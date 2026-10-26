Εκλογές στη Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου αμφισβητεί τη νίκη Λούλα – Ζητά να ακυρωθούν οι εκλογές

Snapshot Ο Φλάβιο Μπολσονάρου αμφισβητεί τη νίκη του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ζητά την ακύρωση του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία.

Ο Μπολσονάρου επικαλείται ως βασικό επιχείρημα την απόφαση για δίωρη παράταση της ψηφοφορίας, την οποία θεωρεί απαράδεκτη.

Η παράταση της ψηφοφορίας δόθηκε λόγω προβλημάτων σε διάφορες περιοχές και είχε ζητηθεί και από τις δύο πλευρές για διαφορετικούς λόγους.

Η εκλογική αρχή της Βραζιλίας έχει επικυρώσει τη νίκη του Λούλα με 51,8% των ψήφων έναντι 48,2% του Μπολσονάρου.

Ο Μπολσονάρου έχει προαναγγείλει προσφυγή κατά του αποτελέσματος, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν έχει καταθέσει επίσημο αίτημα ακύρωσης ή ποια άλλα νομικά επιχειρήματα θα χρησιμοποιήσει. Snapshot powered by AI

Δεν αναγνωρίζει την ήττα του από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί για την ακύρωση του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία.

Ο Μπολσονάρου αμφισβητεί τη διαδικασία με βασικό επιχείρημα την απόφαση για δίωρη παράταση της ψηφοφορίας την Κυριακή, την οποία χαρακτήρισε «απαράδεκτη».

Η παράταση δόθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη λήξη της ψηφοφορίας, έπειτα από προβλήματα που είχαν καταγραφεί σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το Associated Press, περισσότερο χρόνο είχαν ζητήσει και οι δύο πλευρές, αλλά για διαφορετικούς λόγους.

Η πλευρά του Λούλα επικαλέστηκε προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ ο Μπολσονάρου είχε ζητήσει παράταση λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στη νότια Βραζιλία.

Η νίκη του Λούλα έχει επικυρωθεί

Το αποτέλεσμα, πάντως, έχει επικυρωθεί από την εκλογική αρχή της Βραζιλίας.

Με το σύνολο των ψήφων καταμετρημένο, ο Λούλα επικράτησε με περίπου 51,8%, έναντι 48,2% του Φλάβιο Μπολσονάρου, με τη διαφορά να φτάνει περίπου τα 4,4 εκατομμύρια ψήφους.

Η νίκη δίνει στον Λούλα τέταρτη, μη συνεχόμενη θητεία στην προεδρία και ολοκληρώνει την ανατροπή μετά τον πρώτο γύρο, όπου ο Μπολσονάρου είχε τερματίσει πρώτος.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έχει προαναγγείλει ότι θα προσφύγει κατά του αποτελέσματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό αν έχει ήδη κατατεθεί επίσημο αίτημα ακύρωσης ή ποια άλλα νομικά επιχειρήματα θα επικαλεστεί.