Βραζιλία: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Λούλα– Ιστορική ανατροπή απέναντι στον Φλάβιο Μπολσονάρου

Ο 80χρονος πρόεδρος εξασφάλισε τέταρτη, μη συνεχόμενη θητεία, επικρατώντας με 51,74% στον δεύτερο γύρο

Γιάννης Φιλιππάκος

Βραζιλία: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Λούλα– Ιστορική ανατροπή απέναντι στον Φλάβιο Μπολσονάρου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επανεξελέγη πρόεδρος της Βραζιλίας με 51,74% στον δεύτε γύρο, κερδίζοντας τον Φλάβιο Μπολσονάρου.
  • Η νίκη του Λούλα αποτελεί ιστορική ανατροπή καθώς είναι η πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1980 που υποψήφιος που ήρθε δεύτερος στον πρώτο γύρο κερδίζει στον δεύτερο.
  • Ο Λούλα γίνεται ο πρώτος πρόεδρος στη Βραζιλία που εκλέγεται για τέταρτη θητεία, μη συνεχόμενη.
  • Η νέα θητεία του Λούλα αναμένεται δύσκολη λόγω της ισχυρής παρουσία του συντηρητικού Κογκρέσου και των οικονομικών προκλήσεων της χώρας.
  • Η νίκη του Λούλα διατηρεί τη Βραζιλία υπό κεντροαριστερή διακυβέρνηση και ανακόπτει την πρόσφατη τάση εκλογικών επιτυχιών δεξιών κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική.
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Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επανεξελέγη πρόεδρος της Βραζιλίας, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στον Φλάβιο Μπολσονάρου και εξασφαλίζοντας την τέταρτη, μη συνεχόμενη θητεία του στην ηγεσία της χώρας.

Το Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο της Βραζιλίας ανακήρυξε τον Λούλα νικητή το βράδυ της Κυριακής, όταν η διαφορά είχε πλέον καταστεί μη αναστρέψιμη. Με σχεδόν το 98% των εκλογικών τμημάτων καταμετρημένο, ο πρόεδρος συγκέντρωνε 51,74% των έγκυρων ψήφων, έναντι 48,26% του Φλάβιο Μπολσονάρου.

Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, η διαφορά των δύο υποψηφίων έφτασε σχεδόν τα 4,4 εκατομμύρια ψήφους, σύμφωνα με το Associated Press.

Η ανατροπή μετά τον πρώτο γύρο

Η νίκη του Λούλα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς στον πρώτο γύρο της 4ης Οκτωβρίου είχε βρεθεί πίσω από τον αντίπαλό του. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου είχε συγκεντρώσει περίπου 47% έναντι 45% του Λούλα, με διαφορά μεγαλύτερη των 2,2 εκατομμυρίων ψήφων.

Στον δεύτερο γύρο, όμως, η εικόνα αντιστράφηκε. Η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη συμμετοχή των ψηφοφόρων ενίσχυσε τον Λούλα, σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται το Reuters, ενώ καθοριστική ήταν και η ισχυρή παρουσία του στις βορειοανατολικές πολιτείες της χώρας.

Πρόκειται για ιστορική ανατροπή: είναι η πρώτη φορά από την επιστροφή της Βραζιλίας στη δημοκρατία τη δεκαετία του 1980 που υποψήφιος ο οποίος τερμάτισε δεύτερος στον πρώτο γύρο καταφέρνει να κερδίσει την προεδρία στον δεύτερο.

Τέταρτη θητεία για τον Λούλα

Ο Λούλα, ο οποίος είχε κυβερνήσει τη Βραζιλία από το 2003 έως το 2010 και επέστρεψε στην προεδρία το 2023, γίνεται πλέον ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας που εκλέγεται για τέταρτη θητεία.

Η νέα θητεία του, ωστόσο, αναμένεται δύσκολη. Οι εκλογές ανέδειξαν ένα ιδιαίτερα συντηρητικό Κογκρέσο, στο οποίο το Φιλελεύθερο Κόμμα του Μπολσονάρου και οι σύμμαχοί του διαθέτουν ισχυρή παρουσία, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την προώθηση της κυβερνητικής ατζέντας.

Παράλληλα, ο Λούλα θα βρεθεί αντιμέτωπος με την επιβράδυνση της οικονομίας, το υψηλό δημόσιο χρέος και τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος ζωής, ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Η νίκη του διατηρεί τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής υπό κεντροαριστερή διακυβέρνηση και ανακόπτει, τουλάχιστον στη Βραζιλία, την πρόσφατη σειρά εκλογικών επιτυχιών δεξιών κυβερνήσεων στην περιοχή.

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