύνθηκε με ειρωνικό τρόπο στους διασώστες, κατηγορώντας τους ότι κάνουν «show» και εργαλειοποιούν το περιστατικό.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλέστηκε, επίσης, τη δημόσια παρέμβαση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος είχε τοποθετηθεί για το συμβάν, διερωτώμενος εάν και εκείνος συμμετέχει σε κάποια υποτιθέμενη συνεννόηση εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Και ο κύριος Γιαννακός της ΠΟΕΔΗΝ, που έβγαλε ανακοίνωση, που είναι ΠΑΣΟΚ, και αυτό σε συνεννόηση μαζί μου δηλαδή;», ανέφερε ειρωνικά. «Δηλαδή όλος ο πλανήτης συνωμοτεί κατά της Κωνσταντοπούλου; Οι πάντες;», επανέλαβε.

«Μισό αγχολυτικό πριν από συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου»

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έρχεται συστηματικά σε αντιπαράθεση με πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και δημόσιους λειτουργούς, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά της προκαλεί αντιδράσεις ακόμη και σε βουλευτές άλλων κομμάτων.

Μάλιστα, επικαλέστηκε συνομιλία που, όπως είπε, είχε με βουλευτή αντίπαλου πολιτικού χώρου, ο οποίος του περιέγραψε τη δυσκολία συμμετοχής σε συνεδριάσεις παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Βουλευτής από αντίπαλο κόμμα μου είπε ότι παίρνει μισό αγχολυτικό πριν μπει σε συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου», ανέφερε, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του βουλευτή.

Ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε στις αιτιάσεις του περί «μανίας καταδίωξης», υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν όλοι όσοι έρχονται σε αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να βρίσκονται σε συνεννόηση εναντίον της.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει τη συνωμοσιολογία σε άλλο επίπεδο», είπε, ενώ απευθυνόμενος εμμέσως στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο:

«Ο σκοτεινός μου εαυτός θα την άφηνε να τους κυβερνήσει για λίγο, να δουν τι εστί βερίκοκο».

Κλείνοντας, ο υπουργός Υγείας σχολίασε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέροντας: «Η οικογένειά της δεν θα πρέπει να την προστατεύσει;».

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