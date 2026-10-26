Ο Λούλα «ενώνει» ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και ΕΛΑΣ

Snapshot Η επανεκλογή του Λούλα στη Βραζιλία προκάλεσε θετικές αντιδράσεις σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και ΕΛΑΣ, που τη θεωρούν νίκη κατά της Ακροδεξιάς και του αυταρχισμού.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η νίκη του Λούλα αποτελεί μήνυμα υπεράσπισης κοινωνικών δικαιωμάτων και ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την επανεκλογή ιστορική νίκη ενάντια στην οικονομική ολιγαρχία, τον ιμπεριαλισμό και τον νεοφιλελευθερισμό.

Η ΝΕΑΡ επισήμανε τη σύγκρουση δύο κόσμων στην εκλογική αναμέτρηση, με τον Λούλα να νικά τα διεθνή ακροδεξιά δίκτυα και την παραπληροφόρηση.

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η νίκη του Λούλα ενισχύει τον αγώνα για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Snapshot powered by AI

Μπορεί τίποτα πια να μη συνδέει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ, παρά μόνο η παλαιότερη συμπόρευσή τους εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ με το ΠΑΣΟΚ η απόσταση έχει μετατραπεί σε άβυσσο, ωστόσο η νίκη του Λούλα ντα Σίλβα στη Βραζιλία απέναντι στον Φλάβιο Μπολσονάρο φαίνεται να τους βρίσκει όλους σύμφωνους ως προς τη σημασία της, όχι μόνο για τη Λατινική Αμερική, αλλά και για τις προοδευτικές δυνάμεις διεθνώς.

Η επανεκλογή του Λούλα στην προεδρία της Βραζιλίας προκάλεσε θετικές αντιδράσεις στους τέσσερις πολιτικούς χώρους, οι οποίοι, παρά τις μεταξύ τους διαφορές και αντιπαραθέσεις, αναγνωρίζουν στο εκλογικό αποτέλεσμα μια νίκη απέναντι στην Ακροδεξιά, τον αυταρχισμό και την πολιτική επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ.

ΠΑΣΟΚ: «Κοινωνία με περισσότερη δικαιοσύνη»

Ως μια μεγάλη πολιτική νίκη για τον βραζιλιάνικο λαό χαρακτήρισε την επανεκλογή του Λούλα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας ότι αποτελεί «ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι πολίτες κάθε χώρας καθορίζουν την πορεία της και το μέλλον τους».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το αποτέλεσμα συνιστά «μια ισχυρή απάντηση στο τραμπικό μοντέλο άσκησης πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και στην Ακροδεξιά».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε τη νίκη του Λούλα με την ανάγκη υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων, δίνοντας έμφαση στην προστασία των εργαζομένων, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την καθολική πρόσβαση στην υγεία και την παιδεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Όπως σημείωσε, αυτές είναι οι προϋποθέσεις για μια κοινωνία με περισσότερη δικαιοσύνη, ελευθερία, αξιοπρέπεια και ισότητα, ενώ έστειλε και ένα ευρύτερο πολιτικό μήνυμα, τονίζοντας ότι «χρέος των προοδευτικών δυνάμεων είναι να εκφράζουν γνήσια τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας».

ΣΥΡΙΖΑ: «Ιστορική νίκη»

Για «ιστορική νίκη απέναντι στην Ακροδεξιά και τον Τραμπισμό» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι η σημασία της επικράτησης του Λούλα υπερβαίνει τα σύνορα της Βραζιλίας και της Λατινικής Αμερικής.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της Κουμουνδούρου τονίζει ότι «σε μια συγκυρία όπου οι ακροδεξιές δυνάμεις επιχειρούν να διευρύνουν την επιρροή τους και ο νεοφιλελευθερισμός κυριαρχεί, το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία δείχνει ότι τον τελευταίο λόγο τον έχουν πάντα οι λαοί».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Λούλα έδωσε «μια τιτάνια μάχη απέναντι στην οικονομική ολιγαρχία, τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και τους εκπροσώπους τους», καταφέρνοντας να ανατρέψει τόσο τα προγνωστικά όσο και το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου.

Η Κουμουνδούρου εκτιμά ότι η επικράτησή του αποτελεί «ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας για τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις», αλλά και για όσους αμφισβητούν το κυρίαρχο σύστημα ανισοτήτων.

Νέα Αριστερά: «Την Ιστορία τη γράφουν οι λαοί»

Με ιδιαίτερα θερμούς χαρακτηρισμούς υποδέχθηκε το αποτέλεσμα και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος σημείωσε ότι «η νίκη του Λούλα απέναντι στον Μπολσονάρο είναι τεράστια. Και ακόμα μεγαλύτερη είναι η χαρά μας!».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης περιέγραψε την εκλογική αναμέτρηση ως σύγκρουση «δύο κόσμων»: Από τη μία, όπως ανέφερε, βρέθηκε «ο κόσμος της εργασίας, του μόχθου, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας» και από την άλλη «ο κόσμος της διαφθοράς, των ανισοτήτων, του αυταρχισμού, του μίσους για τους φτωχούς και της τοξικότητας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των διεθνών ακροδεξιών δικτύων, υποστηρίζοντας ότι ο Λούλα επικράτησε «απέναντι στον Τραμπ, στον Μασκ, στην πανίσχυρη μηχανή των αλγορίθμων και της παραπληροφόρησης».

«Στο Δυτικό Ημισφαίριο, που τόσο πολύ απασχολεί τον Τραμπ και τον Ρούμπιο, η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής θα τους θυμίζει κάτι πολύ απλό: Την Ιστορία τη γράφουν οι λαοί. Όχι τα τσιράκια τους», κατέληξε.

Τσίπρας: «Νίκη της δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χαρακτήρισε την επικράτηση του Λούλα «μια μεγάλη νίκη της δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό, της ελπίδας απέναντι στον φόβο, της κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι στην πολιτική του μίσους και των ανισοτήτων».

Ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε ιδιαίτερα στα πολιτικά διδάγματα της εκλογικής αναμέτρησης για την Αριστερά διεθνώς, σημειώνοντας ότι «σε μια εποχή ανόδου της Ακροδεξιάς, ο αγώνας του Λούλα μας απέδειξε ότι αυτή η δυσμενής εξέλιξη μπορεί να αποτραπεί όταν η Αριστερά υπερασπίζεται τη δημοκρατία, αντιμετωπίζει τις ανισότητες και δίνει απαντήσεις στις ανάγκες της κοινωνίας».

Παράλληλα, συνέδεσε το εκλογικό αποτέλεσμα με την κοινωνική προστασία και την καταπολέμηση της φτώχειας, ενώ έδωσε έμφαση και στην εξωτερική πολιτική.

Όπως ανέφερε, «η νίκη του Λούλα δίνει δύναμη σε όσους αγωνίζονται για έναν κόσμο ειρήνης, συνεργασίας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου», καθώς και «για όλους τους λαούς που αποφασίζουν κυρίαρχα για το μέλλον τους, χωρίς την κηδεμονία των ισχυρών».

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