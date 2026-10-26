Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: «Ποιος σας είπε ότι είστε κάτι σπουδαίο και σας έκανε τέτοιο ψώνιο;»

Snapshot Στη Βλή σημειώθηκε έννη αντιπαρά με βαριές προσωπικές επιθέσεις μεταξύ Άδωνι Γεωργιά και Ζωήςωνσταντοπούλου.

Η κόντρα ξεκίνησε από ερώτηση της Κωνσταντοπούλου για μυστική συνάντηση Ελλήνων και Ισραηλινών, με κατηγορίες για προδοσία και αμφισβήτηση της δράσης του υπουργού.

Ο Γεωργιάδης κατηγόρησε την Κωνσταντοπούλου ότι απείλησε υπουργό με φυλάκιση εντός της Βουλής και την χαρακτήρισε ψώνιο, ενώ εκείνη τον αποκάλεσε φασίστα.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε εκτός μικροφώνου και μέσω διαδικτύου, με τον Γεωργιάδη να δημοσιοποιεί βίντεο και να αναφέρεται στην Κωνσταντοπούλου ως νοσηρή προσωπικότητα που τον απείλησε. Snapshot powered by AI

Νέα αντιπαράθεση μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου έλαβε χώρα στη Βουλή με βαριές προσωπικές αιχμές.

Ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας που υποστήριξε ό,τι αντιμετωπίζει «ποινικά» τις απαντήσεις του.

«Τι κάνατε με απειλήσατε ότι θα με βάλετε φυλακή; Θα βάλω τα κλάματα. Με απείλησε εμένα με φυλάκιση μέσα στα ιερά έδρανα της Βουλής των Ελλήνων; Ποια νομίζετε ότι είστε κυρία μου; Εθνική εισαγγελέας;», απάντησε σε υψηλούς τόνους ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγορώντας την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ό,τι απείλησε έναν υπουργό και βουλευτή «μέσα σε αυτό το βήμα που κατοχυρώνει το δικαίωμα του λόγου».

Αφορμή της σφοδρής σύγκρουσης αποτέλεσε η επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Υπουργό για την πρόσφατη συνάντηση Ελλήνων και Ισραηλινών στην Αθηναϊκή Λέσχη, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να αποδίδει στην εκδήλωση μυστικότητα, υποστηρίζοντας ό,τι ο κ. Γεωργιάδης οφείλει να λογοδοτήσει για τις ενέργειές του, επικαλούμενη το Σύνταγμα, κατηγορώντας τον ότι δεν δικαιούται να ενεργεί προς όφελος ξένου κράτους. «Δεν σας μπέρδεψα ξέρω ότι απευθύνομαι σε φασίστα», είπε στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου, πυροδοτώντας νέο γύρο έντασης.

«Για να σας επιστρέψω τους χαρακτηρισμούς, εσείς που αντιστρατεύεστε αυτό το κράτος, εσείς που αντιστρατεύεστε τη σχέση μας με αυτό το κράτος δεν είστε προδότης; Εγώ είμαι φασίστας και εσείς δεν είστε προδότης της Ελλάδος; Αφού το πάτε στις απειλές φυλάκισης λες και θα σας φοβηθώ», ανταπάντησε ο Υπουργός, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει εκτός μικροφώνου: «Ατρόμητος, ατρόμητος!»

«Ποιος κατέστρεψε το χαρακτήρα σας και σας έκανε τέτοιο ψώνιο;»

Η ένταση κορυφώθηκε με τον Γεωργιάδη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Δεν σας αξίζει ο τίτλος του προδότη, και αυτό να είσαι πρέπει η προσωπικότητα σου να λειτουργεί. Ποια νομίζετε ότι είστε κυρία μου επιτέλους; Ποιος σας είπε ότι είτε κάτι σπουδαίο; Ποιος κατέστρεψε το χαρακτήρα σας και σας έκανε τέτοιο ψώνιο; Φασίστας είσαι εσύ που δεν σέβεσαι την ιστορία Ισραήλ. Εσύ είσαι ο φασίστας όλα αυτά τα χρόνια. Κάθεσαι και μιλάς με αγένεια στους συναδέλφους, τους απειλείς και νομίζεις ότι είσαι και κάτι σπουδαίο», απάντησε ο Υπουργός με την αντιπαράθεση να συνεχίζεται εκτός μικροφώνου.

«Δε θα κάνετε τίποτα γι' αυτά που ακούστηκαν;», διερωτήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Υπουργό να σχολιάζει: «Α, εσένα οι δικές σου εκφράσεις ήταν καλές…».

«Μια νοσηρή προσωπικότητα με απείλησε μέσα στη Βουλή»

Λίγο αργότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, έχοντας μέσα και το σχετικό βίντεο, λέγοντας τα εξής

«Η συζήτηση στην Βουλή με την @ZoeKonstant εκτυλίχθηκε όπως ακριβώς την περίμενα. Μία νοσηρή προσωπικότητα που με απείλησε μέσα στην βουλή με φυλακή επειδή υποστηρίζω τις Σχέσεις Ελλάδος/Ισραήλ... πιστεύω της απάντησα όπως της άξιζε διατηρώντας όσο μπορούσα την ψυχραιμία μου».

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