Ο Λούλα «ενώνει» ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και ΕΛΑΣ

Η επανεκλογή του Λούλα στην προεδρία της Βραζιλίας προκάλεσε θετικές αντιδράσεις στους τέσσερις πολιτικούς χώρους

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Λούλα «ενώνει» ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και ΕΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η επανεκλογή του Λούλα στη Βραζιλία προκάλεσε θετικές αντιδράσεις σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και ΕΛΑΣ, που τη θεωρούν νίκη κατά της Ακροδεξιάς και του αυταρχισμού.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η νίκη του Λούλα αποτελεί μήνυμα υπεράσπισης κοινωνικών δικαιωμάτων και ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την επανεκλογή ιστορική νίκη ενάντια στην οικονομική ολιγαρχία, τον ιμπεριαλισμό και τον νεοφιλελευθερισμό.
  • Η ΝΕΑΡ επισήμανε τη σύγκρουση δύο κόσμων στην εκλογική αναμέτρηση, με τον Λούλα να νικά τα διεθνή ακροδεξιά δίκτυα και την παραπληροφόρηση.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η νίκη του Λούλα ενισχύει τον αγώνα για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
Snapshot powered by AI

Μπορεί τίποτα πια να μη συνδέει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ, παρά μόνο η παλαιότερη συμπόρευσή τους εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ με το ΠΑΣΟΚ η απόσταση έχει μετατραπεί σε άβυσσο, ωστόσο η νίκη του Λούλα ντα Σίλβα στη Βραζιλία απέναντι στον Φλάβιο Μπολσονάρο φαίνεται να τους βρίσκει όλους σύμφωνους ως προς τη σημασία της, όχι μόνο για τη Λατινική Αμερική, αλλά και για τις προοδευτικές δυνάμεις διεθνώς.

Η επανεκλογή του Λούλα στην προεδρία της Βραζιλίας προκάλεσε θετικές αντιδράσεις στους τέσσερις πολιτικούς χώρους, οι οποίοι, παρά τις μεταξύ τους διαφορές και αντιπαραθέσεις, αναγνωρίζουν στο εκλογικό αποτέλεσμα μια νίκη απέναντι στην Ακροδεξιά, τον αυταρχισμό και την πολιτική επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ.

ΠΑΣΟΚ: «Κοινωνία με περισσότερη δικαιοσύνη»

Ως μια μεγάλη πολιτική νίκη για τον βραζιλιάνικο λαό χαρακτήρισε την επανεκλογή του Λούλα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας ότι αποτελεί «ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι πολίτες κάθε χώρας καθορίζουν την πορεία της και το μέλλον τους».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το αποτέλεσμα συνιστά «μια ισχυρή απάντηση στο τραμπικό μοντέλο άσκησης πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και στην Ακροδεξιά».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε τη νίκη του Λούλα με την ανάγκη υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων, δίνοντας έμφαση στην προστασία των εργαζομένων, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την καθολική πρόσβαση στην υγεία και την παιδεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Όπως σημείωσε, αυτές είναι οι προϋποθέσεις για μια κοινωνία με περισσότερη δικαιοσύνη, ελευθερία, αξιοπρέπεια και ισότητα, ενώ έστειλε και ένα ευρύτερο πολιτικό μήνυμα, τονίζοντας ότι «χρέος των προοδευτικών δυνάμεων είναι να εκφράζουν γνήσια τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας».

ΣΥΡΙΖΑ: «Ιστορική νίκη»

Για «ιστορική νίκη απέναντι στην Ακροδεξιά και τον Τραμπισμό» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι η σημασία της επικράτησης του Λούλα υπερβαίνει τα σύνορα της Βραζιλίας και της Λατινικής Αμερικής.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της Κουμουνδούρου τονίζει ότι «σε μια συγκυρία όπου οι ακροδεξιές δυνάμεις επιχειρούν να διευρύνουν την επιρροή τους και ο νεοφιλελευθερισμός κυριαρχεί, το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία δείχνει ότι τον τελευταίο λόγο τον έχουν πάντα οι λαοί».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Λούλα έδωσε «μια τιτάνια μάχη απέναντι στην οικονομική ολιγαρχία, τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και τους εκπροσώπους τους», καταφέρνοντας να ανατρέψει τόσο τα προγνωστικά όσο και το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου.

Η Κουμουνδούρου εκτιμά ότι η επικράτησή του αποτελεί «ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας για τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις», αλλά και για όσους αμφισβητούν το κυρίαρχο σύστημα ανισοτήτων.

Νέα Αριστερά: «Την Ιστορία τη γράφουν οι λαοί»

Με ιδιαίτερα θερμούς χαρακτηρισμούς υποδέχθηκε το αποτέλεσμα και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος σημείωσε ότι «η νίκη του Λούλα απέναντι στον Μπολσονάρο είναι τεράστια. Και ακόμα μεγαλύτερη είναι η χαρά μας!».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης περιέγραψε την εκλογική αναμέτρηση ως σύγκρουση «δύο κόσμων»: Από τη μία, όπως ανέφερε, βρέθηκε «ο κόσμος της εργασίας, του μόχθου, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας» και από την άλλη «ο κόσμος της διαφθοράς, των ανισοτήτων, του αυταρχισμού, του μίσους για τους φτωχούς και της τοξικότητας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των διεθνών ακροδεξιών δικτύων, υποστηρίζοντας ότι ο Λούλα επικράτησε «απέναντι στον Τραμπ, στον Μασκ, στην πανίσχυρη μηχανή των αλγορίθμων και της παραπληροφόρησης».

«Στο Δυτικό Ημισφαίριο, που τόσο πολύ απασχολεί τον Τραμπ και τον Ρούμπιο, η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής θα τους θυμίζει κάτι πολύ απλό: Την Ιστορία τη γράφουν οι λαοί. Όχι τα τσιράκια τους», κατέληξε.

Τσίπρας: «Νίκη της δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χαρακτήρισε την επικράτηση του Λούλα «μια μεγάλη νίκη της δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό, της ελπίδας απέναντι στον φόβο, της κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι στην πολιτική του μίσους και των ανισοτήτων».

Ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε ιδιαίτερα στα πολιτικά διδάγματα της εκλογικής αναμέτρησης για την Αριστερά διεθνώς, σημειώνοντας ότι «σε μια εποχή ανόδου της Ακροδεξιάς, ο αγώνας του Λούλα μας απέδειξε ότι αυτή η δυσμενής εξέλιξη μπορεί να αποτραπεί όταν η Αριστερά υπερασπίζεται τη δημοκρατία, αντιμετωπίζει τις ανισότητες και δίνει απαντήσεις στις ανάγκες της κοινωνίας».

Παράλληλα, συνέδεσε το εκλογικό αποτέλεσμα με την κοινωνική προστασία και την καταπολέμηση της φτώχειας, ενώ έδωσε έμφαση και στην εξωτερική πολιτική.

Όπως ανέφερε, «η νίκη του Λούλα δίνει δύναμη σε όσους αγωνίζονται για έναν κόσμο ειρήνης, συνεργασίας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου», καθώς και «για όλους τους λαούς που αποφασίζουν κυρίαρχα για το μέλλον τους, χωρίς την κηδεμονία των ισχυρών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:45ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Πού και τι ώρα θα δείτε ζωντανά τη στρατιωτική παρέλαση

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Η πιο επικίνδυνη θαλάσσια οδός στον κόσμο – Περισσότερες από 570 επιθέσεις σε πλοία

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Από Μαζωνάκη μέχρι ραπ, το ρεπερτόριο από τις μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σε «Κόκκινο Συναγερμό» τα Δωδεκάνησα μέχρι την Πέμπτη

14:30LIFESTYLE

Από τη Σερ σαν Κλεοπάτρα μέχρι το γιγάντιο παγώνι και το σκουλήκι της Χάιντι Κλουμ - Οι πιο εντυπωσιακές Halloween μεταμφιέσεις των celebrities που έγραψαν ιστορία

14:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού έβρεξε περισσότερο σήμερα Δευτέρα - Και η Αττική ψηλά στη λίστα

14:17ΕΘΝΙΚΑ

Εντυπωσιακές εικόνες: Το αεροσκάφος F-16 «Ζευς» «έσκισε» τον ουρανό της Θεσσαλονίκης

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για 3.300 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου - Η στιγμή που άνεμοι το ρίχνουν πάνω σε φορτηγά πλοία

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονη βροχόπτωση στα νότια προάστια - Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες

13:58LIFESTYLE

Ελένη Καρακάση: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό - Πέθανε η πεθερά της

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Αντλία θερμότητας και fan coils: Περισσότερη άνεση, μεγαλύτερη εξοικονόμηση

13:50ΕΛΛΑΔΑ

«Η αποκαθήλωση»: Κλείνει τελικά η ιστορική «Μουριά» των Εξαρχείων μετά από 111 χρόνια

13:44LIFESTYLE

Rosalia: Με τρία εντυπωσιακά total black looks και τέσσερα βραβεία έκλεψε την παράσταση στα Billboard Latin Music Awards

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη 36χρονος μετά από καταγγελία της συντρόφου του για βιασμό

13:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί: Προετοιμαστείτε για 20 ταραχώδη χρόνια τεχνητής νοημοσύνης με νικητές και ηττημένους

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Χαριτωμένη αγελάδα των Χάιλαντς απέδρασε από αγρόκτημα και προκάλεσε... καταδίωξη - Δείτε βίντεο

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Λούλα «ενώνει» ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και ΕΛΑΣ

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Σερβία: Τι σημαίνει το εκλογικό αποτέλεσμα - Πώς «έσπασε» το πολιτικό μονοπώλιο Βούτσιτς

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με ΙΧ και δίκυκλο στη λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας λόγω πτώσης δέντρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:58LIFESTYLE

Ελένη Καρακάση: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό - Πέθανε η πεθερά της

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Ο βίος του Mr «Χωριάτικο»: Πώς νοίκιαζε μαγαζιά στον Γιαλό, η ιστορία με την Spilia, οι σχέσεις με αστυνομικούς και το νερό με €8

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για 3.300 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου - Η στιγμή που άνεμοι το ρίχνουν πάνω σε φορτηγά πλοία

09:53WHAT THE FACT

Η «Κοιλάδα του Θανάτου»: Γιατί είναι ο πιο επικίνδυνος δρόμος στον κόσμο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

«Η αποκαθήλωση»: Κλείνει τελικά η ιστορική «Μουριά» των Εξαρχείων μετά από 111 χρόνια

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Βικτώρια Δέλλα: Η μαμά μου δεν «έφυγε» από καρκίνο του μαστού - Το συγκινητικό βίντεο για τη Γωγώ Μαστροκώστα

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονη βροχόπτωση στα νότια προάστια - Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες

12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι 13 ύποπτοι αγώνες που ήταν σε πλατφόρμες στοιχήματος και που οδήγησαν στη σύλληψη της Τσαρούχα – Της έταζαν χρήματα και ανέλιξη – Όσα αναφέρει το ένταλμα

09:33LIFESTYLE

The Voice: Ο λιμενεργάτης από το Ηράκλειο που τραγούδησε το «Στάσου» και σήκωσε στο πλατό τον Γιώργο Λιανό και την Πάολα

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας λόγω πτώσης δέντρου

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Ο 82χρονος βγήκε από το πλοίο, έκανε όπισθεν, έχασε την ορατότητα και το ΙΧ έπεσε στη θάλασσα - Τρεις νεκροί

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλική Τσαρούχα: Στον ανακριτή για τα στημένα η διαιτητής - Οι 60 βολές και το Costa Navarino

08:07WHAT THE FACT

Η Αγγλία θάβει πάνω από 2.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα στις παραλίες της – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

09:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρνιακού για τις επόμενες ώρες - Οι 9 «κόκκινες» περιοχές

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Πολικός Στρόβιλος: Αλλάζει σενάριο και το GFS – Ενισχύονται οι ενδείξεις για στρατοσφαιρική θέρμανση

11:21LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η κυριαρχία του Μάνεση, η μεσημεριανή μάχη, το «Voice» και οι σειρές του STAR

12:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δεσμεύονται οι περιουσίες των κατηγορουμένων στις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο» - Εκτός μέτρου οι λογαριασμοί μισθοδοσίας

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ: Η στιγμή που Boeing 737 βγαίνει από τον διάδρομο προσγείωσης

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Σερβία: Τι σημαίνει το εκλογικό αποτέλεσμα - Πώς «έσπασε» το πολιτικό μονοπώλιο Βούτσιτς

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση ατροπίνης: «Θεωρώ ότι υπήρχε συνέργεια από τους γονείς της πρώην συζύγου μου», είπε ο στρατιωτικός γιατρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ